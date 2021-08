Frauenchor Borna löst sich auf

Borna

Das Ende hatte sich schon länger angedeutet. Eine Altersfrage, wie Karin Müller sagt. Schließlich wird sie in diesem Jahr stolze 84. Ein Alter, in dem einem das Dirigieren schon mal etwas schwerer fallen kann. Im vorigen Jahr war Karin Müller noch mit ihren Frauen zusammengekommen, und sie hatten gesungen. Dann kam Corona. Es war das Ende einer langen Geschichte, der Geschichte des Frauenchors Borna.

Berge von Noten

Jetzt sitzt die Frau, die ihren Chor jahrzehntelang geleitet hat, vor Bergen von Noten, Zeitungsartikeln und Konzertprogrammen. Ein Chorleben wie das singenden Bornaer Frauen ist lang. Entsprechend groß sind die Schätze, zu denen auch die Carl-Zelter-Plakette gehört, die der Chor zu seinem 100. Geburtstag bekam. Da hatte Karin Müller, von Beruf Großhandelskauffrau, schon eine Reihe musikalischer Erfahrungen gesammelt.

Am Kreistheater Borna

„Ich habe für mein Leben immer gern gesungen“, im Prinzip auch heute noch. Mit 14 Jahren im Schulchor an der Dinterschule, drei Jahre später am Kreistheater Borna. Dort stand sie nicht bei Wald-und-Wiesen-Veranstaltungen auf der Bühne, sondern bei Stücken aus dem klassischen Opern- und Operettenrepertoire. Strauss „Zigeunerbaron“ und „Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowski. Karin Müller erhielt Gesangsunterricht bei Käthe Brinkmann, die Mutter des Schlagersängers Frank Schöbel.

Dirigierlehrgang in Sondershausen

Als im Jahr 1963 der Gemischte Chor des Braunkohlenwerks (BKW) Borna entstand, war sie mit von der Partie. Als dann daraus der Frauenchor Borna hervorging, wurde sie gewissermaßen die natürliche Leiterin der bis zu 30 Damen. Dafür hatte sie in Sondershausen einen Dirigierlehrgang belegt.

Hat über Jahrzehnte den Frauenchor Borna geleitet: Karin Müller Quelle: Nikos Natsidis

Volkslieder und zeitgenössische Literatur

Der Frauenchor hatte ein breites Repertoire, das vor allem Volkslieder und zeitgenössische Literatur und selbstredend auch Arbeiterkampflieder umfasste, so waren die Zeiten damals. Die Damen hatten reichlich Auftritte. Bei Jugendweihen und bei den Arbeiterfestspielen, auch in Berlin. Bei Feiertagen wie dem Frauentag am 8. März und dem Tag der Republik am 7. Oktober sorgten sie ebenso für Wohlklang. Geprobt wurde im kleinen Saal im Goldenen Stern.

Niemals Honorar genommen

„Wir waren jung“, sagt die engagierte Dirigentin, die immer ehrenamtlich gearbeitet hat. „Ich habe niemals Honorar genommen.“ Und wenn es einmal Geld für einen Auftritt gab, etwa in einem Pflegeheim oder auch im Krankenhaus, dann reichte Karin Müller das Geld weiter, so dass es in der Chorkasse landete. Damit hatten dann alle etwas davon. Wohl auch deshalb „waren wir eine eingeschworene Truppe“. Und weiter: „Wir haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel.“

15 Chöre zum Jubiläum eingeladen

Nach 1990 änderten sich manche Vorzeichen. Die Damen aber sangen weiter, auf dem Bornaer Volksplatz und bei Stadtfesten auf dem Markt, aber auch beim traditionellen Chöre-Singen im Leipziger Gewandhaus. Als im Jahr 2004 das 100-jährige Bestehen des Chors beziehungsweise seiner Vorläufer gefeiert wurde, stand ein großes Festzelt auf dem Markt. „Wir haben damals 15 Chöre eingeladen“, vor allem aus der Nachbarschaft. Zu denen pflegte der Frauenchor Borna immer ein gutes Verhältnis. Beim anschließenden Festkonzert war der Saal im Stadtkulturhaus brechend voll.

Durchschnittsalter von Mitte 70

Waren die Sängerinnen in den 70er- und 80er-Jahren jung, wurden sie mit ihrer künstlerischen Leiterin über die Jahre älter. Mitte 70 war das Durchschnittsalter zuletzt. Als Karin Müller andeutete, dass sie ihr Arbeit beenden wollte, zogen die Sängerinnen nach. „Der Chor wollte mit mir aufhören.“ Deshalb hat der Frauenchor jetzt wie andere Chöre rund um Borna auch seine Bücher geschlossen.

Damenbesuch in Zedtlitz

Vor einigen Wochen waren die Damen zu Gast bei ihrer Chorleiterin in Zedtlitz, und deren Gatte Reinhold legte Bratwürste auf den Grill. Er war ohnehin der gute Geist der Chorleiterin „Er hat mich immer überall hin gefahren und auch die Noten kopiert.“

Noten fürs Museum

Von denen hat Karin Müller noch viele. Einen Teil hat sie Klaus-Dieter Anders, langjähriger Leiter der Musikschule in Borna, übergeben, andere gingen an das Gitarrenorchester Pomßen. Auch Enkel Philipp, der Gitarre und Klarinette spielt, soll Noten bekommen. Die restlichen Chormaterialien will Karin Müller dem Bornaer Museum anbieten.

Von Nikos Natsidis