Führungswechsel nach 30 Jahren: CDU in Rötha mit neuem Vorstand

Rötha

Bei der CDU in Rötha gibt es einen Führungswechsel. Neuer Chef des Stadtverbandes ist der 48-jährige Stefan Friedrich. Die Mitglieder wählten den Sport- und PR-Manager in einer geheimen Wahl einstimmig in dieses Amt.

Die beiden weiteren Vorstandspositionen werden von nun an von zwei Pötzschauern besetzt. Stellvertretender Vorsitzender ist Matthias Härzschel (44). Als Schatzmeister fungiert Christian Schubert (68). Auch sie wurden auf der turnusmäßigen Mitgliederversammlung von allen gewählt.

Nach 30 Jahren Amtszeit war der bisherige Stadtverbandsvorsitzende Uwe Wellmann (59) nicht wieder zur Wahl angetreten. Wellmann bleibt aber Vorsitzender der Stadtratsfraktion der Christdemokraten und nimmt auch sein Kreistagsmandat weiterhin wahr.

