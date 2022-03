Groitzsch/Frohburg

Was für ein Traumwetter am Wochenende. Drei Wochen vor Ostern zeigte die Frühlingssonne ihren „holden belebenden Blick“ und brachte überall im Borna-Geithainer Land „ein buntes Gewimmel hervor“ (aus „Osterspaziergang“). Die Menschen zog es ins Freie, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Motorrad, auf Inlineskates oder zu Pferde. Und mit den Temperaturen stiegen nicht nur ihre Lust aufs Sonnenbaden, sondern auch der Appetit auf Eis. Ein Frühlingsreport.

Eiscafé di Lago nun unabhängig von Öl und Gas

Im Großstolpener Eiscafé di Lago ist ordentlich was los. Bei strahlendem Sonnenschein sind die Spezialitäten von Enrico Mieding und Heike Schümichen gefragt wie nie. Viele ihrer Stammkunden kommen mit dem Fahrrad hierher, wie die Schwestern Jennifer und Sandra Koper aus Zwenkau. „Wir lieben einfach das Großstolpener Eis, weil es nicht so zuckersüß und Nullachtfuffzehn ist“, sagen die jungen Frauen und können sich noch nicht für eine Sorte entscheiden.

Neben den Klassikern Vanille und Schoko haben die Gelatieri unter anderem Aprikosen-, Kürbiskern-, Waldfrucht-, Mango-, Joghurt- und Pandistelle-Eis im Angebot; Letzteres ist eine italienische Kekssorte. „Unsere Kunden sind happy, dass sie sich bei uns mal entspannt zurücklehnen können und eine kleine Abwechslung vom Alltag haben“, sagen die Groitzscher.

Die Wintermonate hat das Paar genutzt, um sein Café mit einer Wärmepumpe auszustatten und damit unabhängig von Öl und Gas zu werden. „Das hat den Effekt, dass wir unseren Gästen im Sommer auch klimatisierte Räume anbieten können“, erzählt Mieding.

Heike Schümichen und Enrico Mieding vom Eiscafé di Lago in Großstolpen verwöhnen ihre Gäste mit selbst gemachtem Aprikosen-, Kürbiskern-, Waldfrucht- und Mango-Eis. Quelle: Kathrin Haase

Picknick, Lesen und Paddeln am Großstolpener See

Ein paar Meter weiter, am Großstolpener See, herrscht ein Kommen und Gehen. Rad- und Motorradfahrer legen hier gern eine Rast ein. Jugendliche rücken mit Decke und Picknickkorb an. Jemand versucht sich im Stand-Up-Paddeln auf dem Wasser. Und ein älteres Ehepaar hat sich zum Lesen auf eine Bank zurückgezogen.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Petra und Christian Feiste sind aus Zedtlitz bei Borna mit dem Fahrrad hierhergekommen. Ihre Tour führte sie über Thräna, Haselbach, Regis, Ramsdorf und Lucka nach Großstolpen. 25 Kilometer sind ein Klacks für die passionierten Radfahrer, 67 und 68 Jahre alt, die schon viel weitere Strecken in den Beinen haben. Zurück geht es über Neukieritzsch nach Zedtlitz, in Borna am Markt wird ein Zwischenstopp zum Eis essen eingelegt.

18-Bahnen-Anlage für Sport und Spaß

Die perfekte Mischung zwischen Freiluftsport und Spaß gibt es im Abenteuergolfpark im Groitzscher Schusterviertel. Lea Goletz ist das zweite Jahr Mitarbeiterin und strahlt mit der Sonne um die Wette. Die Lehramts-Studentin weist ihre Gäste in die 18-Bahnen-Anlage ein und verkauft nebenan in der Bieraterie Getränke und Snacks.

Für viele Familien mit Kindern, aber auch Firmen, Vereine und Schulklassen ist der Golfpark eine beliebte Adresse für Ausflüge und Feierlichkeiten. Sie selbst hat die Anlage natürlich getestet, lacht die 21-Jährige. „Ist gar nicht so einfach, es wird von Bahn zu Bahn anspruchsvoller.“

Lea Goletz betreut den Abenteuergolf in Groitzsch und verkauft in der Bieraterie Snacks und Getränke an die Besucher. Quelle: Kathrin Haase

Gepflegte Anlage und gute Atmosphäre

Extra aus Eilenburg zum Golfspielen gekommen sind Nadine Birke (38) und Michel Weinert (32). Sie hatten im Internet von dem Angebot gelesen und sind das zweite Mal in Groitzsch. „Eine tolle Anlage“, sagt das Paar. „Es ist alles sehr gepflegt, und die Atmosphäre und Gestaltung sind klasse.“

Attribute, die auch Manuel Binternagel aus Leipzig zu schätzen weiß. Er besucht mit seinem sechsjährigen Sohn Johann zum ersten Mal den Minigolfplatz und ist voll des Lobes. Am Mühlenrad vergessen die beiden kurzzeitig sogar das Spielen und beobachten, wie sich das Rad im Wasser dreht.

