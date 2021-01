Freude im Bornaer Pflegeheim Vamed: Impfstart sorgt für Erleichterung

Borna

Es wurde getanzt, es wurde gelacht, zur Feier des Tages gab es ein paar besondere Süßigkeiten: Im Vamed Senioren- und Pflegeheim in Borna herrschte am Freitag ausgelassene Stimmung. Und das hatte einen einfachen Grund: Sämtliche Bewohner und die Mehrzahl der Pflegekräfte haben ihre Coronaschutzimpfung erhalten. Die Allgemeinmedizinerin Constanze Schmidt-Werner, sonst sesshaft mit ihrer Praxis in der Angerstraße, hatte zusammen mit Arzthelferin Mandy Schellenberger ihr Domizil für den einen Tag in der Einrichtung aufgeschlagen, um 114 Mal einen Piks zu verabreichen.

Die Freude bei Bewohnern, Mitarbeitern und Heimleiterin Roswitha Gebhardt war riesig. Zumal am vergangenen Montag die Impfaktion noch auf der Kippe stand – wegen fehlenden Impfstoffs. „Wir sind wirklich froh, dass es bei uns endlich losgeht“, sagt Gebhardt. Und die Impfbereitschaft sei groß, nur wenige von den insgesamt 76 Bewohnern könnten die Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht bekommen. Und mehr als die Hälfte der Pflegekräfte wolle sich ebenfalls den Piks abholen.

Linker Arm für Impfung, rechter Arm für Rätsel raten

Die ersten Bewohner, die bei Schmidt-Werner vorstellig wurden, waren Jutta Fischer und Margot Fischer. „Ich werde ich März 99 Jahre alt“, erklärte Margot Fischer. Und in den vielen Jahren habe sie so viel erlebt, da habe sie keine Bedenken, sich impfen zu lassen. Auch Sigrid Gründel konnte es kaum erwarten, sie bevorzugte für den Piks den linken Arm, „dann kann ich mit dem rechten Arm noch Rätsel raten“, sagte sie.

15 Minuten mussten die geimpften Bewohner anschließend warten, „wir wollen ganz einfach sicher gehen, dass sie alles gut vertragen“, begründete Schmidt-Werner. Sie und Schwester Mandy durften allerdings nicht sofort losimpfen. Vielmehr stand für beide vor der Impfaktion im Vamed Seniorenheim zunächst im Bornaer Impfzentrum eine kurze Einweisung an. Vor allem, wie es gelingt, aus den kleinen Biontech-Fläschchen sechs Dosen zu erhalten. Wichtig war darüber hinaus, den Covid-19-Impfstoff, der ja tiefgekühlt bei minus 70 Grad Celsius gelagert und transportiert werden muss, zunächst auf Zimmertemperatur zu bringen.

ASB übernimmt notwendige Dokumentation

Dass die zwei seit elf Jahren ein eingespieltes Team sind, wurde dann recht schnell ersichtlich. Während Schellenberger nach und nach die Spritzen mit unterschiedlich dicken Kanülen ausstattete und anschließend befüllte, kümmerte sich Schmidt-Werner um das Verabreichen. Unterstützt wurden die beiden von Mitarbeitern des Arbeiter-Samariter-Bundes. Die übernahmen die gesamte notwendige Dokumentation und Weiterleitung sämtlicher Daten an das Impfzentrum. Und Soldaten der Bundeswehr rückten kurzzeitig an, um notwendiges Material zu liefern. „Hier ist alles gut vorbereitet und durchgetaktet“, machte Schmidt-Schaller deutlich.

Für den Fall, dass die eine oder andere Dosis doch übrig blieb – auf die einzelne Dosis genau ist die Lieferung kaum machbar –, hatte sich die Ärztin eine Liste der Patienten zurechtgelegt, die sie in ihrer Praxis betreut und die älter als 80 Jahre alt sind. „Wir sehen zu, dass wir bis zur letzten Dosis impfen und nichts verfällt“, betonte sie. Die Patienten hatten sich entsprechend bereit zu halten, um im Falle eines Anrufs sofort kommen zu können.

Zweitimpfung erfolgt in drei Wochen

Dass aber Senioren, die älter sind als 80 Jahre und zuhause leben, mit im Pflegeheim geimpft werden, hält die Ärztin für einen nicht gerechtfertigten logistischen Aufwand. „Zum einen ist der Platz hier nicht vorhanden, zum anderen müsste jeder Einzelne vorher auf Corona getestet werden, der die Einrichtung betritt“, begründete sie. Allerdings seien die Testkapazitäten hier begrenzt, zumal nur so viel zur Verfügung stehe, wie Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter in etwa brauchen.

Am Nachmittag hatten dann alle Impfwilligen ihren Piks bekommen. Und Sigrid Gründel ging es gar so gut, dass sie beim Tanz dreier Pflegekräfte ordentlich mitwippte. In drei Wochen nun geht das ganze Prozedere von vorne los, am 12. Februar könnte die Party dann noch etwas größer ausfallen.

