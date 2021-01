Fröhlich im Alter, obwohl der Lebenstraum nicht gelang

Borna

Es ist immer spannend, über Menschen zu schreiben, die von etwas begeistert sind – sei es von einem Hobby, ihrem Engagement im sozialen oder politischen Bereich oder auch von ihrem Beruf. Beim Termin mit der 87-jährigen Brigitte Schlefers-Mattik, einstige Primaballerina am Kreistheater Borna, lernte ich aber nicht nur eine alte Dame kennen, die das Tanzen über alles liebte. Interessant und berührend war, wie sie sich trotz Schwierigkeiten und Fehlschläge in ihrem Leben die Fröhlichkeit bewahrt und im Alter keineswegs verbittert war – obwohl der große Traum von der Solokarriere nicht in Erfüllung ging.

Das Kreistheater Borna sollte 1954/55 eine erste Stufe auf der Karriereleiter sein. Sie erzählte darüber viele amüsante Anekdoten. Wie sie in der Theaterkantine anschreiben ließ, weil sie oft kein Geld hatte. Oder wie sie auf der Bühne den Ballettschuh verlor und trotzdem weiter tanzte – ganz anders als in der Choreographie vorgesehen.

Anzeige

Im Balettsaal des neuen Stadtkulturhauses: Brigitte Schlefers-Mattik mit ihrem Sohn Henning Wehming. Quelle: Claudia Carell

Später ging sie nach Berlin, kam jedoch mit der Staatssicherheit in Konflikt, musste ihr Ensemble verlassen und stattdessen im Büro einer Baufirma arbeiten. Kurz vor dem Mauerbau 1961 verließ sie mit ihrem kleinen Sohn die DDR, wurde aber krank und konnte nicht mehr tanzen. Aus der Traum. Stattdessen führte sie in West-Berlin 38 Jahre einen Kosmetik- und Fußpflegesalon. „Das war auch gut und schön und hat mir viel Freude gemacht“, meinte sie dazu.

Manchmal steppte sie für ihren Sohn im Wohnzimmer. Zum Schluss des Gesprächs sagte sie, dass heute zum Tanzen nicht mehr die Kraft reicht und meinte trotzdem lachend: „Ich kann leider nicht mehr hopsen. Wie schade!“

Lesen Sie hier den LVZ-Beitrag über Brigitte Schlefers-Mattik vom September 2020:

Von Claudia Carell