Frohburg: Verdächtigen-Trio bei Schönauer Cannabis-Fund

Frohburg/Schönau

Drei Tatverdächtige gibt es zu dem Cannabis-Fund in Schönau aus der Vorwoche. Die Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden gegen drei Deutsche geführt, 38, 42 und 47 Jahre alt. Das hat die Polizeidirektion Leipzig am Montagnachmittag mitgeteilt. Die Pflanzen (Hanf) wurden am 23. Juni gegen 15 Uhr nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus des Frohburger Ortsteils festgestellt, heißt es jetzt; bei der Erstmeldung wurde von einem Einfamilienhaus gesprochen.

Hunderte Cannabis-Pflanzen gefunden

Nach einer richterlichen Anordnung durch das Amtsgericht Leipzig für die Durchsuchung von Grundstück, Haus und Nebengelass wurde eine erhebliche Menge an Cannabis-Pflanzen gefunden. Die Anzahl lag im mittleren dreistelligen Bereich, informiert die Direktion weiter. Diese wurden ebenso sichergestellt wie bereits getrocknete und zum Teil schon verarbeitete Pflanzenteile sowie Utensilien zu deren Verarbeitung.

Anfang März sind solche Hanfpflanzen nach einem Feuer in einer ehemaligen Brikettfabrik in Borna sichergestellt worden – die Polizei hat von einer Plantage gesprochen. Quelle: André Neumann

Schusswaffen und illegaler Strombezug

Bei der Durchsuchung wurden in einem Waffenschrank mehrere Schusswaffen vorgefunden, deren legaler Besitz nun von der zuständigen Behörde geprüft wird. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger festgestellt, dass der Strom für die Bewirtschaftung und Aufzucht der Cannabis-Pflanzen illegal bezogen worden war. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des „Entziehens elektrischer Energie“ ein.

Vier Verletzte – illegale Brandstiftung

Im Zusammenhang mit dem Brand wurden vier Personen verletzt, so die Polizeidirektion weiter. Das waren zwei der Tatverdächtigen und zwei weitere Personen, die zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Für die Brandursache laufen noch die Untersuchungen, wobei diese in Richtung fahrlässige Brandstiftung gehen.

