Franziska Hulka ist die neue Leiterin des Pegauer Horts

Pegau

Eine neue Chefin hat der Hort in Pegau. Zum Jahreswechsel hat Franziska Hulka offiziell die Aufgabe von Andrea Galozi übernommen, die mehr als 23 Jahre Leiterin war, nun aber weggezogen ist. Zwar frisch an der Spitze, ist die Nachfolgerin natürlich kein Neuling in Führungsfragen. Seit Januar 2018 hat sie als Stellvertreterin gearbeitet, unterbrochen von der Geburt des zweiten Sohnes und der Elternzeit für ihn.

Seit 2013 Erzieherin im Hort Pegau

Hulka ist 32 Jahre, verheiratet und, sagt sie selbst, Ur-Pegauerin, wohnt jetzt aber in Groitzsch. Nach mehreren Praktika im damaligen Hort der Elsterstadt am Schützenplatz wurde die Staatlich anerkannte Erzieherin von dessen freiem Träger Volkssolidarität, Kreisverband Borna, dort im März 2013 angestellt. Schon da habe sie denken müssen: „Im Nachhinein wäre ich gern Hortkind gewesen.“ War ihr als Schülerin jedoch nicht vergönnt gewesen. Später wurde sie Praxisanleiterin.

Fernstudium für eine Leitungsposition

„Für mich war immer klar, dass ich ein Studium absolvieren und auf einer Leitungsposition arbeiten möchte“, sagt Hulka. Deshalb nahm sie im Oktober 2017 ein Fernstudium auf, dass sie Ende 2020 als Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin und mit dem Bachelor „Frühpädagogik – Leitung und Management“ abschloss. „Schon zuvor vereinbarten die Volkssolidarität und ich, dass ich mal Leiterin werde – wenn Frau Galozi in Rente geht“, sagt die 32-Jährige. „Jetzt aber hat es den Wechsel schon schneller gegeben.“ Was kein Problem sei.

Der Pegauer Hort befindet sich seit Ende 2017 im Neubau am Eck An der Schul/Vorwerk. Quelle: Olaf Krenz

Hulka leitet Team mit 17 Mitarbeitern

Im Hort, der sich seit reichlich drei Jahren in einem Neubau im Vorwerk befindet, gleich dem Schulkomplex, führt sie nun ein Team mit acht pädagogischen Fachkräften und einer Hilfskraft. Auch zwei Studenten und eine Auszubildende gehören dazu. „Und im März sowie im April sollen je eine weitere Fachkraft neu kommen.“ Wesentliche Unterstützung geben zudem zwei technische Mitarbeiter für Hauswirtschaft und Reinigung sowie ein Hausmeister.

186 Grundschüler dürfen betreut werden

Das Gebäude bietet 186 zugelassene Plätze für Grundschüler. „Zu Schuljahresbeginn sind wir meist ausgelastet“, sagt Franziska Hulka. „Gegen Ende gibt es immer mehr Kündigungen für Viertklässler.“ Pro Klassenstufe sind zwei Gruppen mit je einer „Bezugserzieherin“ festgelegt. Diese kümmert sich um die Erledigung der Hausaufgaben (in drei extra Räumen), Mittagessen in der „Cafeteria“ (1. und 2. Klasse) sowie der Schulmensa, Belehrungen, Geburtstagsfeiern und Heimgehzeiten. „Ansonsten können sich die Kinder in zehn Funktionszimmern frei beschäftigen und vermischen, eigentlich“, so die Leitern.

Für Späße zu haben: Hortleiterin Franziska Hulka hat nur wegen des nassen Geräts aufs Rutschen verzichtet. Quelle: Olaf Krenz

Corona-Lockdown: Maximal 18 Kinder da

Denn aktuell sind wegen des Corona-Lockdowns nicht nur die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt: von 6 bis 7 Uhr für die Frühbetreuung und dann nach der Schule von 11 bis 15.30 Uhr; im Normalfall geht es bis 16.30 Uhr. Für die Notbetreuung haben 25 Familien ihre Kinder angemeldet. Höchstens 18 sind bisher da gewesen, die klassenstufenweise getrennt werden und unterschiedliche Räume sowie auch Toiletten nutzen. „Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr werden.“ Kurzarbeit für die Erzieherinnen gibt es (noch) nicht, es werden Resturlaub und Überstunden abgebaut.

Kurzfristige Planungen erforderlich

Was bei der Ferienbetreuung Anfang Februar möglich ist? „Müssen wir schauen.“ Ausflüge jedenfalls, wie im Herbst in die Leipziger Red-Bull-Arena, wird es da kaum geben können. „Und Angebote von externen Kooperationspartnern dürfen wir derzeit auch nicht wahrnehmen.“ Dennoch bemüht sich Franziska Hulka um eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit diesen sowie natürlich den Eltern, der Grundschule und der Stadt.

Von Olaf Krenz