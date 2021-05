Für den Grimmaer Mario Gindler ist Bier nicht nur zum Trinken da

Landkreis Leipzig

Mario Gindler hat nicht Hunderte, nicht Tausende – er besitzt Zehntausende(!) Bier-Etiketten. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Summe aller Schätze sechsstellig wird. „Im Moment umfasst meine Sammlung 96000 Stück“, sagt der Grimmaer, um gleich abzuwinken: Ihm gehe es gar nicht um Masse, vielmehr um Klasse: „Ich habe mich spezialisiert auf Bier-Etiketten aus den neuen Bundesländern, Dänemark, Belgien und – aus dem Kreis Bamberg.“

Mario Gindler aus Grimma besitzt auch Biergläser. Quelle: MTL-Picture

Bamberg? Wieso ausgerechnet Bamberg, Herr Gindler? „Da ist die Welt noch in Ordnung. Dort braut gefühlt jeder Dorfgasthof sein eigenes Bier.“ Entsprechend viele Etiketten gebe es in der Gegend zu ergattern, so der 55-jährige Jäger und Sammler. Er selbst kenne einen Vereinsfreund in Erlangen, der sei auf alles scharf, was auf Bierflaschen klebe – und zwar weltweit: „Hendrik Thomann, er stammt eigentlich aus der Nähe von Dresden, hat 700000 Etiketten.“

Sammeln seit fast 40 Jahren

Er sei also ein vergleichsweise kleiner Fisch, stapelt Gindler bewusst tief. Völlig zu unrecht. Er genießt in der Szene deutschlandweit und darüber hinaus einen exzellenten Ruf. Kein Wunder: Seit fast 40 Jahren jagt er den Aufklebern hinterher. Im Laufe der Zeit besuchte er 270 Tauschbörsen im In- und Ausland, recherchiert zur Geschichte etlicher Brauereien und ist seit neuestem Chefredakteur des ehrwürdigen Bierdeckel-Magazins.

Das Cover des Bierdeckel-Magazins. Quelle: Haig Latchinian

Das internationale Fachblatt der Förderergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern erscheint fünfmal jährlich im Format A5. Auf jeweils 100 Hochglanz-Seiten werden Deckel und Dosen vorgestellt, Ehrungen lang gedienter Mitglieder vermeldet, und auch Traueranzeigen gehören dazu. Wie bierernst es den Sammlern mit ihrer Leidenschaft ist, beweist der Wortlaut: „Herr X,Y,Z war Mitglied seit 1989 und sammelte Kronenkorken. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.“

Auflage liegt bei 800 Exemplaren

800 Exemplare umfasst die Auflage des Magazins. Mario Gindler hat straff zu tun. Ehrenamtlich, wohlgemerkt: „Vier Wochen lang sitze ich täglich nach Feierabend über den Texten und Fotos. Ist die Ausgabe fertig, habe ich in der Regel sechs Wochen Ruhe. Dann kann ich mich um mein Hobby kümmern.“ Tennis, Fußball, Briefmarken? „Nee, Bier-Etiketten sammeln“, lacht der Grimmaer in seiner Altneubau-Wohnung in Grimma-West.

Das Etikett einer deutschen Biersorte aus Guatemala. Quelle: Haig Latchinian

Schränke, Vitrinen, Keller – Gläser, Flaschen, Etiketten: Alles dreht sich bei Gindler ums Bier. Dabei bezeichnet er sich als Feinschmecker. Er trinke höchstens ein Bier am Tag. Auch hierbei gelte: Klasse statt Masse. „Ich bin auch schon mal bereit, fünf Euro für eine Flasche auszugeben.“ Einen Bierbauch könne er sich nicht leisten. Als passionierter Läufer ist er bei etlichen Marathons am Start: New York, Paris, Wurzen.

Bei der Lehre in Berlin ging’s los

Einen langen Atem beweist der gelernte Vermessungstechniker eben nicht nur als Hobbysportler. 1982 startete seine „Laufbahn“ als Sammler. „Es war in meiner Lehrzeit in Berlin. Die Klassenkameraden reisten immer sonntags aus der gesamten Republik an. Im Gepäck hatten sie – natürlich – ihr Bier von der Zugfahrt.“ So begannen die Lehrlinge, die papiernen Schildchen abzuweichen und zu tauschen. Nach der Armeezeit intensivierte der Grimmaer sein Hobby.

Mario Gindler hat die Etiketten in unzähligen Aktenordnern archiviert. Quelle: MTL-Picture

Inzwischen stammen nur noch etwa zehn Prozent der in Ordnern und Folien abgehefteten Etiketten wirklich direkt von der Flasche. „Die übergroße Mehrheit der Zettelchen kommt druckfrisch aus der Brauerei. Unter Sammlern macht es sofort die Runde, wenn ein neues Bier auf den Markt kommt. Außerdem schreiben wir im Magazin darüber.“ Leider, Brauereien seien längst nicht mehr so kooperativ wie früher: „Im Internet sind immer öfter Geschäftemacher unterwegs.“

Geschäftemacher und Etikettenschwindler

Und auch Etikettenschwindler, wie ein Artikel in der Februar-Ausgabe des Magazins enthüllt. Ein Verkäufer biete verstärkt angebliche Kriegs- und Vorkriegs-Bierdeckel an. „Tatsache ist, dass die Bierdeckel alle neu gedruckt sind. Damit sie älter wirken, hat man sie sogar zum Teil beschmutzt und besudelt.“ Man sollte die Polizei einschalten, denn es würden nationalsozialistische Embleme zum Nachdrucken verwendet, fordert Sammlerfreund Dirk Habicht aus Dörfles-Esbach.

