Gastronomie zu DDR-Zeiten im Bornaer „Zimmerhof“: Der Chef erinnert sich

Borna

Es waren die Zeiten, in denen eine Gulaschsuppe 1,25 Mark kostete. Mark der DDR, denn es handelt sich um ein Gericht, das in den 70er-, 80er-Jahren auf der Speisekarte im „Zimmerhof“ stand. Damals waren das Restaurant mit Hotelbetrieb in der Breiten Straße in Borna eins der besten Häuser in der Stadt. Und Martin Wenk war der Chef des Hauses. Wer sich mit ihm darüber unterhält, bekommt mehr als nur einen kleinen Einblick in die Vorzüge und Schwierigkeiten der DDR-Gastronomie.

Gute Adresse „Zimmerhof“

Der „Zimmerhof“, den Wenk, gelernter Koch mit abgeschlossenem Studium an der Fachschule für Gastronomie und Hotelwesen, im Jahr 1976 übernahm, galt als gute Adresse, wenn in Borna runde Geburtstage und Schulanfänge anstanden. Zwar hatten in den zwei Jahren zuvor insgesamt sechs Leute ihr Glück bei der Leitung des Hauses versucht. Erst mit Martin Wenk aber kam es zu einer kontinuierlichen Entwicklung. Immerhin handelte es sich beim „Zimmerhof“ um ein historisches Gasthaus, dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen. Der aktuelle Bau stammt wohl von 1870.

Heute zeigt sich das Gebäude des einstigen Bornaer „Zimmerhofs“ ganz anders. Wo es einst um Hotel und Gastronomie ging, werden Telefone, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik verkauft. Quelle: Jens Paul Taubert

HO-Gaststätte „Zimmerhof“

Als Wenk Chef der Einrichtung – nicht Eigentümer – wurde, gehörte sie der HO, der staatlichen Handelsorganisation. Neben dem Konsum gewissermaßen eine von zwei „Ketten“, die DDR-weit Restaurants und Hotels betrieben, von den Interhotels und recht wenigen privaten Häusern abgesehen.

Mehr als 30 Mitarbeiter

Zu DDR-Zeiten war der „Zimmerhof“ ein keineswegs kleines Unternehmen. Mehr als 30 Menschen waren dort beschäftigt, davon 25 Kellner. Die trugen eine Fliege und die Damen vom Bedienungspersonal eine weiße Bluse mit schwarzem Rock. Etikette wurde großgeschrieben im „Zimmerhof“, der sich als gutbürgerliche Gaststätte verstand.

Das wurde auch beim Blick auf die Speisekarte deutlich. „Bei uns gab es Gulasch, Schweinebraten und Rouladen.“ Das entsprach auch den Intentionen von Martin Wenk. Es war das, was seine Großmutter auf den Tisch gebracht hatte.

3,50 Mark für ein Schnitzel

Dass die Speisekarte aus einer anderen Zeit stammt, macht auch die Preisliste deutlich. „Ein Steak fünf, sechs Mark und ein Schnitzel zwischen 3,50 und fünf Mark“, erinnert sich der 73-Jährige. Das kleine Bier war für 63 Pfennig zu haben. Dafür gibt es in Restaurants heutzutage nicht mal ein stilles Wasser.

Zunge als „etwas Besonderes“

Das alles relativiert sich etwas, wenn bedacht wird, dass die durchschnittlichen Löhne und Gehälter in den 70ern und selbst in den Jahren vor dem Mauerfall noch sehr viel geringer waren als heute. Andererseits galt im „Zimmerhof“ die Preisstufe 3, die zweithöchste Kategorie, wie Martin Wenk sagt, abgesehen von der Stufe S (wie Sonderpreisstufe).

Neben den üblichen Versorgungsmöglichkeiten über das Fleischkombinat konnte der „Zimmerhof“-Chef auf die Waren der Bornaer Fleischereien Meinig, Melzer und Schreiber zurückgreifen. Gerade dann, wenn der Bedarf an realsozialistische Grenzen stieß. Das war spätestens der Fall, wenn die Kundschaft zu Familienfeiern „etwas Besonderes“ wünschte. Zunge und Rinderfilet vielleicht.

