Freibäder rund um Borna und Geithain rüsten sich für Badebetrieb mit Corona-Regeln

Es gibt einen neuen Begriff in Sachen Freibad: Autobahnschwimmen. Denn damit wird eine Art der Schwimmbadnutzung beschrieben, die in Corona-Zeiten zum Alltag in vielen Becken gehören wird. „Die Gäste schwimmen dabei hintereinander im Kreis, innen gibt es dann noch einen zweiten Kreis“, erklärt Jörg Wiltschko, Inhaber der Firma Konform, die die Feibäder in Neukieritzsch, Pegau, Regis-Breitingen und Thallwitz (Böhlitz) betreibt. Beim „zweispurigen Schwimmen“ können die vorgeschriebenen Abstandsregeln gut eingehalten werden, und die Aufsichten behalten den Überblick. „Die großen Wasserschlachten wird es deshalb bei uns nicht geben“, so Wiltschko.

Idylle pur im Frohburger Freibad mit einer Mischung aus Naturbad und Steinbecken. Quelle: Bert Endruszeit

Damit ist klar: Die aktuelle Saison wird all denen am besten in den Kram passen, die in aller Ruhe ihre Bahnen ziehen möchten. Gegenseitiges Necken und wilde Jagden durchs Wasser müssen dagegen unterbleiben. Das aktuelle Hygienekonzept lasse da keinen Spielraum. „Wer die Regeln nicht einhält, der fliegt raus“, macht Wiltschko klar.

Geplant sei, die Freibäder in Neukieritzsch, Pegau und Regis-Breitingen am 29. Mai zu öffnen – vorausgesetzt, der eingereichte Pandemieplan wird von den Behörden genehmigt. Fest steht bereits jetzt, dass beispielsweise in Neukieritzsch maximal 400 Gäste eingelassen werden – und die dürfen natürlich nicht alle gleichzeitig ins Wasser. „Bei schönem Wetter hatten wir sonst bis zu 1000 Gäste gezählt.“ Damit möglichst viele Badelustige auf ihre Kosten kommen, wird die Besuchszeit auf maximal vier Stunden begrenzt.

Viel Platz für weniger Besucher sind die Auflagen

Klar geregelt sind die Flächen: Pro Schwimmer müssen 4,5 Quadratmeter zur Verfügung stehen, im Nichtschwimmerbecken reichen 2,7 Quadratmeter. „Auch an der Kasse muss Abstand gehalten werden.“ Geschlossen sind die Innenduschen, und auch die Spielplätze bleiben dicht. Der Mehraufwand ist groß: Allein durch die zusätzliche Desinfektion entstehen Mehrkosten, darüber hinaus wurde weiteres Personal eingestellt. Auf den „letzten Metern“ ging es zudem hektisch zu. „Das Freizeichen für die Freibäder kam von Ministerin Köpping ziemlich spät, wir wussten lange nicht, ob und wann wir wieder loslegen dürfen“, bedauert Wiltschko. Mittlerweile habe man das Wasser ausgetauscht, aktuell ist das rund 14 Grad Celsius „warm“.

In Frohburg steht der 5. Juni als möglicher Termin für den Saisonstart im Freibad. „Die Landschaftspflege hat etwas gelitten, da muss noch einiges gemacht werden“, erklärt Schwimmmeister Konrad Moh. Die vergangenen Tage wurden für zusätzliche Bauarbeiten genutzt, in den Durchschreitebecken wurden Fliesen erneuert, die Außendusche erhielt einen neuen Untergrund. „Wir sind alle rotiert“, sagt der Schwimmmeister mit Blick auf die vergangenen Tage.

Neukieritzsch: Das Becken ist mit frischem Wasser gefüllt und hat derzeit 14 Grad. Quelle: Bert Endruszeit

Böhlen noch ohne Termin, Geithain startet im Juni

Wenn das Bad wieder öffnet, werden die Rettungsschwimmer auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten. Auf der Liegewiese werden in den kommenden Tagen Markierungen mit Kreis- und Baumspray gesetzt – dort gibt es pro Person 15 Quadratmeter, Leute aus einem Haushalt dürfen sich aber näherkommen. Entscheidend sei, dass die Leute vernünftig bleiben. „Wir rechnen auch damit, dass Badegäste zu uns kommen, den Bademantel über den Zaun hängen und gleich ins Wasser steigen.“ Dann würden sich die Besucher besser verteilen. So wären 400 Besucher machbar.

Ob und wann das Freibad in Böhlen wieder startet, steht aktuell noch nicht fest. Das Geithainer Bad soll im Juni öffnen. Auch hier sind weitere Abstimmungen nötig: Detlef Bull vom Badbetreiber Veolia bittet bereits jetzt um Verständnis dafür, dass an heißen Sommertagen der Zutritt untersagt werden könnte, wenn die maximale Besucherzahl erreicht ist.

Von Bert Endruszeit