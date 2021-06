Frühförderstelle in Borna: „Dreijähriger sollte Dreirad fahren können“

Borna

Ein Dreijähriger kann in der Regel schon viele Dinge benennen. „Er hat einen Grundwortschatz“, sagt Ilka Lettau. Sie ist die Leiterin der Frühförderstelle der Humanitas gGmbH Leipziger Land, die ihr Bornaer Domizil nach dem Umzug aus der Raupenhainer Straße jetzt im Vereinshaus in der Schulstraße hat.

Heilpädagoginnen, Physiotherpeutinnen und Ergotherpeutinnen kümmern sich hier um Kinder mit Entwicklungsstörungen. Die Einrichtung war während des ersten Lockdowns im vorigen Jahr fünf Wochen geschlossen. „Als wir wieder öffnen durften, waren die Eltern froh, das sie wieder zu uns kommen konnten“, sagt die Leiterin.

Für viele Kinder unverzichtbar

Denn was die insgesamt sieben Mitarbeiterinnen machen, ist für viele Kinder unverzichtbar. Sie helfen, Entwicklungsstörungen bei den Mädchen und Jungen zu therapieren. Etwa 100 Kinder bis zum Einschulungsalter werden nun in der Schulstraße betreut. In der Regel dann, wenn der Kinderarzt bei einer Vorsorgeuntersuchung feststellt, dass sich das Kind nicht altersgemäß entwickelt. In der Frühförderstelle wird der Nachwuchs getestet. Und wenn sich herausstellt, dass er einen Entwicklungsrückstand von mehr als einem halben Jahr hat, bekommt er eine Therapie von den Fachfrauen.

Sprachstörungen und Verzögerungen

Oftmals handelt es sich aber auch um Kinder mit Erkrankungen wie etwa dem Downsyndrom mit Mehrfach- und Schwerbehinderungen. Oder das Kind hat Verhaltensauffälligkeiten. Ilka Lettau: „Manche Kinder haben Sprachstörungen, motorische Verzögerungen oder Probleme mit der Wahrnehmung.“

Dreijähriger sollte Dreirad fahren können

Was die Frage aufwirft, welche Fähigkeiten ein Kleinkind oder auch ein Vorschulkind haben sollte. „Ein Dreijähriger, der motorisch normal entwickelt ist, sollte Dreirad fahren können.“ Ein Fünfjähriger wiederum sollte ganze Sätze bilden können. Um das zu erreichen, sind neben Betreuung und Übungen in der Frühförderstelle Kontakte zu den Eltern wichtig, macht Leiterin Lettau klar.

Tagesstruktur ist wichtig

Wichtig sei, dass Eltern für einen strukturierten Tagesablauf ihrer Kinder sorgen und auch konsequent handeln. Ilka Lettau empfiehlt, kleinen Mädchen und Jungen bestenfalls wohl dosiert Zugriff zu neuen Medien, etwa Handys, zu ermöglichen.

Am Ende ganz normal in der Schule

Wenn die Kinder in die Schule kommen, werden sie nicht mehr von den Humanitas-Mitarbeiterinnen betreut. Inwieweit ihre Arbeit am Ende Erfolg hat, „wissen wir nicht“, so Ilka Lettau. Aber viele Kinder, die in der Frühförderstelle betreut werden, absolvieren am Ende eine ganz normale Schullaufbahn.

Von Nikos Natsidis