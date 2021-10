Gefährlicher Schulweg in Lobstädt: Eltern wollen Tempo 30

Neukieritzsch/Lobstädt

Eltern in Lobstädt machen sich Sorgen über die Sicherheit von Kindern auf dem Weg zur Grundschule im Ort. Dabei müssen viele der Erst-bis Viertklässler die Victoriastraße überqueren, die sich im Zuge der Hauptstraße durch den Ort zieht und im Bereich vor der Grundschule durch Kurven teils unübersichtlich ist.

Aktuell ist die Durchgangsstraße in Lobstädt noch stärker befahren als normalerweise, weil wegen einer langfristigen Straßensperrung in Borna viele Autofahrer als Umleitung den Weg durch Lobstädt nehmen. Aber auch sonst, das sagte Ortsvorsteher Claus Meiner auf einer Sitzung des Neukieritzscher Gemeinderates, sei die Situation in der Straße für Kinder „nicht ganz ohne“.

Ein Vater hatte zuvor auf einer Sitzung des Ortschaftsrates die aus seiner Sicht für Kinder gefährliche Situation wegen hoher Geschwindigkeiten des Autoverkehrs geschildert. Betroffen seien auch Kindergartenkinder, auf dem Weg zur Turnhalle neben der Schule.

Auf dem Weg zur Grundschule und zur Turnhalle in Lobstädt müssen Kinder die Victoriastraße überqueren. Das halten Eltern für gefährlich. Quelle: André Neumann

Ortschaftsrat unterstützt Anliegen der Eltern

In einem offenen Brief an den Neukieritzscher Bürgermeister wird die Verwaltung gebeten, über eine Temporeduzierung auf 30 Kilometer je Stunde nachzudenken und diese bei der Straßenverkehrsbehörde beim Landratsamt zu beantragen. Auch einen Fußgängerüberweg und eine Beschilderung mit dem Verkehrszeichen „Achtung Kinder“ können sich die Eltern zur Entschärfung der Situation vorstellen.

Ortsvorsteher Meiner äußerte Verständnis für das Anliegen der Eltern und meinte: „Wir haben das im Ortschaftsrat auch so gesehen. Er verwies darauf, dass für den offenen Brief im Ort Unterschriften gesammelt würden. Der Ortschaftsrat werde das unterstützen.

Im vorigen Jahr hatten Anwohner der Glück-Auf-Straße nach langen Bemühungen in Lobstädt eine Tempo-Reduzierung erreicht. Auch diese Straße, die sich in schlechtem Zustand befindet, wird stark vom Durchgangsverkehr genutzt.

Von André Neumann