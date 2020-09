Borna

Es ist sozusagen eine Rückkehr. Wenn am Sonnabend unter dem Motto „Wieder gemeinsam“ auf dem Bornaer Volksplatz ein Familienkonzert anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Einheit stattfindet, stehen nicht nur die Altmeister von Stern Meißen auf der Bühne. Mit Franz White kommt auch ein Sänger mit Bornaer Wurzeln. Das Konzert gilt als Corona-Ersatz fürs Stadtfest. Von Freitag bis Sonntag gibt es am Breiten Teich einen Rummel.

Eltern wohnen noch in Zedtlitz

Der 33-Jährige ist das, was heutzutage Singer und Songwriter heißt und erinnert mit seiner Musik an Leonhard Cohen und Serge Gainsborg. Vor 15 Jahren hat er sein Abitur am Teichgymnasium abgelegt. Schließlich ist er in Borna und Zedtlitz aufgewachsen. „Da wohnen meine Eltern und meine Schwester noch", sagt er. Deshalb ist er regelmäßig zu Besuch in seiner Heimatstadt.

Ausbildung zu Polizeihauptkommissar

Corona hat dem Künstler wie so vielen anderen auch das Geschäft verdorben. Gerade einmal ein Auftritt bei einer Hochzeitsfeier war in den letzten Monaten drin. Franz White, mit bürgerlichem Namen Franz Weischet, sattelt deshalb um und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Polizeihauptkommissar.

„Quertänzer“ auf dem Bornaer Volksplatz

Am Sonnabend stehen aber noch weitere Künstler auf der Volksplatzbühne, die im Corona-Jahr für Kulturliebhaber zu einer ganz besonderen Alternative geworden ist. Umrahmt wird das Konzert von den „Quertänzern“ der Musik-und Kunstschule Landkreis Leipzig. Und natürlich sind die Musiker von Stern Meißen da. Eine Band, deren Ursprünge im Jahr 1964 liegen und die sich mit größeren und längeren Titeln, bei denen sich durchaus von Werken sprechen lässt, vom Durchschnitt der DDR-Rockgruppen abhob.

Spielen auf dem Bornaer Volksplatz: die Musiker von Stern Meissen. Quelle: promo

Auftritt beim LVZ-Badfest in Borna

Die Musiker sind keineswegs das erste Mal zu Gast in Borna. So standen sie mit den Ostbands „Lift“ und „Elektra“ als sogenannter Sachsendreier auch beim LVZ-Badfest in den 90er-Jahren auf der Bühne des einstigen Freibades An der Wyhraaue.

Alternative zum Bornaer Stadtfest

Beginn der Veranstaltung ist 17.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Karten gibt es bei „Buch und Kunst“ in der Bahnhofstraße sowie in der Stadtinformation am Markt. Wegen Corona fällt das traditionelle Bornaer Stadtfest nach 30 Jahren in diesem Jahr zum ersten Mal aus. Das Konzert, eine städtische Veranstaltung, ist als pandemiegerechte Alternative gedacht.

Ein Hauch von Stadtfest weht von Freitag an auf dem vormaligen Reithallengelände am Breiten Teich. Dort laden Fahrgeschäfte Freitag und Sonnabend von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr ein.

Von Nikos Natsidis