Gegen Langeweile: Noch mehr Ferientipps fürs Leipziger Land

Landkreis Leipzig

Nach den ersten drei Wochen der Sommerferien dürfte doch schon ein gewisser Erholungseffekt eingetreten sein. Auch wenn das vergangene Schuljahr durchaus ein überaus schwieriges und anstrengendes gewesen ist. Die erste Ferienhälfte hat sicherlich bereits viele spannende Erlebnisse und neue Eindrücke gebracht. Dabei soll es natürlich nicht bleiben.

Schließlich ist noch einmal genauso viel Zeit, ehe das neue Schuljahr beginnt. Und für diese zweite Hälfte bestehen im Leipziger Land und seiner Umgebung wiederum zig Möglichkeiten für Ablenkung, für Aktivitäten und für Besuche. In einer zweiten großen Übersicht (hier ist nachzulesen, was die erste vermeldete) hat die LVZ erneut Termine und Angebote sowohl Ausflugsziele zusammengefasst. Damit auch in der vierten, der fünften und der sechsten Sommerferienwoche keine und keiner, die ihre Urlaubsreise schon hinter sich haben oder ohne Chance auf eine solche sind, über Langeweile stöhnen müssen.

TERMINE FÜR DIE ZWEITE HÄLFTE DER SOMMERFERIEN 2021

Bad Lausick

AWO-Kinder- und Jugendhaus, Tel. 034345 20697, Turnerstr. 1a:

4.-6. Ferienwoche: Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr geöffnet

Borna

Dinter-Oberschule, Dinterplatz 3, Schulhof:

4. Ferienwoche: Sa. 17 Uhr Wiesenkonzert mit Casino Fatal, Emerge und der Schüler-Band des Gymnasiums, auf einer eigenen Decke sitzen, Livemusik hören sowie mitgebrachte Getränke und Snacks genießen

Mediothek, Tel. 03433 201922, Martin-Luther-Platz 9:

Bis 3. September Buchsommer 2021, mit über 100 brandneuen Büchern, Anmeldung persönlich, per Telefon oder E-Mail

6. Ferienwoche: Sa. 9-12 Uhr Buchsommer-Abschlussparty

Freizeitzentrum, Tel. 03433 208519, Schulstr. 19:

Für Veranstaltungen die mit * gekennzeichnet sind, ist eine Anmeldung erforderlich.

4. Ferienwoche: Mo. *Kanufahren auf dem Karl-Heine-Kanal (ab 11 Jahren); Di. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Dosen-Windlichter gestalten; Mi. *Wanderung mit Picknick; Do. 15 Uhr Violas Nähstübchen; Fr. 14 Uhr Mario-Kart-Turnier

5. Ferienwoche: Mo., Di. 10-19 Uhr, Mi. 14-19 Uhr geöffnet; Mi. *Ausflug ins Freibad; Do. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Traumfänger basteln; Fr. *Zelten im Freizeitzentrum bis Samstagmorgen; Fr. 19 Uhr Sommerkino

6. Ferienwoche: Mo., Di. 10-19 Uhr geöffnet; Mi. *Ausflug zum Kletterwald und Minigolf nach Markkleeberg; Do. 15 Uhr Kreativwerkstatt: Deko für die Abschlussparty basteln; Fr. 15 Uhr Violas Nähstübchen; Fr. 17 Uhr Ferienabschlussgrillen

Kinder- und Jugendhaus Gnandorf, Tel. 03433 910018, Raupenhainer Str. 12:

Angebote mit * haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, eine Anmeldung ist erforderlich

4. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr, Di. 14-16 Uhr, Mi., Fr. 14-19 Uhr Offener Treff; Di. 16 Uhr *Fahrradcheck im Mitmachladen; Mi. 15 Uhr Just-Dance-Turnier mit tollen Preisen; Do. 10 Uhr *Fahrradtour ins Freibad

