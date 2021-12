Für Winterdienst: Bauhof Rötha freut sich über Eier legende Wollmilchsau

Rötha

Jetzt kann der Winter kommen. Nach einer vorweihnachtlichen Bescherung sehen die Mitarbeiter des Bauhofes in Rötha Schnee und Eis deutlich entspannter entgegen. Denn seit wenigen Tagen steht bei ihnen ein strammer Italiener auf dem Hof, der nahe rankommt an das Ideal einer Eier legenden Wollmilchsau.

Das Kommunalfahrzeug des Herstellers Bonetti ist mit angebauter Winterdiensttechnik geliefert worden. Vorn dran ist ein Schiebeschild. Aber nicht irgendeins, sondern ein verstellbares. Darauf weist Bauhofleiter Reiner Patzwahl hin.

Es kann starr eingestellt und zur Seite geschwenkt werden, sodass der Schnee, wie man es von Straßen-Schneeräumfahrzeugen meist kennt, an den rechten oder linken Straßenrand befördert wird. Das Schiebeschild lässt sich aber auch in der Mitte knicken. Dann entsteht entweder ein klassischer Schneepflug, mit dem eine Schneise ins verschneite Terrain geschoben werden kann.

Wahlweise Splitt und Tausalz verteilen

Oder aber die Seiten werden nach vorn geknickt, dann kann der Bonetti einen Haufen zusammenschieben. Auf dem Buckel führt das ganz im Straßendienst-Orange lackierte Fahrzeug einen geteilten Behälter für Splitt und für Tausalz mit sich. Der hinten angebaute Streuer kann wahlweise beides auf Straßen und Wege versprühen.

So gut war der Röthaer Bauhof für den Winterdienst schon lange nicht mehr ausgerüstet. Der Multicar, der vor allem Wege und kleine Straßen behandeln kann, ist 27 Jahre alt. „Der läuft noch, solange es geht“, sagt Patzwahl. Größere Beträge für Reparaturen sollen für den aber nicht mehr ausgegeben werden. Noch älter ist ein Ford-Traktor, dessen rostiges Schiebeschild auf dem Hof liegt.

Mit dem Winterdienst ist das Leistungsvermögen des neuen Bauhof-Fahrzeugs nicht erschöpft. Das kann zu jeder Jahreszeit und für alle möglichen Arbeiten eingesetzt werden. Für den Herbst ist ein Laubsauger vorgesehen, der allerdings noch nachgeliefert werden muss. Der wird vorn angebaut und befördert das Laub durch einen Schlauch nach hinten in einen aufgeladenen Container.

Das neue Winterdienstfahrzeug des Bauhofes Rötha ist ein multifunktionaler Italiener. Ronny Michaelis sitzt am Steuer. Quelle: André Neumann

Weitere Ausstattung könnte angeschafft werden

Solche Container, die beliebig auf- und abgeladen werden können, gibt es vier, was die Mitarbeiter mobiler sein lässt, sagt Patzwahl. In einem kann ein Rasenmäher transportiert werden, in einem anderen ein Wasserbehälter mit Pumpe zum Gießen von Grünanlagen und Bäumen.

Bauamtsleiterin Davia Scholz freut sich mit den Kollegen vom Bauhof: „Das Fahrzeug sichert die wichtigsten Pflichtaufgaben der Kommune im Bereich Grünschnitt, Laubräumung und Winterdienst ab.“ Es gebe sogar noch mehr Ausstattung, die man zukaufen könnte. Für die Stadt sei es interessant zu überlegen, ob sie Aufträge vergibt oder in die eigene Technik investiert. Das betrifft zum Beispiel ein Anbauteil, mit dem Straßeneinläufe, die sogenannten Gullys, gereinigt werden können.

Traktor für Espenhain kommt erst im Januar

Mit dem Bonetti, der reichlich 170 000 Euro kostet, den Rötha aber nicht kauft, sondern für sechs Jahre mietet, hat der Bauhof das erste von drei in diesem Jahr bestellten Fahrzeugen erhalten. Einen Tag vor Weihnachten stand dann sogar noch ein kleiner Traktor der japanischen Marke Kubota auf dem Hof. Er machte die vorweihnachtliche Bescherung in Rötha fast perfekt.

Mit der Ankunft des kleinen Kubota-Traktors ist die vorweihnachtliche Bescherung fast perfekt. Quelle: privat

Der kann für den Winterdienst auf Gehwegen, Radwegen, an engen Stellen und vor Schulen eingesetzt werden, im Sommer auch für die Rasenmahd. Die Kollegen im Bauhof-Stützpunkt in Espenhain müssen dagegen noch etwas länger auf neue Winterdiensttechnik warten. Für die kommunalen Straßen in und zwischen den Ortsteilen hatte die Stadt schon im Frühjahr einen finnischen Valtra-Traktor bestellt.

Nach jüngsten Informationen soll der in der ersten Hälfte des Monats Januar geliefert werden. Hoffentlich, spekuliert Bauhofleiter Reiner Patzwahl, lässt sich der Winter noch so lange Zeit. Denn in Espenhain ist die Situation der Winterdiensttechnik nicht anders, als sie es bis jetzt in Rötha war.

Von André Neumann