Saisoneröffnung im „Irrgarten der Sinne“ in Rüdigsdorf: Auf rund 4000 Quadratmeter können sich die Gäste hier gepflegt verlaufen. Quelle: Kathrin Haase

Drei Kilometer von Anfang bis zum Ende

Rund geht es seit Sonntag auch im „Irrgarten der Sinne“ im Frohburger Ortsteil Rüdigsdorf. Auf rund 4000 Quadratmeter können sich die Gäste gepflegt zwischen 9000 Hainbuchen verlaufen und dabei 60 Stationen mit Rätseln, Spielen und Aktionen ansteuern.

„Es dauert gut zwei Stunden, bis man durch ist“, sagt Jörg Günther, der mit seiner Frau Karola seit 2006 einen der größten Heckenirrgärten Deutschlands betreibt. Drei Kilometer legt ein „Irrläufer“ vom Anfang bis zum Ende zurück. Manchmal können auch fünf daraus werden.

Im Reise- und Genussführer „Landvergnügen“ aufgeführt

Während der Corona-Pandemie mussten die Rüdigsdorfer massive Besucherrückgänge verkraften. „Uns haben vor allem die Schulklassen gefehlt, die sonst jeden Tag zu uns gekommen sind“, sagen die Gartenbetreiber, die immer wieder nach Auswegen und neuen Ideen suchen. Seit dem vergangenen Jahr ist der Irrgarten im Reise- und Genussführer „Landvergnügen“ aufgeführt, sodass sich zunehmend Camping-, Caravan- und Wohnmobilfreunde aus ganz Deutschland nach Rüdigsdorf „verirren“.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Angebot hat echt eingeschlagen wie eine Bombe“, freut sich der ausgebildete Naturpädagoge, Kräuterkundler, Erlebnispädagoge, Waldbademeister und Märchenerzähler Jörg Günther. „Aber wer nichts macht und nichts wagt, stagniert. Man muss schon beweglich bleiben und sich auch weiterbilden“, findet er. „Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, einmal im Jahr eine Weiterbildung zu absolvieren. Dieses Jahr geht es um ,Escape im Wald‘“, erklärt der 54-Jährige. Er überlegt schon, wie er die neuen Erfahrungen in seinem Irrgarten umsetzen kann.

Saisoneröffnung im „Irrgarten der Sinne“ in Rüdigsdorf: Karola und Jörg Günther haben alle Schilder mit den Corona-Schutzregeln abgenommen – und entsorgt. Jetzt hoffen die Betreiber auf eine gute Freiluftsaison mit vielen Gästen. Quelle: Kathrin Haase

Vorfreude auf Trampolin und Tiergehege

Die ersten Gäste in der neuen Saison sind Elvira und Sergej Hofmann mit ihren Enkeln Elisabeth und Gustav aus Leipzig. „Ich war schon mal hier“, sagt die sechsjährige Elisabeth und erinnert sich an das Tiergehege mit den Ziegen und das große Trampolin. Darauf freut sie sich am meisten. „Das war toll. Heute will ich alles mit meinem Bruder ausprobieren“, nimmt sie den Vierjährigen an die Hand.

Ein paar Meter weiter, am Lindenvorwerk, lassen sich Helga Richter und Christa Burkhardt die Sonne ins Gesicht scheinen. Die beiden Freundinnen aus Leipzig sind mit dem Auto hergefahren und wollen ein Stück am See laufen. Dann gibt es Kaffee und Kuchen auf der Terrasse. „Wir kennen das Lindenvorwerk schon viele Jahre“, sagen sie. „Früher waren wir auch mal zu Veranstaltungen hier. Deshalb kommen wir gerne wieder, weil es einfach wunderschön hier ist und das Essen gut schmeckt.“

Von Kathrin Haase