Freibäder schließen – LSO-Konzert in Böhlen wird verschoben

Landkreis

Zahlreiche Freibäder im Landkreis haben nur noch wenige Tage geöffnet, dann endet die diesjährige Saison. Wie Jörg Wiltschko, Badbetreiber in Pegau, Regis-Breitingen und Neukieritzsch erklärt, gebe es nur noch bis 31. August die Möglichkeit zu planschen und zu schwimmen. „Es sieht ja nicht so aus, als würde das Sommerwetter zurückkommen“, sagt er. Deshalb sei nun Schluss und würden die drei Freibäder in die Winterpause gehen. In den vergangenen Jahren hatten die Bäder meist noch bis Mitte September geöffnet.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch trotz des zeitigen Endes ist Wiltschko mit der diesjährigen Saison zufrieden. „Wir konnten alle Auflagen erfüllen, hatten viele Besucher und sind gut durch die Monate gekommen.“ Vor allem im Juli seien die Bäder zuweilen aus allen Nähten geplatzt. Der August habe wegen des wechselhaften Wetters eher nicht ins kühle Nass gelockt.

Auch Dirk Wagner, Betreiber des Freibads in Böhlen, schließt zum 1. September. „Seit Tagen habe ich keine Badegäste mehr, das Wetter war wirklich nicht zum Baden geeignet“, macht Wagner deutlich. 2021 sei – was die Besucherzahlen betrifft – eines der schlechtesten Jahre gewesen.

Konzert fällt ins Wasser

Dem Wetter fällt auch das Konzert des Leipziger Symphonieorchesters im Freibad Böhlen zum Opfer. Erstmals sollte das Orchester dort spielen, „die Musiker hätten zwar eine überdachte Bühne gehabt, die Gäste aber hätten im Regen gesessen“, sagt Wagner. Weshalb das Konzert in Absprache mit LSO-Geschäftsführer Wolfgang Rögner auf den 10. Oktober verlegt wurde. In der Hoffnung auf einen goldenen Herbst.

Von Julia Tonne