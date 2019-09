Frauenquote im Bornaer Stadtrat liegt bei unter 14 Prozent

Borna

Wenn der Bornaer Stadtrat am Donnerstagabend im Goldenen Stern zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, ist das für das Gros der Volksvertreter kein Neuland. Immerhin 15 Stadträte saßen bereits im alten Stadtrat. Und von den neuen Stadträten haben zwei bereits in früheren Legislaturperioden Erfahrungen im Stadtrat gesammelt. Von den nunmehr 22 statt bisher 26 Stadträten sind lediglich drei Frauen.

Linke stärkste Kraft in Borna

Wie bereits bisher stellen die Linken, die bei der Wahl am 26. Mai 23,4 Prozent der Stimmen erhielten, die größte Stadtratsfraktion. Zu den sechs Linken-Stadträten gehören mit Nadja Luedtke (22) die jüngste wie auch der älteste Bornaer Stadtrat. Frank Feldmann ist Jahrgang 1940 und sitzt bereits seit dem Einheitsjahr 1990 im Stadtrat beziehungsweise in der damaligen Stadtverordnetenversammlung. Alle Linken-Stadträte bis auf Nadja Luedtke saßen bereits bisher im Stadtrat.

Bornaer Ex-Oberbürgermeister im Stadtrat

Das gilt auch für die „Bürger für Borna“ (BfB), die 19,3 Prozent erhielten und vier Stadträte stellen. Unter ihnen ist auch der frühere Oberbürgermeister Bernd Schröter. Mit 1590 Stimmen erzielte er das drittbeste Einzelergebnis aller Stadtratskandidaten.

Neue in der Bornaer CDU-Fraktion

Ebenfalls vier Sitze hat die CDU, die bei der Stadtratswahl auf 15,5 Prozent kam. Mit dem Eulaer Ortsvorsteher Hans-Jürgen Tellesch und Reiner Ludwig sitzen zwei Neue in der CDU-Fraktion.

SPD kleinste Fraktion im Bornaer Stadtrat

Kleinste Fraktion ist die SPD mit drei Stadträten. Auf die SPD entfielen 15,3 Prozent. SPD-Fraktionschef Oliver Urban kam auf 1698 Stimmen. Der Juso-Kreisvorsitzende Carlo Hohnstedter ist ein Newcomer im Stadtrat.

Vierköpfige AfD-Fraktion in Borna

Die AfD ist nach dem Wahlergebnis vom Mai die zweitstärkste Kraft im Stadtrat. Sie holte 22,7 Prozent. Dennoch hat die neue Fraktion, die von Renè Dietze geführt wird, nur vier Mitglieder, von denen drei noch nicht im Stadtrat saßen. AfD-Spitzenkandidat Reinhard Jöricke, mit 1876 Stimmen stärkster Einzelkandidat, wurde kürzlich aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen, die Folge eines Briefs an den Leipziger Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB), Erik Wolf, dem Jöricke mit den ewigen Jagdgründen gedroht hatte.

Jöricke saß bereits im Bornaer Stadtrat

Jöricke hat bereits Erfahrungen als Stadtrat. Er saß einst für die Bürgerinitiative Soziales Sachsen (BISS) im Stadtrat. AfD-Stadtrat Jürgen Müller war bis vor zehn Jahren Stadtrat für die Linken.

Verpflichtung der Bornaer Stadträte

Über den neuen Stadträten, die in der Sitzung ab 18 Uhr verpflichtet werden, schwebt nach wie vor ein Gerichtsverfahren. Ursprünglich sollte die konstituierende Sitzung bereits im Juli stattfinden.CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke hat bekanntlich dagegen Einspruch erhoben, dass das Landratsamt die Stadtratswahl für rechtmäßig erklärt hat. AfD-Mann Jöricke hätte an der Kandidatennominierung seiner Partei nicht mitwirken können, weil er zu diesem Zeitpunkt nicht als Einwohner in Borna gemeldet war, so Wübbeke. Jöricke bestreitet das. Wann das Verwaltungsgericht Leipzig in dieser Sache eine Entscheidung fällt, ist noch unklar.

Erklärungen der Fraktionen

Fest steht dagegen, dass Donnerstagabend die Ausschüsse des Stadtrates besetzt werden. Außerdem geben die Fraktionen Erklärungen ab.

Von Nikos Natsidis