Frohburg: Frau bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Frohburg

Schwere Verletzungen erlitt eine PKW-Fahrerin am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf den Eschefelder Kreuz südlich von Frohburg. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz.

Mit hydraulischem Rettungsgerät kamen die Feuerwehrleute der Verletzten zu Hilfe. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Frohburger Feuerwehr holt Verletzte raus

Der PKW Audi und ein Mercedes-LKW waren 10.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 7 und der Staatsstraße 51 (alte B 95) zusammengestoßen. Die Frau hinter dem Steuer des PKW wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. „Wir haben sie mit unserem hydraulischen Gerät herausgeholt und an den Rettungsdienst übergeben“, sagte der Frohburger Wehrleiter Lars Kupfer, der mit seinen Kameraden zur Unfallstelle gerufen worden war. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.

Unfallursache noch unklar

Die Unfallursache ist noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Leipzig hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt. Es kam zu Staus. Das Eschefelder Kreuz gilt seit Jahren als ein Unfallschwerpunkt – vor allem vor der Inbetriebnahme der Autobahn 72. Erst seit wenigen Wochen ist hier eine Ampel installiert.

