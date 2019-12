Groitzsch

Ein Unbekannter legte am 20. und 21. Dezember in Groitzsch Wiener Würstchen als Köder aus. Beim ersten Mal befanden sich Nägel darin, am Folgetag waren die Würstchen mit einer klebrigen Flüssigkeit versehen. Nur durch ein schnelles Eingreifen der Hundehalterin konnte verhindert werden, dass der Köder durch ihren Hund gefressen wurde und sich dieser dadurch Verletzungen zuzog.

Polizei sucht Zeugen in Groitzsch

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1a in 04552 Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Von LVZ/gap