Borna

Er jagt dem runden Leder noch in einem Alter hinterher, in dem andere schon langsam an die Anschaffung eines Rollators denken. Nicht mehr jede Woche wie noch vor einiger Zeit. Aber dennoch regelmäßig, sagt Thomas Neubert. Der Mann, der im Bornaer Hochhausviertel wohnt, ist Jahrgang 1950 und gehört damit zur Generation von Giovanni Trapattoni oder auch von Otto Rehhagel.

Zu DDR-Zeiten in Espenhain

Die beiden Legenden standen noch mit über 70 auf dem Fußballplatz. Am Rande zwar, sie waren Trainer. Thomas Neubert hingegen ist noch richtig aktiv. Auch wenn er nicht mehr so schnell ist wie zu den Zeiten, in denen er etwa mit Aktivist Espenhain in der DDR-Liga spielte, damals die zweithöchste Spielklasse zwischen Rostock und Aue.

Mit Meiningen in der Liga

Fußball, das war schon immer sein Leben. Etwa in Thüringen, wo Neubert seinen dreijährigen Dienst bei der Nationalen Volksarmee absolvierte. Die Genossen der Grenzeinheit erkannten jedenfalls schnell, dass sich seine Talente eher auf dem grünen Rasen als beim Gefechtsdienst nutzen ließen, und so lief er drei Jahre lang für Vorwärts Meiningen auf. Vorwärts – das war damals der Name der Armeesportmannschaften. Auch mit den Südthüringern spielte Neubert in der DDR-Liga.

Bei Lok in der Reserve

Als er wieder nach Hause kam, landete er im sogenannten Leistungszentrum des Bezirks Leipzig, beim 1. FC Lok. Da stieß er an gewisse Grenzen, wenngleich er als Spieler der Reserve „durchweg trainiert“ hat, wie er sagt. Heißt: Sein Arbeitsplatz war auch als Reservist bei Lok vor allem der Fußballplatz.

Als Vorstopper auf dem Feld

Thomas Neubert war Verteidiger und insbesondere Vorstopper, eine Position, die es im modernen Fußball so nicht mehr gibt. Vorstopper waren diejenigen, die den gegnerischen Mittelstürmer in Schach halten mussten. Einer der berühmtesten Vorstopper dürfte Georg „Katsche“ Schwarzenbeck gewesen sein, der Ausputzer von Kaiser Franz Beckenbauer. Das allerdings interessierte einen wie Thomas Neubert aus dem Leipziger Stadtteil Stötteritz eher weniger.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeit im Edeka-Lager

Auch dann nicht, als er bei Aktivist Borna und später auch noch für den Bornaer Sportverein als dessen umbenanntem Nachfolger auflief. Zu dieser Zeit war er im Edeka-Lager in der Stauffenbergstraße beschäftigt. Der Bornaer Edeka-Chef Joachim Voigt war ein Förderer der Bornaer Kicker. Das ist längst Geschichte.

Aller zwei Wochen auf dem Platz

Seine Fußballleidenschaft nicht, die Thomas Neubert zumindest aller zwei Wochen auf den Kunstrasenplatz am Rudolf-Harbig-Stadion treibt. „Auch wenn mir manchmal die Beine und die Knie wehtun.“ Aber immerhin geht es um Fußball.

Viel Fußball im Fernsehen

Der ist auch in den heimischen vier Wänden wichtig für ihn. „Ich kucke viel Fußball im Fernsehen.“ Weil der einen wie Thomas Neubert einfach interessiert. „Und weil sonst ja meistens nur Mist kommt.“

Von Nikos Natsidis