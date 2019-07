Neukieritzsch

Zahnbürste, Handtuch, Noten und Instrumente, mehr braucht es nicht, wenn Musiker aus der französischen Stadt Velleron anreisen. Denn im Fokus der Tage, die das Partnerorchester „Die Erdbeeren“ beim Musikverein Neukieritzsch verbringt, stehen gemeinsame Proben und Konzerte. Und derer gibt es in dieser Woche viele.

Schon der erste Abend am Montag kam ohne eine zweistündige Probe der rund 40 Musiker nicht aus. Eine zweite Probe folgt heute, danach steht bis Sonnabend jeden Abend ein Konzert auf dem Programm. Dennoch bleibt auch Zeit für gemütliches Beisammensein, sei es bei einem Abendessen, sei es bei einem Gesangsabend, sei es bei Ausflügen.

Austausch beider Orchester gibt es seit 15 Jahren

„Ich bin immer wieder beeindruckt, was aus den beiden Orchestern im Laufe der Zusammenarbeit geworden ist“, sagte Gerald Lantin, Gemeinderat in Velleron, am Montagabend, als die Musiker aus Neukieritzsch und Velleron in der Jugendherberge Windischleuba zusammenkamen. „Hier ist der Ort, wo Europa beginnt“, machte er deutlich. Und versprach, sich auch in den kommenden Jahren für den Austausch der Orchester einzusetzen, unabhängig davon, ob er bei den anstehenden Kommunalwahlen in Frankreich wiedergewählt werden sollte oder nicht.

Der erste Abend geht mit einer zweistündigen Probe einher. Quelle: Julia Tonne

Auch Neukieritzschs Bürgermeister Thomas Hellriegel ist jedes Mal begeistert, wenn Deutsche und Franzosen zusammenkommen, um zu musizieren. „Es ist schön zu sehen, dass der Austausch seit 15 Jahren so gut funktioniert“, sagte er. Von daher gehe er davon aus, dass das auch in Zukunft so bleibe. Sein Optimismus kommt nicht von ungefähr. Schließlich haben die Nachwuchsmusiker aus Neukieritzsch fast das gesamte Wochenprogramm auf die Beine gestellt und sich für den Besuch mächtig ins Zeug gelegt.

Konzerte an drei Abenden

Am Donnerstag haben Besucher die erste Gelegenheit, das gemeinsame Spiel der zwei Orchester zu erleben. In Neukieritzsch beginnt um 18 Uhr die Sommernacht mit französischem Flair. Zu hören sein werden unter anderem ein Disney-Medley, Melodien aus Musicals und von Udo Jürgens, Titel von Carel Gott und verschiedene Variationen von „Ode an die Freude“, der Europahymne.

Franzosen und Deutsche gastieren gleich bei mehreren Konzerten. Quelle: Julia Tonne

Am Freitag treten die Musiker dann um 19 Uhr im Kulturkino Zwenkau auf, am Sonnabend klingt es um 15 Uhr am Schmetterling in Bad Lausick.

Von Julia Tonne