5. Ferienwoche: Mo. 14-18 Uhr, Di.-Do. 14-19 Uhr Offener Treff; Di. 14 Uhr Upcycling mit dem Nabu; Mi. 14 Uhr Gemeinsames Kochen; Do. 15 Uhr Fußballturnier mit tollen Preisen; Fr. *Campingnacht

6. Ferienwoche: Di., Mi., Fr. 14-19 Uhr, Do. 16-21 Uhr Offener Treff; Di. 15 Uhr Kreatives: Gläser gravieren; Mi. 15 Uhr Outdoorspiele; Do. 16 Uhr Ferienabschlussparty mit Lagerfeuer

Mitmach-Laden, Tel. 03433 2246664, Mühlgasse 3a:

Jeden Di. 16-18 Uhr freie Fahrradselbsthilfewerkstatt

4. Ferienwoche: Mi. 15 Uhr Regaldesign, Bau von Regalen

5. Ferienwoche: Mi. 15 Uhr Kickerturnier mit Preisen

Museum der Stadt Borna, An der Mauer 2-4:

Für die Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich unter Tel. 03433 27860, per E-Mail an museum@borna.de oder über das Kontaktformular des Museums auf der Homepage

5./6. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10, 13 Uhr Lichtspiele – Ferienprogramm zur Sonderausstellung „Kino in Borna“ – nach einer Spurensuche zu der vielseitigen Lichtspielgeschichte der Stadt Borna, werden Filme einmal genauer angeschaut. Dabei entstehen eigene Kunstwerke, in denen man spielerisch das Licht wirken lassen wird; Hortgruppen können auch andere Zeiten vereinbaren; Unkostenbeitrag

Nabu-Zukunftsgarten Gnandorf, An der Aue 35:

Für die Veranstaltungen sind Anmeldungen unter info@NABU-Zukunftsgarten.de oder Tel. 0176 12333144 erforderlich. Die Angebote finden nur im Freien statt und fallen bei schlechtem Wetter aus.

4. Ferienwoche: Di. 10-16 Uhr, Do. 10-18 Uhr Experimentieren, spielen, basteln, entdecken und beobachten der Natur im und um den Nabu-Zukunftsgarten; Di. 16-18 Uhr Reparieren statt neu – Fahrradcheck im Mitmach-Laden

5. Ferienwoche: Di. 10-15 Uhr, Do. 10-18 Uhr Experimentieren, spielen, basteln, entdecken und beobachten der Natur im und um den Nabu-Zukunftsgarten; Di. 15-18 Uhr Upcycling-Workshop am Kinder- und Jugendhaus Gnandorf

6. Ferienwoche: Di., Do. 10-18 Uhr Experimentieren, spielen, basteln, entdecken und beobachten der Natur im und um den Nabu-Zukunftsgarten

Sachsenallee/Ecke Breiter Teich

4./5./6. Ferienwoche: Mo.-So. 9-22 Uhr Beachvolleyballfeld für jedermann geöffnet, Platzreservierung ein bis zwei Tage im Voraus erforderlich per SMS an Tel. 0173 3081686, per E-Mail an vertrieb@stadtwerke-borna.de oder unter Tel. 03433 218400 (Name und gewünschte Uhrzeit angeben)

Stadtkulturhaus, Tel. 03433 209760, Sachsenallee 47:

4. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Ferienkino: Mister Twister – Eine Klasse im Fußballfieber, FSK 0

5. Ferienwoche: Do. 10 Uhr Ferienkino: Tad Stones – Der verlorene Jäger des Schatzes, FSK 6

Böhlen

Freibad Böhlen, Tel. 0176 56104555, Am Freibad 4:

4. Ferienwoche: Fr. 18 Uhr Wiesenkonzert mit Expect (Cover-Band) und Rany (Loops, Rap, Soul), U-18-Wahlstand und alkoholfreien Cocktails, auf einer mitgebrachten Decke sitzen und Livemusik hören sowie eigene mitgebrachte Getränke und Snacks genießen

