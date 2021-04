Pegau/Kitzen

Auf ihren Gutsherrenpark lassen die Kitzener nichts kommen. Als grüne Lunge bildet er zusammen mit dem Herrenhaus eine Art Wahrzeichen des Ortes und steht hoch in der Gunst der Dorfbewohner. Viele ältere Bürger als auch der Kindergarten nutzen ihn zum Verweilen und Spazieren. Darüber hinaus bildet er eine prächtige Kulisse für das Osterfeuer, das Pfingstbier, Halloween und das Oktoberfest. „Er wird gut genutzt“, freut sich Ortsvorsteher Peter Kretschmer (Wählervereinigung Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) über das historische Juwel mit seinen großgewachsenen Eichen, Rotbuchen, Eschen und Ahorn.

Drei Bauabschnitte für den Parkumbau

Seit einigen Wochen wird der 1,2 Hektar große und unter Denkmalschutz stehende Park nicht nur frühlingsfit gemacht, sondern komplett neu gestaltet. Das Großprojekt wurde vom Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung Quercus aus Halle entworfen und gliedert sich in drei Abschnitte. Die Gesamtkosten liegen bei 350 000 Euro, ein Großteil davon wird über das europäische Leader-Programm gefördert. Nach Informationen des Pegauer Bauamtsleiters Gunther Grothe umfasst der erste Abschnitt die Sanierung der Terrasse einschließlich des Baus einer acht Meter breiten Freitreppe in Richtung Park sowie eines Pavillons an der Stelle des früheren Gartenhauses. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Plantago aus Nobitz. Bis Ende April will sie damit fertig werden.

Der Pavillon wird an der Stelle des früheren Gartenhauses im Gutsherrenpark Kitzen errichtet. Quelle: Mathias Bierende

Einweihungsfeier im nächsten Jahr

Für die zweite Etappe – die Sanierung der Teichanlage einschließlich des Springbrunnens – liegt bereits ein Zuwendungsbescheid vor, berichtet Grothe weiter. Derzeit werde die Ausschreibung vorbereitet, und ab August dieses Jahres könne die Umsetzung beginnen. Der dritte und letzte Bauabschnitt sehe den Bau eines Gehweges von der Ernst-Thälmann-Straße bis zum Herrenhaus vor.

Dafür wird gegenwärtig der Fördermittelantrag vorbereitet. Bei einer Bewilligung könnten die Arbeiten im Frühjahr 2022 starten. Sobald der komplette Umbau abgeschlossen und die Corona-Bestimmungen Geschichte sind, wird es im nächsten Jahr eine Einweihungsfeier geben, stellt die Stadtverwaltung in Aussicht.

In den Teich des Kitzener Gutsherrenparkes soll ein kleines Wasserspiel eingebaut werden. Quelle: Mathias Bierende

Nutzungskonzept für das Herrenhaus

Neben dem Park, der sich in städtischem Eigentum befindet, liege auch großes Augenmerk auf dem Gutsherrengebäude , das auch Schloss und Kulturhaus genannt wird. Dieses werde derzeit nur teilweise genutzt, unter anderem für das Lesestübchen im Erdgeschoss, als Treffpunkt für die Kitzener Landfrauen und für die Ortschaftsratssitzungen. Das Dachgeschoss ist komplett leer, heißt es aus dem Bauamt. Aus diesem Grund solle ein Nutzungskonzept entwickelt werden, das mit einer Bauplanung einhergehe. In welche Richtung das Ganze geht, werde die weitere Planung zeigen. „Wir halten uns zunächst alle Richtungen offen“, so der Amtsleiter.

Von Kathrin Haase