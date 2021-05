Friseurbesuch im Landkreis: Erst testen – dann waschen, schneiden, föhnen

Landkreis

Nun, ein Sprichwort besagt: Wer schön sein will, muss leiden. Auf den einen oder anderen Friseur-Kunden mag das derzeit zutreffen. Denn wer sagen will „waschen, schneiden und föhnen, bitte“, muss vorher einen Corona-Schnelltest gemacht haben, der negativ ausgefallen sein muss. Wie die Testpflicht bei Kunden und Friseuren ankommt, hat die LVZ in Böhlen und Borna, Naunhof und Grimma erfragt.

Böhlen: Friseur-Team hat gut zu tun

Friseurin Angela Isert in Böhlen und ihre Mitarbeiterinnen kommen kaum zur Verschnaufpause. „Wir haben durchgängig gut zu tun“, sagt sie. Die Testpflicht halte die Kunden nicht ab, einen Termin zu vereinbaren. „Die meisten gehen kurz oder ein bis zwei Tage vorher ins Testzentrum. Das klappt unkompliziert“, sagt Isert. Zwar seien Kunden zuweilen verunsichert, weil sich so viele Vorgaben innerhalb kurzer Zeit änderten, aber wenn die Kunden das wüssten, hielten sie sich daran.

Ein Kunde von Isert ist seit Jahren Dieter Ludwig. Er brauchte für einen Termin für sich und seine Frau keinen Test, denn die beiden Senioren sind bereits zweimal geimpft. „Aber ein Test wäre ja jetzt auch nicht so schlimm“, sagt Ludwig. Unterstützung erhält er von einer Böhlenerin, die sich gerade von Isert die Haare schneiden lässt. „Der Aufwand des Tests hält sich in Grenzen“, sagt sie. Allerdings erschließe sich ihr nicht, dass man beim Friseurbesuch einen Negativ-Test vorlegen müsse, in den Supermärkten, wo es durchaus eng zugehen könne, aber keinen Test brauche. „Sicherlich würde es in den Friseurläden reichen, eine Maske zu tragen.“

Borna: Ungleichbehandlung zu Supermärkten

Genau diese Widersprüchlichkeit versteht Stefan Heilmann, Geschäftsführer der Friseure Borna GmbH, nicht. „Im Supermarkt sind zig Kunden gleichzeitig und fassen Produkte an, da ist es nicht verständlich, dass unsere Branche der Testpflicht unterliegt“, sagt er. Für den einen oder anderen sei die Testpflicht eine Hürde. Deshalb würden so manche lieber auf einen Termin beim Friseur verzichten; die Mitarbeiter seien teilweise wieder in Kurzarbeit. Erleichterungen, erklärt Heilmann, gebe es seit 10. Mai. „Denn geimpfte und von Covid-19 genesene Personen brauchen für ihren Besuch bei uns keinen negativen Corona-Test vorzuweisen.“ Die Friseurläden würden in solchen Fällen darum bitten, Impfausweis, Impfbescheinigung oder die Benachrichtigung über das Testergebnis eines PCR-Tests vom Arzt oder Gesundheitsamt vorzulegen. Wer der Testpflicht unterliege, könne sich vor dem Friseurbesuch in Testzentren testen lassen oder einen Selbsttest in den Salons der Friseure Borna GmbH machen. Einzuplanen seien laut Heilmann 20 Minuten mehr Zeit.

Michael Hase hat sich die Schnelltest-App heruntergeladen. Quelle: Bert Endruszeit

Naunhof: Testergebnis per App ist praktisch

„Die ersten Leute kommen auch schon mit dem Handy und weisen sich mit der Schnelltest-App aus“, sagt Michael Hase, Inhaber eines Friseursalons in Naunhof. „Deshalb habe ich mir die App heruntergeladen.“ So lasse sich die amtliche Bestätigung per QR-Code einscannen und jederzeit vorzeigbar halten. „Leider haben wir nicht immer die neuesten Informationen, von der Handwerkskammer kommt da nur graues Rauschen. Deshalb wissen wir oft genauso viel oder genauso wenig wie unsere Kundschaft. Das ist traurig.“ Es gebe viel Unsicherheit. „Der Klassiker ist die junge Mütter, deren Kind in der Schule getestet wurde, die darüber aber keinen Nachweis hat. Das Kind muss vor dem Friseurbesuch erneut getestet werden.“

Die vergangenen Wochen seien für ihn immer ein Spagat zwischen Umsatz machen und Bestimmungen einhalten gewesen, so Hase: „Das macht keinen Spaß.“ Mittlerweile klingele das Telefon mehr als sonst, etliche Kundinnen und Kunden erkundigen sich, welche Bestimmungen gerade gelten. Die Abläufe seien den meisten klar, getestet werde unter Aufsicht direkt im Salon. „Manche Kollegen machen das vor der Tür, doch das kann ich einer 90-jährigen Kundin nicht zumuten.“ Meist würden die Test-Utensilien mitgebracht, der Salon halte jedoch auch welche bereit.

Gerd Streitberg genießt es, wieder arbeiten zu können. Quelle: Bert Endruszeit

Grimma: Freiheit spüren ist ein Genuss

Im Grimmaer Friseurgeschäft von Gerd Streitberg lautet in diesen Tagen die erste Frage nicht „Womit können wir Ihnen helfen?“, sondern „Haben Sie einen Test mit?“. Jeder müsse den mitbringen, für das Prozedere stehe ein separater Raum zur Verfügung. „Fast alle wissen, dass 15 Minuten mehr eingeplant werden müssen“, sagt Streitberg. „Wir können nach einer Woche sagen, dass sich alles eingefuchst hat.“ Man nehme das Thema sehr ernst. „In unserer Branche haben ja alle geschrien, alles zu tun, um wieder arbeiten zu dürfen. Und nun ist es wieder möglich.“

Zu merken sei aber, dass es wenige festliche Anlässe für besonders schicke Frisuren gebe, Hochzeiten und runde Geburtstage würden weniger gefeiert. „Aber unsere Stammkunden halten uns die Treue.“ Er sei generell sehr optimistisch, sagt Streitberg: „Denn sind wir mal ehrlich: Wir mussten als Letzte schließen und durften zuerst wieder aufmachen.“ Aber natürlich ließen sich die vielen ausgefallen Haarschnitte nicht nachholen. „Wir haben aber in diesen Wochen viel Wertschätzung erhalten.“ Wie es sei, nach langer Schließzeit wieder bestimmte Dinge nutzen zu können, habe er selbst erlebt. „Ich lebe in Leipzig und war jetzt nach fünf Monaten mal wieder im Fitnessstudio. Darüber war ich total froh. Genauso muss es unseren Kunden gehen.“

Von Julia Tonne und Bert Endruszeit