Jugendtreff, Platz des Friedens 10:

Für Angebote mit * ist eine Anmeldung per E-Mail an Maria.Diessner@kjr-ll.de oder Tel. 0174 3157748 erforderlich

4. Ferienwoche: Di. 15-18 Uhr Siebdruck-Workshop: Bedrucken von Beutel und Shirts; Mi. 15-18 Uhr U18-Wahl: Deine Meinung zählt; Do. 15-18 Uhr Action & Sport, u.a. mit Tischtennis, Slackline und Wikinger-Schach

5. Ferienwoche: Di. 15-18 Uhr Mobile Radwerkstatt, gemeinsam wird das Rad fit gemacht; Mi. 10-17 Uhr *Rad-Paddel-Tour nach Leipzig; Do. 13-18 Uhr *Dirtbiken auf der alten Rollschuhbahn in Bad Lausick

6. Ferienwoche: Di. 14-18 Uhr *Radtour mit Eis essen; Mi. 15-18 Uhr Action & Sport, u.a. mit Tischtennis, Slackline und Wikinger-Schach; Do. 15-18 Uhr Vorbereitung des Tischtennisturniers; Fr. 10-15 Uhr Tischtennisturnier

Geschicklichkeit benötigt, wer auf einer Slackline laufen will. Der Jugendtreff Böhlen gibt dazu die Möglichkeit (Symbolbild). Quelle: Dirk Hunger

Colditz

Bürgercenter Colditz, Tel. 034381 53247, Wettiner Ring 17:

Für alle Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

4. Ferienwoche: Mo. 9-14 Uhr Fahrradtour zum Jagdhaus Kössern inklusive Picknick; Di. 9-16 Uhr Gemeinsames Frühstück, anschließend Künstleratelier: Mit-Mach-Schmiede, Erlernen der Schmiedekunst-Technik; Mi. 9.30-16 Uhr Baden im Waldbad; Do. 18 Uhr Kinoabend im BCC, Lieblingsfilm mitbringen; Fr. 17 Uhr Abschlussfeste mit Zelten und Lagerfeuer

Geithain

Heimatmuseum, Chemnitzer Str. 20-22:

Für die Veranstaltungen ist eine Voranmeldung erforderlich unter Tel. 034341 44403 (auch AB) oder per E-Mail an heimatmuseum.geithain@googlemail.com

4. Ferienwoche: Do. 14.30 Uhr Armbrustschießen im Museumsgarten

5. Ferienwoche: Do. 14.30 Uhr Führung durch die Unterirdischen Gänge, Treffpunkt: Zugang zum ehemaligen Pfarrhaus

6. Ferienwoche: Do. 14.30 Uhr Märchensuche im Museum, verschiedene Gegenstände oder Figuren aus Märchen haben sich in beiden Häusern des Heimatmuseums versteckt und sollen gefunden werden

Kinder- und Jugendhaus Rosental, Tel. 034341 42644, Rosental 9:

4./5./6. Ferienwoche: Mo.-Fr. 13-19 Uhr geöffnet

Grimma

Jugendhaus „Come in“, Tel. 03437 912995, Nicolaiplatz 9:

5. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-15 Uhr Goldschmiede-Workshop, geeignet für Kinder ab 9 Jahren, vorherige Anmeldung erforderlich per E-Mail an stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de

Im Kinder- und Jugendhaus Grimma gibt es einen Goldschmiede-Workshop. Quelle: Maria Sandig

Museum Göschenhaus, Tel. 03437 911118, Schillerstr. 25:

Alle Angebote sind für Vorschul- und Schulkinder geeignet, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

4. Ferienwoche: Mi. 9.30-10.30 Uhr Doc Mac Dooleys Elfenstunde II „Im Wald von Carterhaugh“, irisches Märchenprogramm mit irischer Livemusik

5./6. Ferienwoche: Mi. 9.30-10.30 Uhr Wer findet die Schatztruhe? Eine spannende Suche durch das Göschenhaus und den Göschengarten auf den Spuren Göschens und Seumes

Groitzsch

Jugendbüro:

Es werden gemeinsame Angebote mit dem Jugendbüro Pegau unterbreitet. Für den Veranstaltungsplan bitte unter Pegau nachschauen.

