Für die Oberschule: Regis-Breitingen soll Druck auf Nachbarn erhöhen

Die Stadt Regis-Breitingen sucht verzweifelt nach Möglichkeiten, Geld für die dringend notwendige Erneuerung ihrer Oberschule zu beschaffen. Rund drei Millionen Euro werden für eine energetische Sanierung benötigt.

Seit einem in diesem Jahr gefassten Grundsatzbeschluss verfolgt die Stadt nämlich vorerst nur noch dieses abgespeckte Ziel. Vom Gedanken an einen Neubau beziehungsweise eine Komplettsanierung hatten sich die Stadträte verabschiedet. Doch selbst mit dieser Summe ist die Kommune allein überfordert. Fördermittel und Ko-Finanzierungen müssen her.

Bislang blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Zuletzt hatte der Kreistag des Landkreises Leipzig abgelehnt, die Schule in kreisliche Trägerschaft zu übernehmen und zu sanieren. In dieser Situation kommt jetzt ein neuer Vorstoß seitens der Fraktion der Freien Wähler im Regiser Stadtrat. Es geht darum, die Stadt Borna und die Gemeinde Neukieritzsch, von wo rund zwei Drittel der Mädchen und Jungen an die Oberschule kommen, an der Finanzierung zu beteiligen.

Fritzsche bezieht sich auf das Schulgesetz

Auch dieses Begehren ist nicht ganz neu. Aber der Abgeordnete Mario Fritzsche will offenbar, dass der Druck erhöht wird. Die Stadt solle nicht bitten, sondern fordern, machte er auf der jüngsten Sitzung des Gremiums klar. Der Stadtrat solle Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) mit einem Beschluss ermächtigen und beauftragen, diesbezüglich mit seinen Amtskollegen in Verhandlungen zu treten.

Fritzsche, der auch Vize-Vorsitzender des Fördervereins der Schule ist, bezog sich bei seinem Vorstoß auf das Schulgesetz. In dem steht: „Die Gemeinden sind Schulträger der allgemeinbildenden Schulen...“ Aus seiner Sicht seien damit alle Kommunen gemeint, nicht nur die, in der das Schulhaus steht. Bestätigt sieht er diese Haltung von einem weiteren Paragrafen im Gesetz, in dem es heißt: „Die Schulträger sind verpflichtet, zur Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere die Einigung über die Bildung von Schulzweckverbänden oder Schulbezirken.“

„Die Schulzweckverbände sind zu gründen“, sagte Fritzsche. Die Verhandlungen mit den Nachbarkommunen sollten unter der Moderation des Landrates geführt werden, regte er zugleich an. Als der Kreistag Mitte März die Übernahme der Oberschule abgelehnt hatte, hatte Landrat Henry Graichen (CDU) zugesagt, die Stadt weiter nach Kräften zu unterstützen.

Offener Brief an Ministerpräsident

Daran knüpfte Fritzsche jetzt an, indem er forderte: „Bleibt wenigstens diesmal zu hoffen, dass das Angebot von Landrat Henry Graichen nicht nur ein Lippenbekenntnis ist und er sich diesmal ernstlich der Lösung des Problems annimmt.“ Denn wenn sich an der aktuellen Situation nichts ändert, so Fritzsche, „würde eine reiche Kommune wie Neukieritzsch ihre Kinder weiterhin kostenlos in die angrenzenden Kommunen schicken können“.

Dass der Förderverein der Oberschule, Stadträte und viele Bürger damit nicht mehr einverstanden sind, hatte Fritzsche in einem offenen Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geschrieben – erneut nach dem ersten vom Februar 2019. Nun heißt es dort, dass kein Verständnis mehr dafür besteht, „dass unsere knappen Haushaltsmittel für eine Aufgabe ausgegeben werden, die zum Teil Aufgabe anderer Kommunen und auch des Landes ist.“ Der Freistaat solle zu seinen Planungsfehlern der letzten Jahrzehnte stehen. „Es ist schon skurril, dass aus Sicht der Landesregierung eine kleine Kommune diese Kosten stemmen kann, ein Landkreis aber wegen zu hohen Kosten ablehnt.“

Bei seinen Regiser Stadtratskollegen stieß Fritzsches Vorstoß auf offene Ohren. Er konnte aber aus formalen Gründen nicht sofort als Beschluss auf die Tagesordnung aufgenommen werden. Nun soll auf der nächsten Sitzung darüber beraten werden, kündigte der Bürgermeister an.