Hoch die Tassen! Mitunter muss sogar ein Kind als Werbebotschafter herhalten. Quelle: Haig Latchinian

Es gibt kein Bier auf Hawaii, sang Paul Kuhn 1963. Eine Lüge. In Wahrheit gibt es sogar Brauereien dort. Entsprechend seien da auch Etiketten verfügbar. „Schwierig bis unmöglich ist es für uns Sammler dagegen in den streng muslimisch geprägten Ländern, wo Alkohol offiziell tabu ist – Iran, Kuwait oder Saudi-Arabien, um nur einige zu nennen“, sagt Mario Gindler. In Libyen sei die letzte Brauerei 1976 geschlossen worden.

Acht Länder fehlen noch

Eine Herausforderung sei es auch, Sammelstücke von jeder auch noch so kleinen exotischen Insel zu ergattern, weiß der Grimmaer. „Wie gesagt, ich habe mein Sammelgebiet stark eingegrenzt. Trotzdem ist es mein Ziel, auch in Übersee von jedem Staat zumindest ein Etikett zu besitzen. Acht Länder fehlen mir noch.“ Er habe bereits einige Dollar in Briefumschlägen an illustre Brauereien in der Ferne versandt. Nicht immer kamen Etiketten zurück. Entgegen der Etikette...

Ein Werbemittel der einstigen Colditzer Brauerei. Quelle: Haig Latchinian

2004 hatte Gindler fast ein Jahr beruflich in Holland zu tun. Wie nebenbei erlernte er dabei die niederländische Sprache. Genauso wie er Dänisch beherrscht: „Ich fahre seit 30 Jahren auf Tauschbörsen in unser nördliches Nachbarland. Ich habe viele Freunde da. Mitunter verbringe ich dort auch meinen Urlaub.“ Der Grimmaer machte Nägel mit Köpfen, ist seitdem als Übersetzer für Niederländisch, Dänisch und Norwegisch tätig.

Vor Corona: Boom bei Brauereien

An der Wand des Arbeitszimmers sind Landkarten seines Sammelgebiets angeschlagen. Rot markiert sämtliche Brauereien: „Auch wenn diese in der Corona-Zeit leiden, viele Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, werden es weltweit immer mehr Brauereien. Selbst in Italien, das nicht gerade als Land des Bieres gilt, sind zuletzt Hunderte neue Brauereien wie Pilze aus dem Boden geschossen“, sagt der Sammler.

Braukunst seit 2011: Sieben von elf Sorten Nerchauer (Bio)-Bier. Quelle: Andreas Döring

Gab es in Italien 2012 erst 430 Brauereien, waren es 2018 bereits 874. In den Niederlanden sei der Boom noch stärker ausgefallen. 2012: 170, 2018: 699. In Frankreich ging es im gleichen Zeitraum von 550 auf 1600, in Deutschland von 1340 auf 1542. Gindler beobachtet vor allem den Markt in der Region: So seien in den letzten Jahren zwei Privatbrauereien dazu gekommen, in Hopfgarten (Kräckerbräu) und – in Nerchau. Brauherr Jochen Rockstroh: „Als wir 2011 eröffnet hatten, kamen tatsächlich Sammler und wollten am liebsten ganze Etiketten-Sätze abstauben.“

Biertradition in der Region

Zwei Drittel der deutschen Brauereien seien nach dem Ersten Weltkrieg eingegangen, weiß der Forscher. In Geithain etwa gab es bis 1896 die städtische Bierbrauerei, dazu die Brauerei Tietze (bis 1911). In Colditz dagegen sei bis 1995 gebraut worden, in Cannewitz bis 1999, in Borna bis 1964, in Grimma bis 1918, in Wurzen bis 1965. Manche Angaben, entschuldigt sich Gindler, seien nur grobe Schätzungen.

Wussten Sie schon, ... ... dass Lionel Messi vom FC Barcelona im Ligaspiel gegen Real Valladolid mit 644 Toren in den vergangenen 15 Jahren einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte? Zum Dank hat sich die amerikanische Brauerei „Budweiser“ etwas einfallen lassen und zu Weihnachten jedem Torwart, der in seiner Karriere von Messi bezwungen wurde, eine Flasche Bier pro Gegentreffer geschickt. Auf dem Etikett steht das entsprechende Tor. Welttorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern hat mindestens zwei Flaschen erhalten. ... und dass die Löwenbräu in Adelsdorf zu Weihnachten – als Vorrat für die Feiertage – den größten Bierkasten der Welt für ihre Kunden angeboten hat? 120 Flaschen Bier (120 Kilo) waren im Kasten, die Sorten konnte sich der Kunde selbst auswählen. (Quelle: Bierdeckel-Magazin 1/2021)

Ja, es handele sich um ein teures Hobby. „Pro Jahr kostet es mich ein Monatsgehalt.“ Gindler hofft, dass die Pandemie bald im Griff ist und er wieder zu Börsen reisen dürfe. Sein Verein veranstalte jährlich bundesweit acht Treffen. Ob er Stücke doppelt habe: „Mitunter schon. Das muss auch so sein. Was du zuviel hast, kannst du eintauschen.“ Das Durchschnittsalter der Sammler betrage 65 Jahre: „Ein Riesenproblem. Aber Jüngere sind schwer zu begeistern.“

Von Haig Latchinian