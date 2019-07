Borna

Gleich drei Katzen sind bei der Tierarztpraxis Skur in Borna abgegeben worden. Die jüngste der Samtpfoten ist gerade einmal 16 Wochen alt und dreifarbig. Das weiß, grau-bunte Kätzchen wurde in der Ramsdorfer Dorfstraße kürzlich gefunden. Der zweite im Bunde ist ein einjähriger Kater.

Gefunden wurde das braun getigerte Tier am Ortseingang in Kahnsdorf. Der Kater trägt ein graues Halsband mit einem Glöckchen daran. Zu guter Letzt sucht noch ein etwa dreijähriger grau-weiß getigerter Kater seine Familie wieder. Aufgelesen wurde das zutrauliche Tier an der Schönauer Linde in Schönau.

Katzen sind in Bornaer Tierarztpraxis untergebracht

Eine Katze und zwei Kater hoffen darauf, ihre Familien wiederzufinden. Quelle: Katharina Skur

Die drei sind derzeit in der Tierarztpraxis untergebracht. Erreichbar ist die Praxis in der Gnandorfer Straße in Borna unter der Telefonnummer 03433 910016.

Von Julia Tonne