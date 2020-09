Gefährlicher Schulweg: Haubitzer bemängeln fehlende Radwege Richtung Borna

Borna

Fehlende Parkplätze, fehlende Fahrradwege und fehlende Entwässerungsgräben: Im Bornaer Ortsteil Haubitz ist der Mangel offensichtlich – weshalb es sich die Anwohner beim Ortsteilrundgang mit Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke nicht nehmen ließen, darauf hinzuweisen. Am Mittwochnachmittag waren sie mit der Rathauschefin und mit Ortsvorsteher Hans-Jürgen Telesch in Haubitz unterwegs, um Kritikpunkte loszuwerden.

Ein Aspekt, der viel Raum während des Spaziergangs einnahm: die Radwege. Oder vielmehr die, die es nicht gibt. So wollte der Anwohner Klaus Lange wissen, ob mit dem Bau von Radwegen um Haubitz in absehbarer Zeit zu rechnen sei. Vor allem entlang der Ortsverbindung zwischen Eula und Haubitz fehle einer. Und das seit Jahren. Das bemängelte auch Nachbarin Claudia Döhler, deren Tochter jeden Tag in die Schule nach Borna fahre und der nichts anderes übrig bleibe, als die reguläre Straße zu nutzen.

Anzeige

Kohlebahntrasse wird künftig nach Haubitz führen

Döhler warf die Idee in den Ring, eben die Ortsverbindung vorrangig auf der Brücke für die Autofahrer mit Hilfe von Markierungen einzuengen und stattdessen Platz für Radfahrer zu schaffen. „Das würde vor allem die gefährliche Situation auf der Brücke entschärfen“, machte sie deutlich. Abgeneigt war Bornas Oberbürgermeisterin von dem Vorschlag nicht, „das werden wir mal prüfen lassen“, versprach sie. Zugleich hatte sie noch eine gute Nachricht hinsichtlich der Radwegeverbindung nach Borna: Die Kohlebahntrasse soll künftig von der Grünen Harfe in Borna bis nach Haubitz geführt werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Ein weiterer Anlaufpunkt im Bornaer Ortsteil war der Fußweg zwischen dem Fluss Eula und Haubitz. „Wenn bei einem Hochwasser die Eula überläuft, landet das Wasser auf den Grundstücken“, erklärte Döhler. Die Bitte daher von Seiten der Haubitzer: entlang des Weges zwischen den Pferdekoppeln eine Senke zu schaffen.

Wenn die Eula über die Ufer tritt, wird nicht nur die Wiese überflutet, sondern auch die angrenzenden Grundstücke. Quelle: Julia Tonne

Kritik an fehlenden Parkplätzen und Müllsammlungen

Was zudem in Haubitz und Umgebung fehlt: Parkplätze. „Hier sind täglich unzählige Touristen unterwegs. Und wer zum Baden hierher kommt, sucht im Ortsteil Parkplätze. Oder steht an der Ortsverbindung“, betonte Lange. Inwiefern die Stadtverwaltung hier allerdings etwas ändern kann, blieb am Mittwoch unbeantwortet. „Wir liefern die Antworten auf alle Fragen, die bei den Ortsbegehungen auftauchen, bald nach“, machte Luedtke deutlich.

Kritik kam von Anwohnerin Döhler darüber hinaus an der „zunehmenden Vermüllung“ auf den Wegen zu den Seen. „Hier bleibt wirklich alles liegen, sogar Sofas und anderer Sperrmüll.“ Laut Luedtke stehe Haubitz mit dem Problem leider nicht alleine da. „Das betrifft leider Gottes ja viele Ecken in Borna.“ Die Rathauschefin könne daher nur raten, sofort das Ordnungsamt zu informieren.

Von Julia Tonne