Gefahrgut-Erkunder rollen von Elstertrebnitz aus in den gesamten Landkreis

Elstertrebnitz

Insgesamt 38 Alarmierungen forderten im zurückliegenden Jahr die volle Einsatzbereitschaft der Elstertrebnitzer Feuerwehr. Zur Jahreshauptversammlung zogen die Floriansjünger am Samstag im Gerätehaus noch einmal Bilanz. Entsprechend umfangreich fiel der Rechenschaftsbericht von Wehrleiter Sven Despang aus. Darin sprach er von einem arbeits- und ereignisreichen Geschehen. Auf das Gemeindegebiet selbst entfielen zwar nur sechs Einsätze, die sich in drei Brände, zwei technische Hilfeleistungen sowie eine Einsatzübung aufgliederten. Überörtlich mussten die Kameraden dagegen 32 Mal ausrücken, was den beiden in Elstertrebnitz stationierten CBRN-Erkunder-Fahrzeugen des Landkreises geschuldet ist.

Elstertrebnitzer Wehr zählt aktuell 67 Mitglieder

Die mit spezieller Messtechnik und Schutzausrüstung zum Aufspüren von atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen (ABC) ausgestatteten Autos wurden aus dem gesamten Kreisgebiet angefordert. Unter anderem rückten die Erkunder zu drei Großbränden, drei Bränden in Gewerbebetrieben mit Gefahrenpotenzial, einem Wohnungsbrand und zehn Gefahrguteinsätzen aus. Momentan sind die zwei CBRN-Erkunder die einzigen einsatzbereiten Fahrzeuge dieser Art im Landkreis und erfordern vom derzeit 22-köpfigen Bedienpersonal eine umfangreiche Ausbildung, zusätzlich zum normalen Feuerwehrdienst.

Die Elstertrebnitzer Wehr zählt aktuell 67 Mitglieder, davon 32 Einsatzkräfte, 21 in der Frauen- sowie Alters- und Ehrenabteilung sowie 14 in der Jugendwehr. „Für die Größe unserer Gemeinde ist dies ein richtig guter Wert, aber dennoch kein Grund, sich auszuruhen“, so der Wehrleiter. Vor allem die Jugendwehr stelle einen wichtigen Bestandteil dar, weil hier die Einsatzkräfte von Morgen ausgebildet werden. Zukünftig wird die Jugendwehr von Felix Müller geleitet, der das Amt vom langjährigen Jugendwart Rene Nebrich übernimmt.

Zur Jahreshauptversammlung im Gerätehaus zogen die Elstertrebnitzer Floriansjünger Bilanz über das zurückliegende Jahr. Quelle: Olaf Becher

Neben den Einsätzen stand natürlich die Ausbildung der Floriansjünger im Vordergrund. Hier schlugen 1690 Stunden am Standort sowie auf Kreis- und Landesebene zu Buche. Alles in Allem leisteten die Elstertrebnitzer im letzten Jahr 2283 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. „Eine Zahl, welche nicht genug gewürdigt werden kann“, betonte Despang.

Nach dem Rechenschaftsbericht standen Auszeichnungen und Beförderungen auf der Tagesordnung. Unter anderem wurde Frank Hampisch für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt. Als 20-Jähriger trat er 1970 in die Wehr ein. „Trotz manch schwerer Einsätze habe ich das nie bereut“, erklärte der ehemalige Gleisbauer, der sich nun seit fünf Jahren in der Altersabteilung engagiert.

Bürgermeister Zühlke lobt das hohe Engagement

Das Schlusswort gehörte traditionell Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Er dankte allen Mitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft und lobte das hohe Engagement. „Die Gemeinde lebt und gedeiht. Auch weiterhin soll unserer Augenmerk der Feuerwehr gelten“, so Zühlke. Dabei verwies er auf die jüngsten Investitionen, wie den im Dezember übergebenen Anbau am Gerätehaus oder die Ausstattung der Kameraden mit komplett neuen Funkmeldeempfängern. Geplant sei zudem für etwa 80 000 Euro die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransporters (MTW).

Kurz nach dem öffentlichen Teil der Veranstaltung riefen die Meldeempfänger schon zum nächsten Einsatz. Die Elstertrebnitzer Kameraden mussten die Feuerwehr Pegau bei einem vermeintlichen Gasaustritt in einem Wohnhaus unterstützen.

Von Olaf Becher