Deutzen

Ein schwerer Diebstahl ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in Deutzen. Gegen 3 Uhr hatte ein Hausbewohner das Klirren von Glas gehört, im Hof nachgesehen und ein kaputtes Garagenfenster vorgefunden. Ein Nachbar hatte eine männliche Person aus dem Fenster klettern und über den Hof flüchten sehen. Er überstieg eine Mauer zum Nachbargrundstück und flüchtete in Richtung eines angrenzenden Feldes. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Einbrecher sich Zutritt durch das Garagentor verschafft hatte und in zwei Autos eingedrungen war. Er stahl eine Sonnenbrille aus dem Innenraum und Handschuhe vom Lenker eines Motorrads. Außerdem entfernte er eine Dose Tabak sowie ein Mobiltelefon, das anschließend zerstört auf dem angrenzenden Feld gefunden wurde. Außerdem entnahm er zahlreiche Schlüssel aus der Garage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Tilman Kortenhaus