Champignons zum Geburtstag

Oder wenigstens Pilze. Die gibt es heute bei jedem Discounter. Für Wenk und seine Mitstreiter wurde ihre Beschaffung aber durchaus zu einer Herausforderung. Da halfen dann gute Kontakte etwa zur LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) Rötha. Und zum 75. Geburtstag des Opas konnten tatsächlich Champignons serviert werden.

Essen im Schichtbetrieb

Das dürfte dazu beigetragen haben, dass die Leute Schlange bis vors Haus standen, wenn zu bestimmten Zeiten Termine für Fest- und Feiertage vergeben wurden. Und weil auch drei große Gasträume mit insgesamt mehr als 100 Plätzen zu wenig für die enorme Nachfrage waren, blieb am Ende nur die Einnahme der Speisen und Getränke im Schichtbetrieb. Konkret: Die ersten Gäste konnten von 11 bis 13 Uhr speisen, die nächsten danach. Was nichts anderes bedeutete, als dass die Gäste nach knapp zwei Stunden hinauskomplimentiert werden mussten.

Rund zehn Jahre nach dem Aus für Hotel und Gastronomie steht das „Zimmerhof“-Gebäude 2001 leer und ist sanierungsbedürftig. Quelle: Jens Paul Taubert

Letzte Stunde für das Hotel

Mit der politischen Wende 1989/1990 schlug – wie für vieles – die letzte Stunde des Bornaer Traditionslokals. Die HO gab es bald nicht mehr, und zwei Monate nach der Einführung der D-Mark wurde das Haus Ende August 1990 geschlossen.

Die Idee, das Hotel in der neuen Zeit als Unternehmer weiterzuführen, zerschlug sich für Martin Wenk spätestens in dem Moment, als er erfuhr, dass dafür eine knappe Million D-Mark nötig sein würde. So viel Geld hatte natürlich so gut wie kein DDR-Bürger.

Der Chef des Hauses verkaufte noch die Reste des Bestecks und Inventars. Die Mitarbeiter waren da schon entlassen.

Chef wieder als Koch im Einsatz

Später, nach einigen Monaten Arbeitslosigkeit, bewahrheitete sich die alte Weisheit, dass Köche niemals auf der Straße liegen. Weil sie immer gebraucht werden. Wenk arbeitete beim Speiseservice Schönfelder, bevor er mit 63 Jahren in Rente ging. Allerdings nicht ganz, so richtig beendet hat er seine Arbeit bei Schönfelders erst vor einigen Monaten.

Kochen, sein erlernter Beruf, bleibt seine Leidenschaft. Und in Gaststätten geht der 73-Jährige auch weiterhin. „Und dann esse ich dort das, was ich noch nicht kenne.“

Nach langem Leerstand nun Geschäft

Das Zimmerhof-Gebäude wurde 1993 von der Treuhandliegenschaftsgesellschaft Leipzig, die sich um die Vermarktung von DDR-Immobilien kümmerte, an eine Tochtergesellschaft der damaligen Volks- und Raiffeisenbank Borna (heutiger Nachfolger Leipziger Volksbank) verkauft worden, ging aber später wieder ohne Veränderung zurück an die TLG.

Bei einer Auktion 1999 übernahm Uwe Schmalfuß das ehemalige Hotel. Die Investitionspläne für ein Geschäft musste der Rundfunk- und Fernsehmeister aber in die Schublade legen, weil seine zuständige Einkaufskooperative beim Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik im Stadtgebiet nicht mitziehen wollte. Nachdem ein Wiederverkauf scheiterte, erfolgte doch noch ein grundlegender Umbau. Seit September 2002 ist im Erdgeschoss der Fachhändler Elektronikpartner Schmalfuß mit Kommunikations-, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik beheimatet.

Wo es heute Telefone, Unterhaltungs- und Haushaltelektronik gibt, war jahrzehntelang der Bornaer „Zimmerhof“. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Nikos Natsidis