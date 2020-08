Freibad Regis-Breitingen lockt mit neuem Planschbecken

Regis-Breitingen

Der Hochsommer hat sich zwar am Montag eine kurze Auszeit genommen. Dennoch gab Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) das neue Planschbecken im Freibad von Regis-Breitingen für die Nutzung frei. Anderthalb Stunden vorher hatte das Gesundheitsamt aufgrund der Wasserprobe vom Freitag seine Zustimmung gegeben. „Das Becken soll ein Magnet für Familien mit Kindern sein“, sagte er. Allerdings waren er und Sascha Kipping vom Förderverein dabei die Einzigen, die dort das Wasser testeten – wenn auch nur mit den nackten Füßen. Trotz des Termins am Ferientag, 11 Uhr, fehlten Badewillige, weil sich die Sonne versteckt hatte. Doch selbst bei ihrer vollen Leistung in den vergangenen Wochen haben Corona-Einschränkungen mögliche Besucherrekorde verhindert.

Attraktiver Pool für die Steppkes

Für die Jüngsten steht nun ein sieben mal sieben Meter großer Pool bereit, in dem das Wasser nicht höher als 30 Zentimeter ist. Der einzige Zugang erfolgt über ein Durchschreitbecken, um die Füße zu säubern. Noch müssen allerdings die Hecken um den Pflasterstreifen angelegt werden, die die kleinen Badegäste und ihre Betreuer dorthin leiten sollen. Das soll laut Bürgermeister Ende der nächsten Woche erfolgt sein. Wachsen muss zudem noch das Gras auf der Liegewiese drumherum. Und schließlich werden im extra errichteten kleinen Technikgebäude noch ein Waschtisch und eine Augendusche installiert, weil dort für eine gute Wasserqualität mit Chemikalien hantiert wird.

Hoffnung auf mehr Zulauf von Familien

„Das ist ein Top-Becken“, sagte Jörg Wiltschko, Chef des Bad-Betreibers Konform Dienstleistungen aus Böhlen. Bürgermeister Zetzsche pflichtete ihm bei: „Das ist was Schönes für Regis.“ Er hofft nun auf einen Schub, dass mehr Eltern mit ihren Steppkes in die Freizeiteinrichtung kommen. Zetzsche dankte vor allem dem Förderverein Freibad Regis-Breitingen, der die städtische Badewanne nicht nur 2005 vorm Aus gerettet und bis zum Vorjahr geführt, sondern auch die Initiative für das Planschbecken ergriffen hatte. Danach arbeiteten weitere Akteure an der Umsetzung mit, so das Stadtoberhaupt.

Förderverein spendet für Spielgeräte

Der Verein sieht sich weiter mit in der Verantwortung für das Freibad, auch wenn er es nicht mehr selbst betreiben kann, erklärte Schatzmeister Sascha Kipping. Die Mitglieder hatten Spenden für zusätzliche Attraktionen gesammelt: eine wasserspritzende Schlange und eine Minirutsche. Größere Summen hatten das Bestattungshaus Schulze, Ex-Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke), die Buchhandlung Borna (über eine Spendenbox) sowie Claus-Dieter Ahnert von AMS Anlagen-Montagen-Service beigesteuert. „Aber auch vielen Kleinspender, denen das häufig schwerfällt, haben zum guten Ergebnis beigetragen“, so Kipping. Mit Vereinsmitteln wurden schließlich 11 500 Euro daraus, sodass auch noch ein Bodenreinigungsgerät angeschafft werden kann.

Das neue Planschbecken hat eine Minirutsche und am Rand eine wasserspritzende Schlange erhalten. Quelle: Jens Paul Taubert

Langer Anlauf für teures Planschbecken

Mit der Einweihung hat eine mühselige und langjährige Geschichte ihren positiven Abschluss gefunden. Schon 2013 war vom Bedarf einer dringenden Erneuerung des Pools und der Technik gesprochen worden. Letztlich war erst dann etwas Schwung in die Sache gekommen, als der Stadt im Sommer 2018 aus dem europäischen Leader-Programm eine Förderung von rund 210 000 Euro zugesagt worden war – fast doppelt so viel, wie 2015 für das Gesamtprojekt erwartet worden war. Inzwischen sind die Kosten weiter geklettert. Inklusive Planung, Abbrucharbeiten und der zwei Wasserspielgeräte werden fast 400 000 Euro fällig. Wobei zum EU-Zuschuss nur die Spende des Fördervereins hinzukam.

