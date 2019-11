Frauenchor Kitzscher steuert auf Jubiläumsjahr zu

Kitzscher

„Unsere Steffi“, sagt Ursula Meusel, die Vereinsvorsitzende des Frauenchores Kitzscher gleichermaßen liebevoll wie anerkennend über Chorleiterin Steffi Gerber. Die ist als Musiklehrerin und musikalische Chefin mehrerer Chöre nicht nur viel beschäftigt, sondern auch an hoher gesanglicher Qualität interessiert.

Das sei mitunter anstrengend, gibt die 81-jährige Vorsitzende zu und blättert in ihrer Liedermappe für die bevorstehende Weihnachtszeit. In der befinden sich seit dem Probelager Ende Oktober in Naunhof nämlich schon wieder zwei neue, anspruchsvolle Weihnachtslieder: „A la nanita“, angelehnt an ein spanisches Weihnachtslied, und das beschwingte Stück „Jingle Bell Rock“.

35 Sängerinnen im Frauenchor Kitzscher aktiv

Kurz vor dem Ende des Jahres freut sich Ursula Meusel, dass der Chor mit 35 Sängerinnen immer noch solide bestückt ist. Zwar seien einige Sängerinnen ausgeschieden, dafür aber auch jüngere hinzugekommen. Wobei auch immer mehr auswärtige sangesfreudige Frauen den Kitscheraner Chor für sich entdecken. Mehr als die Hälfte der Sängerinnen kommen mittlerweile aus Orten der Umgebung und auch aus Leipzig.

Der Frauenchor Kitzscher bei einem Auftritt beim Park- und Teichfest in Kitzscher. Quelle: René Beuckert

Im zurückliegenden Jahr hat der Frauenchor erstmals fünf Konzerte in den Bad Lausicker Kurkliniken gegeben. Noch ein Weilchen erinnern werden sich die Sängerinnen an das gemeinsame Konzert mit dem Frauenchor „Laurentia“ aus Rüdesheim. Die Damen aus Hessen hatten sich gewünscht, während eines Besuches in Leipzig ein gemeinsames Konzert mit einem Chor aus der Region zu geben.

Feueralarm während des Konzerts im Rathaussaal

Rund fünfzig Sängerinnen boten stimmlich und optisch eine tolle Kulisse im gefüllten Rathaussaal im Dachgeschoss. Allerdings fiel vor Veranstaltungsbeginn der Lift aus, und während des Konzertes gab es einen Feueralarm, weswegen der Bürgermeister aus dem Saal eilte. Hinterher – der Aufzug ging immer noch nicht – bot das Stadtoberhaupt an, dass einige kräftige Feuerwehrleute bei Bedarf Hilfe leisten könnten, falls jemand die Treppe nicht allein nach unten schaffen sollte.

Mit dem Rüdesheimer Chor steht der Frauenchor Kitzscher seitdem in Kontakt, auch wenn ein Besuch am Rhein zu einem Jubiläum von „Laurentia“ gleich im kommenden Jahr aus terminlichen Gründen nicht klappt.

Zumal der Frauenchor im nächsten Jahr auch ein eigenes Jubiläum zu begehen hat: Er wird 45 Jahre alt. Der Termin für das Jubiläumskonzert steht noch nicht fest. Es wird, sagt Ursula Meusel, voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober stattfinden.

Weihnachtskonzerte in Thierbach, Kitzscher und Stockheim

Bis dahin hat der Chor noch viel vor. Nach den Weihnachtskonzerten bei den Senioren in Thierbach, im Kitzscheraner Rathaus und in der Kirche in Stockheim folgen schon bald der Auftritt beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters am 10. Januar und eine Vorstandswahl. Ursula Meusel, neben Sieglinde König einziges noch aktiv singendes Gründungsmitglied, überlegt gerade, ob sie noch einmal antreten will.

Mit dem Frühjahrsprobelager und dem Frühlingskonzert ist man dann schon mitten drin im Jubiläumsjahr 2020. In dem es ganz bestimmt auch wieder ein paar neue Lieder geben wird.

Öffentliche Weihnachtskonzerte: 7. Dezember, 15 Uhr, Rathaussaal Kitzscher; 20. Dezember, 18 Uhr, St.-Laurentius-Kirche Stockheim

