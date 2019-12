Freie evangelische Gemeinde Borna löst sich auf

Borna

Die Tage der Freien evangelischen Gemeinde Borna (FeG) sind gezählt. Am Jahresende existiert die Gemeinde mit ihrem Domizil in der Altstädter Gasse nicht mehr. Dabei hatte die FeG erst vor wenigen Monaten ihr 100-jähriges Bestehen in Borna mit einer Festwoche in einem Festzelt gefeiert.

Mittlerweile zählt die Gemeinde gerade mal noch sieben Mitglieder. Zu wenig, um einen strukturierten Gemeindebetrieb aufrecht zu erhalten, sagt Rita Merkel. Sie spricht für die FeG. Hinzu komme der Altersdurchschnitt der verbliebenen Gemeindeglieder. Letztmalig versammeln sich die Mitglieder deshalb am 15. Dezember in ihrem Gemeindehaus, zu einer Adventsfeier, die 15 Uhr beginnt.

Künftig als „Christen in Borna “

„Wir sind aber weiterhin Christen“, sagt Rita Merkel. „Wir sind Kinder Gottes.“ Die großen christlichen Konfessionen seien daher zweitrangig; schließlich haben die sich ohnehin erst im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet. Künftig wollen sich die Gemeindemitglieder als „Christen in Borna“ in ähnlicher Weise zusammenfinden wie bisher unter dem Dach der FeG.

Geplant ist die Anmietung zweier Räume, in denen sich die „Christen in Borna“ regelmäßig treffen wollen. Ohnehin sei die Bezeichnung „Christen in Borna“ sehr treffend. Das könne, so Rita Merkel, heißen, „dass sich hier Christen treffen“. Oder dass man dort „Christen treffen kann“.

Deshalb bleibe es bei regelmäßigen Zusammenkünften wie dem allwöchentlichen Bibelabend am Mittwoch oder der SFB-Runde an jedem dritten Freitag im Monat. SFB bedeutet Singen, Feiern und Beten.

Bornaer Gemeindehaus wird verkauft

Allerdings steht die Frage nach der Zukunft des Gemeindehauses in der Altstädter Gasse im Raum. Das wurde vor Jahrzehnten von den damaligen Gemeindemitgliedern in Eigenarbeit errichtet. Weil sich die FeG auflöst, fällt es an den Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland. Für die Immobilie wird ein Käufer gesucht.

Ohnehin seien materielle Werten nicht allzu wichtig, macht Rita Merkel klar. Zwar wollen die Gemeindemitglieder das Kreuz aus dem Gebäude in der Altstädter Gasse mitnehmen, darüber hinaus hält sich das materielle Interesse der verbliebenen Gemeindemitglieder allerdings eher in Grenzen. Und Rita Merkel geht sogar noch weiter. „Wenn wir das Haus nicht mehr haben, ist das für uns auch eine gewisse Befreiung.“ Sie sei gespannt auf das Neue. „Das eröffnet uns die Möglichkeit, etwas auszuprobieren.“