Großbothen

Wilhelm-Ostwald-Park, Grimmaer Str. 25:

Anmeldung erforderlich unter Tel. 034384 7349152 oder museum@wilhelm-ostwald-park.de

5./6. Ferienwoche: Di. 10-13 Uhr Spannende Reise in die Welt der Naturwissenschaft, geeignet für Kinder von 8-11 Jahren; mitzubringen ist ein tagesaktueller Negativtest, Unkostenbeitrag 5 Euro

Höfgen

Museum Wassermühle, Dorfstr. 8:

Für die Angebote ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 0 3437 707572 oder per E-Mail an antje.msr@gmx.de

4./5. Ferienwoche: Do. 10-12 Uhr Farben sind das Lächeln der Natur, Werkstatt Pflanzenfarben; Unkostenbeitrag 5 Euro

6. Ferienwoche: Do. 10-11.30 Uhr Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Zeitreise in die Geschichte der Wassermühle; Unkostenbeitrag 2 Euro

Kitzscher

Kinder- und Jugendtreff, Tel. 03433 744969, Vereinshaus, Trageser Str. 40c:

Für alle Angebote gilt eine begrenzte Teilnehmerzahl, eine vorherige Anmeldung bis drei Tage zuvor ist erforderlich

4. Ferienwoche: Di., Mi., Fr. 14-20 Uhr, Do. 10-16 Uhr geöffnet; Mo. 10.30-13 Uhr Frühstück im Treff; Di. 16-17 Uhr Waterbattle; Do. 10.30-13 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen; Fr. 15-17 Uhr Schallplatten gestalten

5. Ferienwoche: Di., Mi., Fr. 14-20 Uhr, Do. 10-16 Uhr geöffnet; Mo. 10-13.30 Uhr KiJu meets Hort; Di. 16-18 Uhr Bogenschießen; Do. 10.30-13 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen

6. Ferienwoche: Di., Mi., Fr. 14-20 Uhr, Do. 10-16 Uhr, Sa. 15-21 Uhr geöffnet; Mo. 10.30-12 Uhr Smoothies selbst herstellen; Do. 10.30-13 Uhr Gemeinsam Mittag kochen und essen; Fr. 17-19.30 Uhr Grillabend

Klinga

Gasthof „Schwarzes Ross“, Südstr. 4:

Kinder-Vorstellung der Kulturschule Leipzig, Reservierungen sind unter kulturschuleleipzig@googlemail.com oder Tel. 0176 98500690 möglich.

4. Ferienwoche: Sa. 16.30 Uhr Rumpelstilzchen

5. Ferienwoche: Sa. 16.30 Uhr Für immer Freunde

Lichtenstein

Miniwelt, Tel. 037204 72267, Chemnitzer Str. 43:

Täglich 9-18 Uhr geöffnet

4. Ferienwoche: Mi. 11-16 Uhr Entdeckertag mit dem PHÄNO-mobil, Exponate und Experimente für Jung und Alt unter dem Motto: Lernen mit Kopf, Hand und Herz

5. Ferienwoche: Mi. 11-16 Uhr Seifenblasenwelt, auf der großen Wiese vor dem United States Capitol werden schillernde Riesenseifenblasen fliegen, zum Mitmachen

6. Ferienwoche: Mi. 11-16 Uhr Schnitzeljagd in Familie, die Miniwelt mit Fragen, Sport und Spaß entdecken; So. 9-18 Uhr Maskottchentreffen, Basti der Bär, lädt seine plüschigen Freunde aus nah und fern zu Spiel & Spaß ein; 13 und 15.30 Uhr werden die Maskottchen auf der Miniweltbühne vorgestellt und es gibt ein Kinderpsektakel mit märchenhaftem Besuch

