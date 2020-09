Für rund eine Million Euro: Zwei Feuerwehrautos für Pegau

Pegau

Zwei Großpräsente haben die Pegauer Einwohner erhalten. Zumindest sieht Wehrleiter Marco Becher so die neue Einsatztechnik, die seiner Truppe am Sonnabendvormittag auf dem Marktplatz offiziell übergeben wurde. „Ein neues Fahrzeug ist kein Geschenk für die Feuerwehr, sondern ein Geschenk für die Bürger der Stadt“, sagte er. „Mit dem neuen HLF 20 werden die Arbeit unserer Wehr erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit der Bürger erhöht.“ Neben diesem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug gehört nun auch ein Rüstwagen 2 zur Ausstattung der Brandschützer in der Elsterstadt. Zahlreiche Gäste schauten sich die Zeremonie vorm Rathaus an.

Rüstwagen für den Katastrophenschutz

Der Rüstwagen stammt aus einer Tranche von neun Autos, die der Freistaat Sachsen angeschafft hat. Er ist der Katastrophenschutzeinheit „1. Löschzug Retten Süd“ des Landkreises Leipzig zugeordnet, in der Kameraden aus Pegau, Regis-Breitingen und Neukirchen mitwirken. Er ersetzt den Vorgänger vom Baujahr 1989. Kreisbrandmeister Nils Adam übergab die Schlüssel an Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) und überbrachte Glückwünsche des Landrates.

Anzeige

Zur Galerie Bei einer öffentlichen Präsentation hat die Pegauer Feuerwehr zwei neue Autos übernommen. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 und der Rüstwagen 2, die zusammen rund eine Million Euro kosten, sind gerade in Dienst gestellt worden. Das Vorgänger-HLF geht an die Ortswehr Schkorlopp.

Die Technik mit schweren hydraulischen Rettungsgeräten und Rettungsplattformen, umfangreicher Beleuchtungsausrüstung und großem Stromgenerator zur autarken Versorgung von Gebäuden ist zudem für die Hilfeleistung bei größeren Lkw-Unfällen geeignet. Am Fahrzeug, das eine reichliche halbe Million Euro kostet, üben die Pegauer seit Februar. Am 1. August ist es in Dienst gestellt worden, hat aber noch keinen Einsatz absolviert.

Weitere LVZ+ Artikel

Altes Löschfahrzeug geht nach Schkorlopp

Das neue HLF 20 löst ein 22 Jahre altes Löschgruppenfahrzeug ab. „Eine gute Entscheidung ist, dass wir das ,alte“ Fahrzeug noch nicht in die Feuerwehrrente schicken, sondern es am Standort Schkorlopp zum Einsatz bringen“, sagte Becher. Mit dem wasserführenden Auto verbessere sich der Brandschutz für die Dörfer. Vor der Nutzung dort wird es noch mal überholt und gereinigt. Den Schlüssel aber reichte Becher schon an Wehrleiter René Bleiloch weiter.

Für das ausrangierte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 vom Baujahr 1998 übergibt Wehrleiter Marco Becher (r.) den Schlüssel an den Chef der Ortsfeuerwehr Schkorlopp, René Bleidorn. Quelle: Feuerwehr Pegau

Glückwünsche an Pegauer für neues HLF 20

Vorm jüngsten „Neuzugang“ war es ein langer, mit Formularen gepflasterter Weg, so der Pegauer Feuerwehrchef weiter. „Viele Stunden wurde gegrübelt, was die beste Lösung für alle Beteiligten und den Brandschutz der Stadt Pegau sowie ihre Ortsteile ist. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Bürgermeister Rösel nannte Anschaffungskosten von 465 000 Euro. Mehr als die Hälfte davon werden über Fördermittel finanziert. „210 000 Euro hat die Stadt Pegau aus eigener Kraft aufgebracht“, so Rösel. Seit 31. August darf das Auto mit ausrollen.

Befreundete und benachbarte Feuerwehren aus Wiederau, Groitzsch, Elstertrebnitz, Markranstädt, Zwenkau, Lützen, Profen und Frankfurt Bonames gratulierten den Pegauer Kollegen. Und nach der Übergabe konnten die Zuschauer die Fahrzeuge begutachten.

Lesen Sie auch

Von LVZ/okz