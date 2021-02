Frohburg: Feuer nimmt Familien Haus und Gut

Frohburg

Zwei Frohburger Familien stehen plötzlich vor dem Nichts: Das Haus in der Straße der Freundschaft, in dem sie lebten, ist ausgebrannt. Die Feuerwehren Frohburgs und vieler Ortsteile konnten trotz konzentrierten Einsatzes das Gebäude nicht retten. Die Straße vor den Haus ist voll gesperrt. Der Frost hatte das Löschwasser in einen Eispanzer verwandelt, der im Laufe des Donnerstags beseitigt wird.

Das Brand-Haus befindet sich direkt im Stadtzentrum auf der linken Seite. Im Hintergrund ist der Rathausturm zu sehen. Der LKW versucht, das Eis von der Fahrbahn zu holen. Quelle: Jens Paul Taubert

Bemerkt wurde der Brand am Mittwochnachmittag. Die aufwendigen Löscharbeiten zog sich bis in die Nacht. Glutnester wurden sogar noch am Donnerstagvormittag entdeckt. Die Bewohner kamen vorerst bei Verwandten unter. Die Stadt Frohburg richtet Spendenkonten für sie ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus und hat einen konkreten Verdacht zum Hergang.

Verwandter: Sie haben alles verloren

„Das ist eine ganz große Katastrophe. Sie haben alles verloren, stehen vor dem Nichts.“ – Hans-Jürgen Martin fällt es am Tag danach schwer, in Worte zu fassen, was den Familien von Schwester, Schwager und Nichte geschehen ist. Die Wohnungen in dem Haus seien nicht mehr bewohnbar. „Sie sind erstmal bei Verwandten untergekommen. Die Stadt ist auch bemüht, eine Wohnung für sie zu finden.“ Er wendete sich bereits an die Stadtverwaltung mit der Bitte um Unterstützung. Er ist nicht der Einzige, der den Betroffenen in dieser existenziellen und traumatischen Situation helfen möchte.

Dutzende Einsatzkräfte bekämpften den Dachstuhlbrand in der Straße der Freundschaft. Quelle: Jens Paul Taubert

Stadtverwaltung: Viele möchten spenden

„Es haben schon viele angerufen, die spenden möchten", sagt Anke Vogel, die das Bau- und Ordnungsamt der Stadt Frohburg leitet. Das Feuer habe am Haus einen Totalschaden verursacht. Man habe bei der Sparkasse Leipzig ein Spendenkonto eingerichtet. Aktuelles dazu finde man auf der Homepage der Stadt unter www.frohburg.de. Die Kommune sei, wenn gewünscht, bei der Suche nach Wohnraum behilflich. Ein Mann aus dem Brand-Haus, der erst vor wenigen Tagen von Chemnitz nach Frohburg gezogen sei, habe man aktuell in Räumlichkeiten untergebracht, die die Stadt für Menschen in Not bereit halte. Diese Quartiere habe man in der Vergangenheit mehrfach genutzt, um Menschen, die durch Brandkatastrophen ihr Dach und ihre Habe verloren, vorübergehend zu beherbergen.

Nachbarschaft leistet Hilfe

„Als wir das Haus erreichen, qualmte es aus allen Ritzen im Dach. Noch während wir den Löscheinsatz vorbereiteten, zündete es durch – und der Dachstuhl stand in Vollbrand“, beschreibt Lars Kupfer, Leiter der Frohburger Feuerwehr, die außergewöhnliche Lage. Das Dach des Wohnhauses und der Nebengebäude sei verwinkelt, bilde eine große Brandlast und habe förmlich überall gebrannt. Nicht nur das stellte die Ehrenamtlichen vor eine große Herausforderung. Bei minus 17 Grad Celsius drohte die Technik einzufrieren, kam es aufgrund zu Eis gewordenen Löschwassers zu mehreren Stürzen, die allerdings ohne größere Verletzungen blieben. Die Bewohner des Hauses hatten sich retten können. Sie wurden von Helfern des Geithainer Deutschen Roten Kreuzes betreut. Das Dentallabor Hering gegenüber ermöglichte ihnen kurze Aufwärmphasen.

DRK versorgt Helfer und Betroffene

Mit Notarzt-, Rettungswagen und einem Bus des Fahrdienstes war das DRK vor Ort. Im Bus konnten sich Bewohner und Einsatzkräfte aufwärmen, was viele nutzten. Es wurden Tee und Kaffee gereicht. „Wir haben den betroffenen Familien angeboten, sich in unserer Kleiderkammer in Geithain mit Bekleidung zu versorgen. Das hat eine Familie bereits getan“, sagt Kreisgeschäftsführerin Heidrun Naumann. Zudem prüfe man, ob man für Interims-Wohnungen Möbel zur Verfügung stellen könne.

Flammen schlugen auch nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Gebäude. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Wehrleiter: Früher wäre das ein Stadtbrand geworden

Die Wehren Frohburg und Eschefeld waren die Ersten am Brandort. Um die Flammen von oben wirkungsvoll bekämpfen zu können, wurde neben der Frohburger Drehleiter noch die der Geithainer angefordert. Die Frankenhainer schickten ein Löschfahrzeug zur Unterstützung. Später wurden auch die Wehren Flößberg, Greifenhain, Roda, Prießnitz und Kohren-Sahlis einbezogen. Insgesamt waren mehr als 80 Kräfte involviert. Unterstützung leistete das Feuerwehrtechnische Zentrum. Während die Kohrener die Brandwache über Nacht übernahmen, waren die Frohburger am nächsten Morgen schon wieder gefordert. Kupfer: „Wir haben noch einmal ein Glutnest entdeckt und gelöscht.“ In der Nacht habe man drei Katzen lebend aus einer Wohnung geholt. Wichtiges Ergebnis: „Wir haben das Nachbarhaus Richtung Markt schützen können.“ Der Einsatz sei der größte seit vielen Jahren gewesen, so der Wehrleiter: „Das wäre vor zwei Jahrhunderten, als es noch kein organisiertes Löschwesen gab, bestimmt ein Stadtbrand geworden.“

Zur Galerie Ein Brand, der im Dachbereich eines Wohnhauses im Frohburger Stadtzentrum ausbrach, hat zwei Familien Hab und Gut genommen. Das Löschen dauerte bis Donnerstag. Es gibt eine große Hilfsbereitschaft.

Polizei: Vermutlich löst Funkenflug das Feuer aus

Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht beziffert, sagt Chris Graupner von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Der Brandursachen-Ermittler besichtige das Gebäude im Lauf des Donnerstags. Die Polizei müsse aber schon jetzt von fahrlässiger Brandstiftung ausgehen. „Ein Mann hatte offenbar auf dem Dachboden versucht, eine eingefrorene Wasserleitung mit einem Gasbrenner aufzutauen“, so Graupner. Dadurch sei es zu einem Funkenflug gekommen, der Dämmung und Holz schließlich in Brand gesetzt habe.

Hier ist das kommunale Spendenkonto: Empfänger Stadt Frohburg. IBAN: DE 50 8605 5592 1150 0829 13, Sparkasse Leipzig. Betreff: Brand Wohnhaus Frohburg

Von Ekkehard Schulreich