Lunzenau

Schloss Rochsburg, Schloßstr. 1:

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 037383 803810 oder per E-Mail an n.wehr@kultur-mittelsachsen.de

Bis 5. September zu den Öffnungszeiten Di.-So. 10-17 Uhr Die Bienensage von Rochsburg, eine Schatzsuche via Geocache Wherigo; Von Rittern und der Kleidung von früher. Auf dem Rundgang werden Besucher von Fledermaus Eduard begleitet, die über Audio-Guides spannende Geschichten über die Möbel, die Kleidung und das Leben in längst vergangenen Zeiten erzählt. Riesengroße Puzzles sorgen für eine kniffige Spielpause

4./5. Ferienwoche: Do. 11, 14 Uhr Schatzkammer der Natur, Wildkräuterführung und Mitmachstation für Kinder

5. Ferienwoche:Di., Fr. 11-16 Uhr Stein auf Stein, Mitmachstation für Kinder, die Kunstwerke aus Rochlitzer Porphyr schaffen; stündlich bis 16 Uhr

Markkleeberg

Kanupark Markkleeberg, Tel. 034297 141291, Wildwasserkehre 1:

5. Ferienwoche: So. 15. Pappbootrennen

Torhaus Markkleeberg, Kirchstr. 40:

4./5. Ferienwoche: So. 16 Uhr Dornröschen, Puppenspiel für Kinder ab 4 Jahren, mit dem Theater Papperlapapp (Kartentelefon: 0341 9615435)

Mutzschen

Deutsches Spielschiffmuseum, Tel. 0174 3455660, Marktplatz 16:

Anmeldung erforderlich

4. Ferienwoche: Do. 17-20 Uhr Piratennacht mit Schatzsuche für Kinder von 5 bis 12 Jahren; begrenzte Teilnehmerzahl

Im Spielschiffmuseum Mutzschen wird eine Piratennacht mit Schatzsuche veranstaltet. Quelle: Roger Dietze

Nerchau

Kinder-und Jugendhaus „East End“, Tel. 034382 42598, Jahnstr. 12a:

Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich Di.-Do. 14-16 Uhr persönlich oder per E-Mail an kjh-eastend@awo-familienzentrum.org

4./5. Ferienwoche: Mo.-Fr. 13-17 Uhr Offener Treff mit Kreativangeboten, Tischtennis, Billard, Fuß- und Volleyball, Tag der Sinne u. v. m.

6. Ferienwoche: Mo.-Fr. 13-17 Uhr Sommerwiese – Outdoor-Angebote mit Badminton, Mölkky, Grazy Golf, Ringwurfspielen, Tischtennis u. v. m.

Pegau/Groitzsch

Jugendbüro Pegau/Groitzsch, Breitstr. 23:

Alle Angebote gelten für Groitzscher und Pegauer Kinder und Jugendliche. Für die Veranstaltungen gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl, einige Termine sind schon ausgebucht, bitte unter Tel. 0176 87912232 nachfragen, für welche Aktionen noch Anmeldungen möglich sind.

4. Ferienwoche: Mo. 11-16 Uhr Baden im Freibad Pegau; Mi. 10-14 Uhr Buchcasting & selbstgemachtes Eis im Naturschutzzentrum; Do. 17-21 Uhr Hörspielabend im Naturschutzzentrum

5. Ferienwoche: Mo. 10-15 Uhr Besuch auf dem Minigolfplatz Groitzsch, Unkostenbeitrag 2 Euro; Di. 10-15 Uhr Gaming in der Bibliothek Groitzsch; Mi. 10-15 Uhr Besuch im RB-Stadion Leipzig; Do. 11-16 Uhr Besuch des Freibades Pegau

