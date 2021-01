Für den Bergbau-Lehrpfad in Borna fehlt das Geld

Borna

An sich sollten im letzten Jahr die ersten Tafeln für die Bornaer „Straße der Braunkohle“ in der Stadt aufgestellt werden. Schließlich waren die entsprechenden Weichen bereits gestellt, und es gab genügend Vorarbeiten dafür, wie Maik Netzband von der Bornaer Geschäftsstelle des Fördervereins zum Aufbau des Dokumentationszentrums Industriekulturlandschaft Mitteldeutschland (DokMitt) sagt. Allerdings fehlen die Mittel, um die insgesamt 18 Standorte zu beschildern, die an die Bergbautradition in der Stadt erinnern sollen. Dafür hatte sich besonders der frühere Chef der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltung, Rudolf Lehmann, stark gemacht.

Arbeiten von Bornaer Gymnasiasten

Entstehen soll in Borna ein Bergbau-Lehrpfad, dessen inhaltliche Grundlage mehrere Jahre lang von Schülern des Bornaer Teichgymnasiums gelegt wurde. Die hatten auf Initiative des Bornaer Bergmann-Stammtisches und in Zusammenarbeit mit DokMitt unter Leitung von Lehrerin Steffi Kohlmetz insgesamt 13 Facharbeiten erstellt. Dabei, so DokMitt-Mann Netzband, wurden sie auch Thomas Bergner, früherer Bornaer Ortschronist und Mitarbeiter des Museums, sowie vom Sächsischen Wirtschaftsarchiv in Leipzig unterstützt.

Anzeige

Vorschläge für Infotafeln in Borna

Die Schüler beschäftigen sich mit dem ehemaligen Gebäude der Deutschen Erdöl AG ( DEA) in der Röthaer Straße, das heute das Azurit-Seniorenzentrum beherbergt, ebenso wie mit der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz, dem Speicherbecken Borna, das im Volksmund „ Adria“ heißt, und den Bleichert-Werken in Neukirchen. Zu ihren Forschungsgebieten gehörte auch der Schacht Gestewitz. Darüber hinaus, so Netzband weiter, befassten sich die Gymnasiasten mit dem bedeutendsten sächsischen Geologen Kurt Pietsch. „Alle Arbeiten sind umfassende Forschungsarbeiten und enthalten einen Vorschlag für eine Infotafel, die an das Vergangene erinnern soll“, sagt Maik Netzband.

Ort der Bornaer Bergbautradition, der Bestandteil des Bergbau-Lehrpfades werden soll: die „Adria“.. Quelle: Archiv

Geocaching in Borna

Laura Pfau, einstige Gymnasiastin, entwickelte zudem ein Geocaching, eine Art Schnitzeljagd. Innerhalb dessen verband sie mit Borna als Standort der Braunkohle-Industrie geschichtliche Fakten, Tourismus und sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Wie die Seenlandschaft um Borna entstanden ist

Was noch fehlt, um die Informationstafeln im Bornaer Stadtgebiet aufzustellen, ist schlichtweg das Geld. Dabei geht es nach Angaben von DokMitt-Mitarbeiter Netzband nicht nur um die Würdigung der Bergbautradition. Vielmehr soll auch der jüngeren Generation gezeigt werden, wie die heute Seenlandschaft entstanden ist. Wer das Projekt unterstützen will, der sollte sich an die DokMitt-Geschäftsstelle in der Bornaer Brauhausstraße 8 wenden oder sich unter maik.netzband@dokmitt.de melden.

Von Nikos Natsidis