Gartentherapie lässt in Borna demente Bewohner aufblühen

Borna

Kartoffeln pflanzen, Ringelblumensalbe herstellen, Marmelade einkochen, Gemüse ernten: Im Vamed-Senioren- und Pflegeheim in Borna rückt das Gärtnern zunehmend in den Fokus. Was daran liegt, dass in der Einrichtung ein Pilotprojekt stattfindet. Hier werden bis März kommenden Jahres zwei Mitarbeiterinnen zu sogenannten gartentherapeutischen Assistenten ausgebildet. Im Juli bereits haben Kathleen Andersohn und Jacqueline Benkert mit der zusätzlichen Weiterbildung begonnen. Ziel soll es sein, vor allem die dementen Bewohner mehr mit einzubinden und ihnen mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu vermitteln.

Wie Roswitha Gebhardt, Leiterin des Bornaer Hauses, erklärt, habe sich die Einrichtung für die von IKK Classic und dem „Institut Leistung Arbeit Gesundheit“ angebotenen Ausbildung beworben und als eine von drei Einrichtungen in Sachsen den Zuschlag erhalten. „Finanziert wird die Weiterbildung von der Krankenkasse, unser Träger steuert dann noch einige finanzielle Mittel für Hochbeete und Gartenwerkzeuge bei“, erklärt sie. Wobei im Haus schon einiges vorhanden sei, um zu gärtnern und zu werkeln.

Gärtnern fördert Motorik und reduziert Gefühle der Einsamkeit

Zweimal im Monat drücken Andersohn und Benkert nun die Schulbank. Während die Theorie online stattfindet und Grundlagen des Gärtnerns sowie Kenntnisse zum Umgang mit Demenzerkrankten vermittelt werden, geht es im praktischen Teil gemeinsam mit dem ausgebildeten Gartentherapeuten Stanley Perge dann um das Säen, Pflanzen und Ernten. Darüber hinaus wird gekocht und gebastelt. „Mit Blumen und Pflanzen kann man ja unendlich viel machen“, sagt Andersohn. So seien gerade erst frische Kartoffelpuffer zubereitet worden, aus Ringelblumen hätten die Senioren unter Anleitung Salbe hergestellt.

Kathleen Andersohn (links) werkelt gemeinsam mit Marianne Meißner. Quelle: privat

Vier Bewohner des Hauses haben sich für das Projekt angemeldet, die älteste von ihnen ist 99 Jahre alt. „Das Gärtnern verbessert bei vielen Demenzpatienten das gesellschaftliche Zugehörigkeitsgefühl und die Kommunikation mit anderen und reduziert Gefühle der Einsamkeit und Isolation“, macht Gebhardt deutlich. Denn alles, was mit Garten zu tun habe, wecke bei vielen Erinnerungen an vergangene Tage. „Die meisten Älteren haben doch früher unglaublich viel selbst gemacht, zum Beispiel Obst eingeweckt, Marmelade gekocht und auch Hausmittel hergestellt“, erklärt die Heimleiterin. Zudem fördere das Gärtnern die Motorik.

Im Winter sollen weitere Hochbeete entstehen

Derzeit stehen Kräuterstecklinge und Winterblumenkohl im Fokus, darüber hinaus machen sich die zwei angehenden gartentherapeutischen Assistenten auch Gedanken über die nicht mehr allzu ferne Weihnachtszeit. „Wir können jetzt schon Blumen pressen und daraus Karten basteln“, sagt Andersohn. Auch Kräutersalz und Arrangements aus getrockneten Blumen ließen sich als Geschenk bereits herstellen. „Ideen haben wir viele, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, betont Andersohn, die in früheren Jahren Landwirtin war und daher mit der Materie vertraut ist.

Gartentherapeut Stanley Perge ist für den praktischen Teil der Weiterbildung zuständig und hilft hier Wolfgang Kupfer beim Pflanzen. Quelle: privat

Den Winter wollen sie und ihre Kollegin nun nutzen, um gemeinsam mit Helfern aus der Einrichtung neue Hochbeete zu bauen und weitere Beete im Garten anzulegen. Außerdem bleibt genug zu tun, um den Abschluss zu schaffen. So müssen Andersohn und Benkert alle Gartenstunden genau dokumentieren und Fortschritte der Bewohner festhalten, außerdem im Frühjahr eine Präsentation halten.

Gärtnern soll ab Frühjahr allen Bewohnern angeboten werden

Ist das geschafft, haben beide die Möglichkeit, noch die Fortbildung zum Gartentherapeuten anzuschließen. „Wir werden die Möglichkeit sicherlich nutzen“, macht Andersohn deutlich, denn mit diesem Abschluss in der Tasche könnten sie wiederum weitere gartentherapeutischen Assistenten ausbilden. Für Gebhardt ist dieses Engagement ein Glücksfall: „Ab dem Frühjahr bieten wir das Gärtnern dann für alle Bewohner an, die Spaß daran haben.“

Von Julia Tonne