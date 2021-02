Für Hort-Erweiterung in Pegau: Garten wird umgestaltet

Pegau

Die Außenanlagen des Pegauer Hortes werden umgestaltet. Der Stadtrat hat den Auftrag dafür an die Firma Kupsch aus Wurzen vergeben. Auf eine beschränkte Ausschreibung reichte sie das günstigste der vier Angebote ein. Die Arbeiten sollen etwa 36 000 Euro kosten. Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, damit mehr Mädchen und Jungen im Garten spielen können.

Die Kindereinrichtung auf der anderen Straßenseite der Grundschule war erst im Mai 2017 offiziell als Ersatzneubau eingeweiht worden. Sie löste das bisherige Domizil am Schützenplatz ab, das 2013 im Hochwasser untergegangen und trotz Wiederherstellung wegen des Überschwemmungsgebietes nicht mehr als Dauerlösung gesehen worden war.

Der Pegauer Hort steht auf der anderen Straßenseite der Grundschule. Die Stadt lässt den Garten umgestalten und will dann die Kapazität der Einrichtung weiter erhöhen. Quelle: Olaf Krenz

Kapazität erweitert und Außenstelle eingerichtet

In Betrieb genommen wurde der neue Hort in Trägerschaft der Volkssolidarität, Kreisverband Borna, bereits im Februar 2017. Damals war eine Betriebserlaubnis für 150 Mädchen und Jungen erteilt worden. Nach internen Umstrukturierungen dürfen in dem Gebäude derzeit 186 Erst- bis Viertklässler vor und nach ihrem Unterricht betreut werden. Doch das reicht nicht mehr aus. Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es deshalb eine Außenstelle mit bis zu 45 Plätzen in drei Erdgeschoss-Räumen der Grundschule, die vor und nach der eigentlichen Lernzeit genutzt werden. Verantwortlich ist hier die Diakonie Leipziger Land.

Zahl der Betreuungsplätze soll weiter steigen

Dennoch beziehungsweise gerade deshalb plant die Stadt Pegau, die Kapazität des eigentlichen Hortgebäudes erneut zu erhöhen. Möglich wird das laut Bürgermeister Frank Rösel (parteilos), wenn die Zimmer im Dachgeschoss nicht mehr von der Grundschule benötigt werden. Ihr Erweiterungsbau, im letzten Oktober gestartet, soll 2022 fertig werden. Dann werde angestrebt, das Betreuungsangebot auf 234 Plätze aufzustocken.

Das Erzieher-Team des Pegauer Hortes hat am Zaun und am Gebäude Plakate und Tücher mit Wünschen für die Kinder angebracht, die in der Corona-Schließzeit die Einrichtung nicht besuchen können. Quelle: Mathias Bierende

Firma hat schon zweimal in Pegau gearbeitet

Ein Teil der Vorbereitung sind die Arbeiten im Garten. Unter anderem ist vorgesehen, die Rollerstrecke größer auszulegen und einen Rutschhügel zu integrieren. Und der Bolzplatz, bei dem der Dreck die Wiese längst dominiert, soll mit einem Kunststoffbelag auf einer Fläche von 144 Quadratmeter ausgelegt werden.

Mit der Firma Kupsch aus Nitzschka (Stadt Wurzen), die Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau betreibt, hat Pegau schon zweimal gute Erfahrungen gemacht. 2018/2019 brachten die Muldentaler den Außenbereich der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ auf Vordermann und ein neues Niveau. Und am neuen Kindergarten „Regenbogen“, der im Frühjahr eingeweiht werden soll, sorgen sie seit dem Vorjahr für ein ansprechendes Umfeld. Beim Projekt im Hort-Garten erhält die Stadt einen Zuschuss aus dem europäischen Leader-Programm von 80 Prozent der förderfähigen Kosten.

Von Olaf Krenz