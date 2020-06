Gefährliche Vogelangriffe in Pegau – Warnung an Jogger und Spaziergänger

Pegau

Der Alberthain ist ein kleines verwunschenes Wäldchen vor den Toren der Stadt Pegau, mit reicher Flora und Fauna, einer romantischen Bogenbrücke und verschlungenen Wegen am alten Elsterarm. Ein beliebter Ort zum Wandern und Abschalten. Doch nun hat das Ordnungsamt mehrere Warnschilder aufgestellt: Betreten auf eigene Gefahr! Seit es in den vergangenen Tagen zwischen Bogenbrücke und Scherbelberg vermehrt Vogelangriffe auf Spaziergänger und Jogger gegeben hat, wird in diesem 20 Hektar großen Biotop zu besonderer Vorsicht gemahnt.

Nach mehreren Vogelattacken auf Spaziergänger und Jogger wird nun vor dem Betreten des Pegauer Alberthains gewarnt.

Plötzlicher Schlag auf den Hinterkopf

Der Schreck sitzt Frank Haubenreißer (51) noch immer in den Knochen. Wie so oft wollte der Notfallsanitäter am vergangenen Sonnabend im Alberthain seine Joggingrunden drehen, als plötzlich ein Greifvogel einen halben Meter über seinen Kopf hinwegsaust, schnell wieder hochzieht und in den Bäumen verschwindet. „Das war schon merkwürdig“, erzählt der Pegauer, „aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht und bin einfach weitergerannt.“ Nach etwa 400 Metern „kriege ich auf einmal einen Schlag auf den Hinterkopf, als hätte mir jemand einen mit dem Baumstamm verpasst.“

Tiefe Kratzer und blutige Wunden

Die Vogelattacke kommt blitzartig und lautlos. „Ich wusste für einen Moment gar nicht, was hinten und was vorne ist. Das war nicht ohne, ich stand echt unter Schock“, sagt Frank Haubenreißer, der sich mit über 1,90 Meter Körpergröße und als ehemaliger Fußball-Torwart nicht gerade für zimperlich hält. Allein die Flügelspannweite des Greifvogels schätzt der Pegauer auf anderthalb Meter. Mit seinen scharfen Krallen habe der Vogel – vermutlich ein Milan aufgrund seines markanten Schwanzes – ihm fünf, sechs tiefe Kratzer auf dem Kopf zugefügt. „Noch ein bisschen tiefer und die eine oder andere Wunde hätte genäht werden müssen.“ Zu Hause säubert seine Frau die blutenden Wunden und desinfiziert sie. Als Krankenschwester weiß sie, was zu tun ist. Auch beim Arzt wurde der 51-Jährige bereits vorstellig. „Man weiß ja nie, ob Keime in die Wunden gelangt sind...“

Warnung an Spaziergänger und Jogger

Als Stadtrat (Pro Pegau) und Vizebürgermeister sah sich Frank Haubenreißer moralisch und politisch verpflichtet, die Menschen in der Elsterstadt zu warnen. Er wandte sich nach dem einschneidenden Erlebnis sowohl an die Mitarbeiter im Rathaus als auch die Bürgerpolizistin, die umgehend Warnschilder aufstellten. „Gar nicht auszudenken, wenn es ein kleines Kind oder eine Mutter mit Kinderwagen betroffen hätte“, meint der 51-Jährige. Neben ihm sollen noch zwei weitere Spaziergänger in den vergangenen Tagen von dem Greifvogel attackiert worden sein. Das bestätigte jetzt der Pegauer Bürgermeister Frank Rösel (parteilos).

Vogeleltern schützen ihr Junges

Für den Ornithologen und „Storchenvater“ Dietmar Heyder (76) aus Seebenisch ( Markranstädt) ist die Sache recht eindeutig. „Solche Vogelattacken gibt es deutschlandweit immer wieder, auch von Krähen, Eichelhähern oder Waldkäuzen. Der Waldkauz geht richtig auf Mann, das ist sehr gefährlich und habe ich selber schon erlebt. Es fühlt sich an, als wenn man mit der Zaunlatte einen abkriegt.“ Im Pegauer Fall vermutet der erfahrene Vogelkundler einen flügge gewordenen Jungmilan, der durch die Gewitterstürme aus dem Nest gefallen sein könnte. Möglicherweise saß er im Gebüsch und wurde dort von seinen Eltern versorgt und beschützt. „Die Eltern verteidigen ihre Brut manchmal bis aufs Blut.“

Ausgeprägter Beschützerinstinkt

Das glaubt auch Ingo Thienemann von der Nabu-Regionalgruppe in Groitzsch. „Es hat nichts mit Hitchcock oder Zauberei zu tun“, warnt der Kleinpriesligker vor wilden Spekulationen und Gerüchten. „Die Angriffe haben einen natürlichen Grund. Vogeleltern besitzen einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und wenn ein Junges etwa durch Stürme oder Gedränge aus dem Nest fällt, schützen sie es gegen alle Gefahren.“ Das erkläre die Aggressivität des Tieres, das normalerweise in höheren Gefilden zu Hause ist und nicht einfach aus heiterem Himmel Menschen angreift. „Ich bin noch mal extra durch den Alberthain gelaufen und habe nach Nestern geschaut, aber ich habe nichts entdecken können.“ Die Vermutung, dass es sich bei dem Greifvogel um einen Milan handelt, liege nahe. „Er ist ein sehr imposanter, wendiger, lautloser und geschmeidiger Flieger.“ Ingo Thienemann bietet jedes Frühjahr Vogelstimmenführungen durch den Alberthain an, um Naturfreunden die heimische Fauna näherzubringen. An der jüngsten Veranstaltung nahm auch Bürgermeister Frank Rösel teil: „Damals war alles ruhig, wir haben nichts Ungewöhnliches bemerkt.“

Gesicht und Augen schützen

Wer künftig einer Vogelattacke ausgesetzt ist, sollte zunächst die Ruhe bewahren und sein Gesicht und Augen schützen, rät Dietmar Heyder. „Wer eine Jacke dabei hat, kann diese über den Kopf ziehen und sich langsam aus der Gefahrenzone entfernen.“ So will es auch Frank Haubenreißer auf seinen Joggingrunden handhaben. „Ich werde wohl jetzt immer ein Käppi aufsetzen, das schützt wenigstens ein bisschen.“

Von Kathrin Haase