Fritz und Sophie sind die beliebtesten Vornamen in Borna

Borna

Es gab den Alten Fritz, und es gibt Fritz, eins der Mainzelmännchen. Es ist der deutsche Vorname schlechthin. Es gab zig Namensträger, und das hat sich nicht geändert. Jedenfalls in Borna nicht. Immerhin 16-mal nannten Eltern in Borna ihre Sprösslinge im vorigen Jahr Fritz. Damit steht der Name an der Spitze der Namensliste des Standesamtes im Goldenen Stern. Bei den Mädchen lag Sophie mit zehn Benennungen vorn. In der Bornaer Sana-Klinik wurden im Jahr 2020 insgesamt 1057 Kinder geboren, von denen 141 in der Stadt wohnen.

Charlotte und Marie in Borna hinter Sophie

Hinter Sophie, einem Namen, der bereits am Ende des 19. Jahrhundert sehr beliebt und verbreitet war, zwischen 1930 und 1980 aber so gut wie gar nicht vergeben wurde, landeten Charlotte und Marie (je 5) sowie Emilia (4) und Johanna (3) auf der Liste der beliebtesten Vornamen, teilte die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage mit. Allesamt Vornamen, die schon vor Jahrzehnten und sogar 100 Jahren und mehr in Mode waren. Mittlerweile sind sie wieder en vogue.

Emil und Theo in Borna hoch im Kurs

Das gilt ähnlich auch für weitere Vornamen, die bei Eltern in Borna im vorigen Jahr hoch im Kurs standen. Emil und Theo (jeweils 10) sowie Karl (9) belegen bei den Jungen die Plätze drei und vier.

Zehn Jungen in Borna Finn genannt

Lediglich Finn sticht etwas heraus. Vor 1990 wurde der Name ausweislich der Statistik in Deutschland so gut wie gar nicht vergeben. In Borna wurde dafür nun zehnmal – Platz zwei.

Vor 20 Jahren war Tom in Borna beliebt

Vor Jahresfrist standen Hannah, Lina und Lena besonders hoch im Kurs, bei den Jungen waren es wie 2020 Emil, Karl und Paul. Wie sich die Zeiten ändern, macht ein Blick ins Jahr 2000 deutlich. Seinerzeit waren Jenny, Jessica und Lisa beziehungsweise Jonas, Tom und Dominik die beliebtesten Namen für Bornaer Eltern.

Im Zweifel ein Kurzgutachten

Es handelt sich dabei in jedem Fall um mehr oder weniger gängige Vornamen, was die Frage aufwirft, ob im Bornaer Standesamt auch Namenswünsche von Eltern abgelehnt werden. Antwort: „Nein, wir verlangen immer ein Kurzgutachten zur Eintragungsfähigkeit eines Vornamens, wenn wir an einem Namen zweifeln und diesen auch in keinem unserer Vornamensbücher finden.“ Wer ein Kurzgutachten benötigt, könne das bei der Namensberatungsstelle der Leipziger Universität anfordern. Kostenpunkt: 40 Euro.

Keine Chance für Atomfried und Kirsche

Generell gelte, dass Namen grundsätzlich nicht vergeben werden können, wenn es sich dabei etwa um Begriffe handle, die Gegenstände bezeichnen oder dem Kind eindeutig zum Nachteil gereichen würden, so das Standesamt weiter. In Deutschland seien schon Namenswünsche wie Agfa, Atomfried, Junge, Kirsche, Rumpelstilzchen und Woodstock abgelehnt worden. In Borna aber wurde am Ende noch kein Namenswunsch abgelehnt.

Von Nikos Natsidis