Freibäder in Neukieritzsch, Pegau und Regis öffnen wieder

Neukieritzsch/Regis-Breitingen/Pegau

Jetzt kann das Badevergnügen beginnen. Am 31. Mai öffnen in diesem Jahr erstmals die Freibäder in Neukieritzsch, Pegau und Regis-Breitingen. Das hat am Freitag Jörg Wiltschko mitgeteilt, der mit seiner Firma Konform Dienstleitungen aus Böhlen für die drei kommunalen Bäder verantwortlich ist. „Wir haben überall Wasser drin, und die Hygienepläne stehen“, sagte der Betreiber der LVZ.

Bedingungen für den Einlass

In Regis-Breitingen werden Badegäste ab 11 Uhr erwartet, in Neukieritzsch und Pegau schon ab 10 Uhr. Besucher benötigen laut Wiltschko entweder einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden, oder einen Nachweis über die Genesung nach einer Covid-19-Erkrankung beziehungsweise einen Impfnachweis.

Corona-Regel gelten immer noch

Darüber hinaus gelten die Regeln vom vorigen Jahr, sagte der Betreiber weiter: Es müssen Abstand gehalten und in geschlossenen Räumen die Maske getragen werden. Und in den Schwimmbecken wird das sogenannte Autobahnschwimmen praktiziert. Die Gastronomie-Angebote sind ebenfalls in allen drei Einrichtungen geöffnet.

Von André Neumann