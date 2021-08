Geburtstag für die Geschichtsbücher: Elsa Kruska wird 105 Jahre alt

Regis-Breitingen

Dieser Geburtstag, der am heutigen Dienstag in Regis-Breitingen gefeiert wird, ist einer für die Geschichtsbücher. Elsa Kruska wurde am 10. August 1916 geboren. Das war vor 105 Jahren.

Ihre Familie stammte aus einer Stadt, die heute ganz im Nordosten Polens in den Masuren liegt und Olecko oder auch Oletzko heißt. Als Elsa Kruska dort mitten in der Zeit des Ersten Weltkrieges zur Welt kam, gehörte die Stadt zu Ostpreußen und hieß noch Marggrabowa. 1928 wurde sie in Treuburg umbenannt.

Im letzten Winter des zweiten Weltkrieges musste die damals knapp Dreißigjährige ihre Heimat verlassen. Viel habe sie nie erzählt über diese Zeit, als sie wie Tausende andere mit drei kleinen Kindern in Richtung Westen floh. „Ihr Mann hat sie am Zug verabschiedet“, erzählt Schwiegersohn Bernd Ricke, der bis 1990 Bürgermeister von Regis-Breitingen war, „Dann musste er zurück an die Front. Sie hat nie wieder etwas von ihm gehört.“

Wohnt in der Nähe der Tochter

In Regis-Breitingen, wo sie Anfang 1945 landete, arbeitete sie erst bei einem Bauern, später im Braunkohlenwerk in Deutzen, wo sie Kohlewaggons mit Frachtzetteln versehen hat, wie der Schwiegersohn erzählt. Wegen eines Hüftleidens schied sie mit 55 Jahren aus dem Berufsleben aus.

In Regis-Breitingen zog Elsa Kruska mehrmals um. Ganz am Anfang lebte sie mit anderen Vertriebenen in einem Haus am Schäferbrunnen, danach noch mindestens in drei anderen Wohnungen. Bis Tochter Sabine Ricke und Schwiegersohn Bernd für sie eine Wohnung ganz in der Nähe der eigenen fanden.

Nachkommen leben weit verstreut

Dort lebt Elsa Kruska bis heute, und sie ist für ihr hohes Alter erstaunlich gut unterwegs. Zum Essen läuft sie mit ihrem Rollator in Begleitung häufig hinüber zu den Kindern. Zu Hause erledigt sie Kleinigkeiten noch selbst, liest ab und zu Zeitung und schaut Fernsehen. „Sie kann auch die Untertitel noch lesen“, erzählt Bernd Ricke.

Rickes sind die einzigen Familienangehörigen, die noch in der Nähe der hochbetagten Frau leben. Einer ihrer Söhne ist vor zwei Jahren gestorben, der andere lebt in Schweden. Auch die zwei Enkelkinder und die vier Urenkel sind weit verstreut: Köln, Stuttgart, Schweden.

Ortchronist darf erstmals gratulieren

Viel Besuch und vor allem viel Öffentlichkeit um ihr hohes Alter mag Elsa Kruska nicht, da hat sie ihren eigenen Kopf. Die Bürgermeister durften sie immerhin besuchen. Der jetzige, Jörg Zetzsche, gratulierte ihr vor einem Jahr schon zum 104. Und er gehört auch heute zu den Gratulanten. „Ich freue mich darauf“, sagte er vorab der LVZ. „Und ich freue mich, dass sie noch so fit ist.“

Heimathistoriker Dieter Kluge (82), der die Regis-Breitingener Ortschronik führt und auch für das Amtsblatt schreibt, lernt Elsa Kruska zum ersten Mal kennen. Und das hat mit diesem ganz besonderen Geburtstag zu tun. „Vor zwei Jahren war sie die älteste Frau in Regis-Breitingen, jetzt ist sie der älteste Mensch in unserer Stadt“, weiß er.

Doch damit noch nicht genug der Superlative: Kluge hat in zwei älteren Chroniken nachgelesen, die tatsächlich bis zum Jahr 1000 zurückreichen, wie er sagt. Darin hat er keinen Hinweis darauf gefunden, das in Regis schon einmal jemand 105 Jahre alt war. Man könnte also sagen: Elsa Kruska ist der älteste Mensch aller Zeiten in dieser Stadt.

