Neukieritzsch

Mit dem Gruppensieg sind die Damen der französischen Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Fußball-WM eingezogen. Schaffen sie auch die nächsten Runden und werden vielleicht gar Weltmeister, feiern einige Fans dann aber nicht etwa in Frankreich, sondern ausgiebig in Neukieritzsch. Denn die „ Erdbeeren“ kommen in den Landkreis Leipzig. Und die können nicht nur beim Fußball mitjubeln, sondern erst recht musizieren.

„Die Erdbeeren“ sind das französische Partnerorchester „Association Musicale de Velleron – Le Fraisier“ des Musikvereins Neukieritzsch-Regis. Jedes Jahr stehen gegenseitige Besuche in Velleron (nahe Avignon an der Südküste) und Neukieritzsch an. Diesmal kommen die Franzosen hierher.

Was vor allem den Neukieritzschern und Bewohnern des Landkreises zugute kommt. Schließlich stehen in der ersten Sommerferienwoche mehrere Konzerte auf dem Programm, an denen fast 50 Musiker beteiligt sind.

Neukieritzscher Sommernacht mit französischem Flair 2017. Quelle: André Neumann

Neukieritzscher Sommernacht mit französischem Flair

Damit es auch gut klingt, wird schon gleich am ersten gemeinsamen Abend am 8. Juli geprobt, danach selbstverständlich das Wiedersehen ausgiebig gefeiert. Bis zur zweiten Probe am Mittwochabend erkunden die französischen Freunde die sächsische Landeshauptstadt Dresden und den Zoo Leipzig.

Der Donnerstag wartet schließlich mit einem Höhepunkt auf, der nur alle zwei Jahre zu erleben ist: Gefeiert wird die Neukieritzscher Sommernacht mit französischem Flair. Ab 18 Uhr wird es auf dem Markt zuweilen romantisch, kurzweilig, gemütlich und auf jeden Fall aufregend. Für die Musik sorgen die zwei Orchester, für den Tanz der Neukieritzscher Karnevalsclub, für die Verpflegung das Restaurant Auszeit. Bürgermeister Thomas Hellriegel übernimmt die Schirmherrschaft.

Die Neukieritzscher Sommernacht ist stets gut besucht. Quelle: Detlef Bergholtz

Ein zweites Konzert gibt es am Freitag, nachdem alle Musiker sowohl den Tagebau Schleenhain als auch das Kraftwerk in Lippendorf besucht haben. Gespielt wird um 19 Uhr im Kulturkino in Zwenkau. Doch damit ist noch längst nicht Schluss. Vielmehr geht es am Sonnabend noch nach Bad Lausick, wo um 15 Uhr im Schmetterling etliche bekannte Melodien erklingen.

Partnerschaft der Orchester besteht seit 15 Jahren

Seit nunmehr 15 Jahren bestehen der enge Austausch und die Partnerschaft zwischen den deutschen und französischen Musikern. Im vergangenen Jahr erst waren etwa 30 Musikverein-Mitglieder, darunter etliche Jugendliche, in Velleron. Und die feierten übrigens bei ihrem Besuch – neben Proben und Konzerten – den Sieg Frankreichs bei der Fußball-WM der Herren.

Von Julia Tonne