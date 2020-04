Früherer Bornaer Oberbürgermeister Bernd Schröter wird 65

Borna

Unter anderen Umständen hätte es vermutlich einen großen Empfang im Rathaus gegeben. Für Bernd Schröter. Der frühere Bornaer Oberbürgermeister wird am Mittwoch 65 Jahre alt. Damit bewegt er sich in Richtung Rente, was kaum glauben mag, wer ihm gegenübersteht. Trotz einiger gesundheitlicher Probleme wirkt Schröter fit. Und seine Art, Kritik im Zweifel von hinten durchs Auge in die Brust anzubringen, hat er sich erhalten.

Als gestandener Mann ins Bornaer Rathaus

Er war ein gestandener Mann, als er im Jahr 2001 ins Rathaus einzog, im Ergebnis eines durchaus polarisierenden Wahlkampfs gegen den damaligen Beigeordneten und Bürgermeister Eberhard Kupfer. Schröter versprühte Elan und ließ nie einen Zweifel daran, wo er herkam. Vom Gewerbeverein, dessen stellvertretender Vorsitzender er war und der sich um die Jahrtausendwende zu einer politischen Kraft in Form der „Bürger für Borna“ entwickelte. Und er war und ist bis heute überzeugter Bornaer, schließlich ist er hier zur Welt gekommen, gewürzt mit einer gewissen Bauernschläue und in jedem Fall mit Humor.

Engagiert fürs Bornaer Unternehmertum

Als Bernd Schröter ins Rathaus einzog, hatte er die heutige Treppen- und Fensterbaufirma in Neukirchen schon lange erfolgreich in die neue Zeit geführt. Denn Bernd Schröter, der in jungen Jahren den Tod des Vaters verkraften musste, hatte sich noch in der Endzeit der DDR selbstständig gemacht. Das erklärt auch sein Engagement für das Bornaer Unternehmertum, was in seiner Oberbürgermeisterzeit nicht jedem gefiel und was auch nicht jeder verstand. Die Grundlage für seine berufliche Laufbahn als Handwerker hatte er sich beim Ingenieurstudium in Dresden geholt.

Als Oberbürgermeister in Aktion: Bernd Schröter bei der Umsetzung der Heuersdorfer Emmauskirche nach Borna. Quelle: Archiv

Vieles in Borna angeschoben

Der verheiratete Vater zweier Kinder wirkte jedenfalls geradezu jugendlich, als er vor 19 Jahren ins Rathaus einzog. Er hatte viel vor, es wurden diverse Pläne entwickelt und Projekte angeschoben. Es gibt Leute, die davon überzeugt sind, dass vieles, was in Borna in den letzten zehn Jahren passiert ist, in seiner Amtszeit angeschoben wurde.

Kür sollte ab 2008 kommen

Seine Amtszeit von 2001 bis 2008 war wohl nur die Pflicht. Die Kür sollten die sieben Jahre darauf kommen. Und es sah auch lange so aus, dass es genauso kommen würde. Dass Bernd Schröter dann im Juni 2008 unnötigerweise mit dem damaligen Grimmaer Landrat Gerhard Gey ( CDU) paktierte, musste nach mehreren Jahren heftigen Streits um den Kreissitz zwischen Borna und eben Grimma schiefgehen. Er kam auf 39 Prozent der Stimmen im zweiten Oberbürgermeister-Wahlgang. Seine Nachfolgerin Simone Luedtke (Linke) ist bis heute im Amt.

Seit 2014 wieder im Bornaer Stadtrat

Die Niederlage hat ihn mitgenommen. Der Neustart mit seinen BfB scheiterte ein Jahr nach dem misslungenen OBM-Wahlkampf an Formalitäten. Seit 2014 sitzt Bernd Schröter wieder im Stadtrat, so wie schon vor seiner Zeit als Oberbürgermeister. Dort wird es für gewöhnlich still, wenn er sich zu Wort meldet. Schöter hat einen Bonus, auch ohne Amt. Dabei ist er längst wieder Handwerksmeister, was er ohnehin immer und voller Überzeugung war. Allerdings, so hat es der langjährige Innungsobermeister anklingen lassen, wird er absehbar kürzertreten.

Von Nikos Natsidis