Frohburg hofft auf Straßenbau in zwei bis drei Jahren

Frohburg

Der Landkreis Leipzig würde gern in den Ausbau seines Straßennetzes investieren, doch schiebt er seit Jahren längst geplante Projekte vor sich her – weil die Fördermittel des Landes Sachsen ausbleiben. Das sorgt nicht nur in Frohburg für Unmut. Immerhin habe der Freistaat dem Kreis für einige Vorhaben jetzt Gelder in Aussicht gestellt, allerdings mit einem geringeren Fördersatz, sagte der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Das betreffe die Straße von Kohren-Sahlis nach Rüdigsdorf und den noch nicht realisierten zweiten Abschnitt der Ortsdurchfahrt Elbisbach. „Obwohl der Landkreis große Probleme hat, die zusätzlichen Eigenmittel durch eine 20 Prozent niedrigere Förderung decken zu können, wurde ich aus dem Landratsamt informiert, dass er die zusätzlich erforderlichen Mittel im Kreishaushalt abdecken will.“ Er habe deshalb die Hoffnung, das beide seit Jahren aufgeschobenen Vorhaben „in den nächsten zwei bis drei Jahren“ verwirklicht werden könnten.

Landkreis würde zusätzlich Geld aufbringen

„Grundsätzlich hält das Landratsamt an allen in den Jahren 2018/2019 gestellten Fördermittelanträgen fest, auch wenn die Förderungen geringer ausfallen werden “, sagt Belinda Reg‘n von der Pressestelle. Ausgenommen sei lediglich die Ortsdurchfahrt Oelzschau; der Abwasserzweckverband Espenhain habe derzeit keine finanziellen Mittel, weshalb dieser Antrag zurückgezogen werden musste. Derzeit stehe allerdings nicht fest, welche Anträge überhaupt durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr – zuständig ist inzwischen die Niederlassung Zschopau - bewilligt würden. Die Landesbehörde habe den Landkreis Ende Juli aufgefordert, seine Maßnahmen mit entsprechenden Wiederholungsanträgen zu präzisieren. Das habe man fristgerecht getan.

