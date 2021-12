Frohburg ohne Anschluss: Wann kommen A-72-Abfahrt und neue B 7

Frohburg

Wann erhält die Stadt Frohburg unmittelbaren Zugang zur Autobahn 72? Die Landesdirektion Sachsen vermeidet es, Termine zu nennen. Bei der Behörde läuft das Planfeststellungsverfahren, das Baurecht herstellen soll. Baurecht für die Anschlussstelle Frohburg und für die neue Bundesstraße 7, die den Raum Altenburg an die Autobahn anschließen soll. Beide Projekte werden als Einheit betrachtet. Eröffnet wurde das Verfahren im Herbst 2019. Eine Ende ist – nicht absehbar.

Große Planänderung „ist wahrscheinlich“

„Die Pläne für die Anschlussstelle werden derzeit durch die Vorhaben-Trägerin überarbeitet“, sagt Dr. Holm Felber, Pressesprecher der Landesdirektion. Er meint die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH. Anlass dieser Überarbeitungen sind Einwendungen der Stadt Frohburg, von Fachämtern und Verbänden, von privaten Grundstückseigentümern und Landwirten.

„Eine Tektur, das heißt eine größere Planänderung, ist wahrscheinlich“, so Felber. „Wann diese Tektur vorgelegt wird, ist offen. Bis zu deren Vorlage ruht das Verfahren.“ Widerstand gegen die aktuellen Planungen oder mindestens Nachbesserungsbedarf gibt es in der Tat von vielen Seiten.

Frohburg hat zwei zentrale Forderungen

Erstens ist da die Stadt Frohburg, die den Bau der Anschlussstelle seit Jahren vehement fordert. Im Rathaus betrachtet man das bloße Vorbeiführen der A 72 als Entwicklungshemmnis. Wie die alte Bundesstraße 95, inzwischen abgestuft zur Staatsstraße 51, eingebunden werden soll, missfällt aber. Statt eines Versatzes und zweier Ampeln fordert die Stadt einen Kreisverkehr. Zudem will sie die Kappung der Straße Bubendorf–Benndorf nicht akzeptieren.

„Zu unseren Einwänden hat noch niemand Stellung bezogen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), der Ende November aus dem Amt schied. „Vielleicht in zehn Jahren“ könne man mit der Anschlussstelle rechnen, sagt er: „Für die Entwicklung von Frohburg ist das eine Katastrophe. Es ist aber auch eine für die Glaubwürdigkeit der Politik.“ Denn 2013 sei glaubhaft versichert worden: Die Anschlussstelle kommt bald. Hiensch geht davon aus, dass die Kommune in ihren Forderungen „nicht klein beigeben wird“.

Trinkwasser-Schutzzonen machen Umplanen nötig

Zweitens: Dort, wo die Anschlussstelle errichtet werden soll – westlich der nach Nenkersdorf und Flößberg führenden Chaussee –, befinden sich zwei Trinkwasser-Brunnen. Der geplante Bau in der Trinkwasserschutzzone II und das geplante Entwässerungskonzept, das eine Versickerung des Niederschlagswassers in der Trinkwasserschutzzone III vorsieht, werden von der Wasserbehörde des Landkreises Leipzig abgelehnt, erläutert Holm Felber.

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain hat das Problem auf dem Schirm. „Die Brunnen 4 und 5 der Wasserfassung Frohburg sollen aufgegeben und von neuen Brunnen bei Prießnitz ersetzt werden“, sagt Verbandsgeschäftsführer Lutz Kunath. „Es gibt bereits eine Vereinbarung mit der Deges zur Kostenübernahme.“ Er rechne allerdings „mit einem Planfeststellungsbeschluss für die Autobahnauffahrt frühestens 2023“, da wasserrechtliche Genehmigungen ausstünden. Unabhängig davon bereite man im nächsten Jahr die Verlegung der Brunnen vor.

Landwirtschaft in Nöten

Drittens führt, formuliert es der Sprecher der Landesdirektion, „die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen zu Konflikten mit Landwirten“. Betroffen ist etwa der kleine Familienbetrieb von Tobias Karte aus Benndorf, der Flächen verliert und dessen Betriebsareal zerschnitten wird. Viertens wird „die Vollständigkeit und Aussagefähigkeit der Baugrundgutachten kritisiert“.

Was sich aus all dem an Veränderungen ergibt, sei nicht absehbar, so Felber. „Erwiderungen des Vorhaben-Trägers zu den einzelnen Punkten liegen noch nicht vor.“ Die Einwendungen habe man der Deges Ende 2020 zugesandt. Seit Juli 2021 sei die Landesdirektion informiert, „dass deren Abarbeitung, insbesondere die Überarbeitung des Entwässerungskonzeptes, weitere Zeit benötigt und mit zeitnahen Erwiderungen nicht zu rechnen ist. Das Verfahren wurde bis zum Eingang der Tektur zunächst ruhend gestellt“.

Von Ekkehard Schulreich