Borna

Sie wollten ein Zeichen setzen, die Schüler der Robinienhofschule in der Luckaer Straße in Borna. Deshalb ließen sie am Donnerstag vor Ostern Luftballons aufsteigen, nachdem sie damit auf dem Schulhof das Wort „Frieden“ nachgestellt hatten. Der Krieg in der Ukraine spielt an der Förderschule durchaus eine Rolle, wie Schulleiterin Friederike Buchmann sagte.

Schulleiterin Friederike Buchmann. Quelle: Jens Paul Taubert

Kinder sollen emotional erreicht werden

„Wir versuchen, das Thema auch in den Fokus der Kinder zu rücken“, erklärte die Pädagogin, was freilich etwas anders abläuft als etwa am Gymnasium. Wichtig sei es, die Kinder emotional zu erreichen, weshalb die Idee entstand, Luftballons mit Helium zu füllen und dann weithin sichtbar aufsteigen zu lassen.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jährliche Tradition

Zudem knüpfte die Schule an eine jährliche Tradition an, den Crosslauf. Der wurde jetzt zu einem Spendenlauf. Heißt: Die Schüler liefen auf dem Schulhof Runden, und je mehr Runden dabei zusammenkamen, um so stärker werde damit ihre Friedensbotschaft, so die Schulleiterin weiter. Gekommen waren dazu auch eine Klasse von der benachbarten Grundschule „Kinder dieser Welt“ (West) und eine Klasse mit ukrainischen Kindern.

Schüler der Robinienhofschule in der Luckaer Straße lassen Luftballons aufsteigen. Quelle: Jens Paul Taubert

Von nn