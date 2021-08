Für Verkehrssicherheit: Neue Schilder an alten Brücken in Groitzsch

Groitzsch

Eine feste Beschilderung will die Stadt Groitzsch für sechs Brücken in Auftrag geben, für die sie als Baulastträger in der Verantwortung steht. Darüber verständigte sich der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung. Aufgrund ihrer baulichen Mängel und aus Sicherheitsgründen wurden die Bauwerke im vergangenen Jahr für den Verkehr gesperrt beziehungsweise tonnagemäßig begrenzt – übergangsweise mit Hilfe einer temporären Verkehrssicherung.

Neue Schilder in wenigen Wochen

Bis zur Sanierung dieser Brücken, deren Zeitpunkt aktuell nicht abzusehen ist, machen sich nun eine dauerhafte Beschilderung, Einengung und Leitmarkierung notwendig, so Bürgermeister Maik Kunze (CDU). Der Auftrag wurde öffentlich ausgeschrieben. Der Stadtrat ermächtigte Kunze, ihn an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Die Kosten für eine feste Beschilderung und Verkehrssicherung werden auf rund 30 000 Euro geschätzt. Realisiert werden soll das Vorhaben im Zeitraum von Mitte August bis Mitte September.

Von kh