6. Ferienwoche: Mo. 11-16 Uhr Baden im Freibad Pegau; Di. 10-16 Uhr Bootstour auf dem Kulkwitzer See; Mi. 16-19.30 Uhr Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Groitzsch; Do. 10-15 Uhr Fahrradtour inklusive Verpflegung

Rochlitz

Schloss Rochlitz, Sörnziger Weg 1:

In den Ferien Di.-Fr. 10-17 Uhr, Sa., So. 10-18 Uhr Auf Erkundungstour durch das Schloss, können Besucher u.a. die Schwarzküche mit riesigem Herd, den düsteren, langen Vorratskeller oder die zwei gewaltigen Türme, in denen sich Verliese und Folterkammer verbergen, entdecken. Besonders spannend ist es, den Geschichten zu lauschen, die Hofnarr Hans zu erzählen hat. Dabei erfährt man zum Beispiel, warum sich Herzogin Elisabeth eine Geheimschrift überlegen musste. Weiterhin gibt es in den Ferien ein Schlossquiz. Dabei muss unter einer Vielzahl von Geschichten die Wahrheit herausgefunden werden. Eine schwerere Version kann per Handy gespielt werden. Schnitzejagd durch das Schloss via Actionbound-App.

Für alle unten genannten Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter Tel. 03737 492310 erforderlich.

4. Ferienwoche: Mi. 10-17 Uhr Ritterschule, verschiedene Durchgänge

5. Ferienwoche: Mi. 10-17 Uhr Märchenstunde, verschiedene Durchgänge

6. Ferienwoche: Mi. 10-17 Uhr Das große Klugscheißen..., verschiedene Durchgänge

Rötha

Sportplatz Kreudnitzer Str. Bolzplatz

5. Ferienwoche: Sa. 18 Uhr Wiesenkonzert mit 5Raumfenster, auf einer eigenen Decke sitzen, Livemusik hören sowie mitgebrachte Getränke und Snacks genießen

Wurzen

Kinder- und Jugendhaus, Tel. 03425 924982, Alte Nischwitzer Str. 4:

4./5./6. Ferienwoche: Dienstag bis Sonnabend 14-19 Uhr Offener Treff

AUSFLUGSZIELE FÜR DIE ZWEITE HÄLFTE DER SOMMERFERIEN 2021

ALBRECHTSHAIN, Kletterwald, Tel. 034293 44200, Am Albrechtshainer See 1:

In den Ferien Mo.-So. geöffnet, vorherige Online-Buchung unbedingt erforderlich unter www.kletterwald-leipzig.de

BAD LAUSICK, Kur- und Freizeitbad „Riff“, Tel. 034345 7150, Am Riff 3:

In den Ferien Mo.-So. 9-22 Uhr geöffnet

BENNDORF, Maisterlabyrinth, Tel. 0163 4084478, An der Gärtnerei 2:

Mo.-Do., So. 10-20 Uhr, Fr., Sa. 10-24 Uhr geöffnet, mit Wissensquiz zum Thema Zwischenfrüchte

BURGSTÄDT, Barfuß-Anlage, Wettinhain:

Fühl-Bar-Fuß-Erlebnis, mit unterschiedlichen Materialien wie Tannenzapfen, Sand, Holzschnitzel, Schotter und Baumscheiben befüllt, stimulieren die einzelnen Abschnitte die Fußsohle und sorgen so für eine natürliche Fußreflexzonenmassage.

FROHBURG, Schloss Frohburg, Tel. 034348 51563, Florian-Geyer-Str. 1:

Bis 5. September zu den Öffnungszeiten Di.-Fr. 8.30-12, 13-16 Uhr, Sa. 14-17, So. 11-17 UhrSpannende Erlebnisse mit Schlossgeist Frohbi und Märchenquiz.

