Für Hundehalter in Rötha wird’s ab Sommer teurer

Rötha

Hundehalter in Rötha müssen sich auf höhere Kosten ab Juli einstellen. Denn der Stadtrat hat jetzt im zweiten Anlauf eine neue Hundesteuersatzung verabschiedet. Sie ersetzt die bisherige Regelung, die von 2015 stammte. Mit der neuen Bestimmung steigen die Steuersätze.

Bisher zahlten Hundehalter für ein Tier 40 Euro im Jahr. Für jeden weiteren Hund wurden 80 Euro erhoben. Nach der neuen Satzung wird für den ersten Hund eine Steuer von 60 Euro fällig. Wer mehrere Tiere hält, zahlt für den zweiten und jeden weiteren 90 Euro an die Stadt.

Sogenannte gefährliche Hunde werden künftig mit 400 Euro im Jahr besteuert. Ab dem zweiten gefährlichen Hund steigt die Steuer auf 750 Euro. Für diese Fälle lagen die Steuersätze bisher bei 300 und 600 Euro.

Keine Ermäßigung für Vereinsmitglieder

Besonders treffen könnte es die in der Kommune wohnenden Mitglieder des Hundesportvereins Rötha, insgesamt knapp ein Viertel der rund 40 Mitglieder. Denn ein Passus über einen ermäßigten Hundesteuersatz, den die Verwaltung einbringen wollte, ist während der Debatte im Stadtrat gestrichen worden.

Damit steigt die Steuer für die Hunde von Röthaer Vereinsmitgliedern noch stärker an als für alle anderen, da sie bisher begünstigt wurden. Davon stand zwar auch in der alten Satzung nichts, es sei aber so praktiziert worden, sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) der LVZ. Weswegen er die Steuerermäßigung in die neue Satzung aufnehmen wollte.

Laut Anke Benkwitz, Schatzmeisterin des in der Straße des Aufbaus ansässigen Vereins, hat dieser in der Vergangenheit bei der Stadtverwaltung jährlich eine Liste mit den Hunden der Röthaer Vereinsmitglieder eingereicht, welche daraufhin die Ermäßigung erhielten. „Die werden sich darüber nicht freuen“, ist die Hundesportlerin sicher.

Befreiungen werden auf Antrag gewährt

Da sie selbst nicht in Rötha zu Hause ist, weiß sie allerdings aus Erfahrung, dass auch andere Städte keine Ermäßigung für Hunde von Sportvereinsmitgliedern vorsehen.

In Rötha gibt es Ermäßigungen auf Antrag nur für bestimmte Wachhunde. Darüber hinaus können – ebenfalls auf Antrag – Steuerbefreiungen gewährt werden. Das gilt unter anderem für Blindenführhunde, Therapiehunde und Diensthunde. Auch Forst- und Jagdhunde sowie Hütehunde können von der Steuer befreit werden.

Neue Formulierung für das Tierheim

Bleiben dürfte es auch bei der Steuerbefreiung für Hunde, die im Tierheim in Oelzschau untergebracht sind. Obwohl die Einrichtung nicht mehr ausdrücklich in der Satzung genannt wird. In der alten Regelung hieß es unter dem Abschnitt für Steuerbefreiungen noch: „...Hunde, die in einem Tierheim oder in einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tätigen anerkannten Einrichtung mit Sitz in der Stadt Rötha untergebracht sind.“

Laut neuer Satzung werden Hunde, „die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen u. ä. Einrichtungen untergebracht sind“, von der Steuer befreit. Darunter dürfte das Tierheim fallen. Die neue Satzung tritt im Juli in Kraft.

Mehr zum Thema

Von André Neumann