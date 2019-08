Borna

Borna bekommt sein erstes Seifenkistenrennen. Anlässlich des Landeserntedankfestes schickt das Freizeitzentrum Borna Ost am 5. Oktober alles auf die Piste, was vier Räder hat und ohne Motor auskommt. Im Zweifel also auch umgebaute Boote, Traktoren oder Helikopter. „Alles ist möglich, solange das Gef..