Frühere Wyhrataler Ortschaftsratschefin Brigitte Beyer gestorben

Erst vor Kurzem hatte sie sich ein neues Auto gekauft. Ein Cabrio, wie sie es liebte. Und sie wollte nach Alaska fahren. Daraus wird nichts mehr. Am Sonnabend ist die langjährige Vorsitzende des Ortschaftsrates Wyhratal, Brigitte Beyer, gestorben. Im März wäre sie 78 Jahre geworden.

Anwältin der südlichen Bornaer Ortsteile

Sie war ein Jahrzehnt lang die Anwältin der südlichen Bornaer Ortsteile. Das gehörte gewissermaßen zum zweiten Teil ihres Berufslebens, wobei sie nie den Eindruck vermittelte, als sei der Job in Wyhratal, ein politisches Ehrenamt, nur ein Beruf für sie. Die Frau, die in Leipzig geboren wurde, in Böhlitz-Ehrenberg aufwuchs und später in Thräna heimisch wurde, engagierte sich mit Herz und Seele für ihre Ortsteile.

Als Unterstufenlehrerin nach Thräna

In ihrem ersten Leben aber war Brigitte Beyer Lehrerin. Als junge Unterstufenlehrerin hatte es sie durch ihre Heirat nach Thräna verschlagen. 29 Jahre war die Mutter zweier Töchter und spätere Oma von vier Enkeltöchtern in der Schule. Dass Brigitte Beyer vor mehr als drei Jahrzehnten dennoch in der Politik landete, lag an den Umständen der Zeit.

Unbelastet bei den ersten freien Kommunalwahlen

Es war im Einheitsjahr 1990, als sie auf Bitten ihres Mannes in dessen Bau- und Zimmereibetrieb ins Büro wechselte. Da fügte es sich, dass sich die örtliche CDU um die Pädagogin bemühte. Vor den ersten freien Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 brauchte die einstige Blockpartei unbelastete Kandidaten. Ein halbes Jahr zuvor gehörte Brigitte Beyer zu den Zehntausenden, die Montag für Montag um den Leipziger Ring marschierten.

Erste Kreistagspräsidentin in Borna

Dennoch, erinnert sie sich später, rechnete sie seinerzeit niemals damit, dass es ernst werde würde mit der Politik. Als ihr dann aber am Wahltag vor dem Wahllokal in Thräna mehr und mehr Leute sagten, sie hätten sie gewählt, „da hatte ich eine schlaflose Nacht“. Was folgte war anders als das, was ihr zuvor bedeutet worden war. „Von wegen einmal im Monat eine Sitzung.“ Daran war nicht zu denken, als Brigitte Beyer zur ersten und einzigen Kreistagspräsidentin im damaligen Kreis Borna gewählt worden war.

Büroleiterin beim Landwirtschaftsminister

Es waren die ersten vier Einheitsjahre, in denen auch in und um Borna die Weichen gestellt wurden. Nach der ersten Kreisreform, die die Kreise Borna und Geithain mit dem früheren Leipziger Kragenkreis zusammenbrachte, blieb sie bis zum Jahr 2004 im Kreistag. Da hatte sie längst einen weiteren Job. 13 Jahre lang war sie Büroleiterin des einstigen sächsischen Landwirtschaftsministers Rolf Jähnichen ( CDU), auch dann noch, als der nur noch Landtagsabgeordneter war. Bereits 1992 war sie in die CDU eingetreten.

Kampf um die Grundschule Neukirchen

Die aufregendste Phase ihres politischen Lebens sollte aber erst noch kommen, als sie nach den Kommunalwahlen 2009 zur Vorsitzenden des Wyhrataler Ortschaftsrates gewählt wurde. Was folgte, war viel Theater um den Erhalt der Grundschule Neukirchen, bei dem die engagierte Frau auch im wörtlichen Sinne draufzahlen musste. Das ging ihr an die Nerven. Dennoch stand für sie fest, dass sie weitermachen würde, zumindest „so lange die Zukunft der Schule nicht klar ist“. Die ist mittlerweile klar und gesichert.

Amt an ihre Tochter übergeben

Im Jahr 2019 übergab sie ihr Amt als Vorsitzende des Ortschaftsrates Wyhratal. Nachfolgerin wurde ihre Tochter Cora Lesch.