Abenteuerkarte für das Kohrener Land und Frohburg. Diese Karte zeigt großen und kleinen Entdeckern, wo in Frohburg und im Kohrener Land für Familien so richtig was los ist. Es gibt viele spannende Stellen zum Erkunden, Spielen, Staunen und Lernen. Werden an sechs von derzeit elf Stationen Stempel gesammelt, gibt es ein tolles Geschenk! Erhältlich ist die Abenteuerkarte in der Bürgerinformation am Rathaus Frohburg, im Museum Schloss Frohburg, Naturfreibad Frohburg, Die Kohrener Museen (Schwind-Pavillon, Töpfermuseum, Hofmannsche Sammlung), Maisterlabyrinth Benndorf, Sommerrodelbahn Kohren-Sahlis, Irrgarten der Sinne und Lindenvorwerk in Linda, Burg Gnandstein, Nabu-Station „Teichhaus Eschefeld“, Töpferei Müller und Töpferhaus Arnold

Mit der neuen „Abenteuerkarte Frohburg & Kohrener Land“ können kleine und große Entdecker die Region um die Rennstadt noch besser erkunden. Quelle: Stadtverwaltung

GNANDSTEIN, Burg Gnandstein, Tel. 034344 61309, Burgstr. 3:

Bis 5. September zu den Öffnungszeiten Märchensuchspiel durch die Burg

Miniaturen- und Märchengarten, Tel. 034344 61576, Gnandsteiner Hauptstr. 10:

Jeweils Sa., So. 10.30-17 Uhr geöffnet, zu sehen sind rund 40 offene Märchenszenen in Kinderaugenhöhe. Dazu gibt es zwei interaktive Würfelspiele und einen Miniaturpark, der die Geschichte des Kohrener Landes widerspiegelt

Im Märchengarten Gnandstein sind rund 40 Märchenszenen dargestellt – darunter auch aus „Die Schneekönigin“. Quelle: Jens Paul Taubert

GRIMMA, Minigolfanlage am Hotel „Kloster Nimbschen“, Tel. 03437 9950, Nimbschener Landstr. 2:

Mo.-So. geöffnet, Terminreservierung erforderlich

GROITZSCH, Abenteuer-Golfpark, Tel. 034296 9198474, Friedrich-Ebert-Str. 30:

Täglich ab 10 Uhr geöffnet bis Sonnenuntergang, Terminreservierung unter www.abenteuergolf-groitzsch.de

GROSSPÖSNA, Bergbau-Technik-Park, Tel. 034297 140127 Am Westufer 19:

Di.-So. 10-18 Uhr geöffnet

Der Bergbau-Technik-Park in Großpösna zeigt nicht nur Großgeräte vom Kohleabbau, sondern auch Eisenbahnen und Teile von Windkraftanlagen. Quelle: PR

KOHREN-SAHLIS, Sommerrodelbahn, Tel. 0179 4673230, Am Bahndamm:

Täglich 10-17 Uhr geöffnet

KUMMER, Probst-Hof, Tel. 034491 55308, Nitzschkaer Str. 7:

Anmeldung erforderlich

Sa., So. 14-19 Uhr geöffnet, außerdem am 21. August 14.30 Uhr Artistikshow der Ferienkinder, 23. August 11 Uhr Tiershow Hunde und Berberaffen, 25.August 11 Uhr Tiershow Papageien und Berberaffen

LINDA, Irrgarten der Sinne, Tel. 034344 66966, Linda 33:

Täglich 10-18 Uhr geöffnet, ein spannendes Sommerferienrätsel ist zu lösen

Minigolfanlage am Lindenvorwerk, Tel. 034344 61285, Linda Nr. 33:

Täglich 11-18 Uhr geöffnet, bei Regen geschlossen

MARKKLEEBERG, Kletterpark am Markkleeberger See, Tel. 0151 15223586, Paddelsteg 2:

Mo.-Fr. 11-19 Uhr, Sa., So. 10-19 Uhr geöffnet

STARKENBERG, Elefantenreservat und Erlebnispark, Tel. 0175 3333020, Kostitzer Str. 1:

Mi.-So. 11-17 Uhr geöffnet, täglich verschiedene Höhepunkte bei jeder Witterung

