Gegen Leerstand: Junge Unternehmerin erhält Versicherungsagentur in Rötha

Viele Ladenlokale mit Geschäften oder Dienstleistern gibt es auf dem und am Markt in Rötha nicht mehr. Die Sparkasse hat sich vom dort verabschiedet, das Café ist wieder geschlossen, die Apotheke ist zu. Die Bäckerei und ein TV-Service sind noch da und eine Physiotherapie. In den angrenzenden Straßen sieht es nicht viel besser aus.

Ohne Sandra Borowski hätte sich zum Jahreswechsel vermutlich auch der nur ein paar Meter vom Markt entfernte Versicherungs- und Finanzdienstleister Allianz aus der Rathausstraße zurückgezogen. Die bisherige Betreiberin hat ihre Vertretung geschlossen.

„Die Allianz hat in Rötha rund 900 Kunden“, sagt die 33-Jährige. „Es wäre doch schade, würden die plötzlich alle in der Luft hängen.“ Außerdem habe sie, die selbst in Rötha aufgewachsen ist und jetzt in Lobstädt wohnt, ein Herz für diese Stadt. Man habe es ja sehen können, erinnert sie, wie viele Leute plötzlich aufgeschmissen gewesen sind, als die Sparkasse hier schloss. Das sollte den Allianz-Kunden nicht widerfahren.

Eigene Mutter als erfahrene Büroleiterin

Deswegen habe sie sich entschlossen, die Vertretung in Rötha als Selbstständige unter ihrem Namen an der bekannten Adresse neu zu gründen. Mit ihrer Mutter als Büroleiterin. Ines Dannenberg hatte zuvor schon sechs Jahre für die Vorgängerin von Borowski gearbeitet. Ob das gut gehen kann mit Mutter und Tochter, werden die beiden häufig gefragt. „Klar“, lachen beide und sind guter Dinge. Zumal die neue Chefin auf die Erfahrung ihrer Mutter in der Agentur vor Ort und auf deren Vertrauensverhältnis mit den Kunden bauen kann.

Die Allianz-Vertretung in der Rathausstraße. Quelle: André Neumann

Tatsächlich gebe es viele Kunden, die bestimmte Fragen lieber im direkten Gespräch klären als online, sagt die gelernte Kauffrau für Groß- und Einzelhandel. Und das seien nicht nur ältere Menschen. „Für eine Beratung, aber spätestens bei einem Schaden möchte niemand gern in einer Warteschleife hängen“, ist Sandra Borowski überzeugt.

Eröffnet hat die Lobstädterin die Vertretung nach Renovierung und teilweisem Umbau am 10. Januar. Kunden empfangen durfte sie aber erst vier Tage später. Bis dahin mussten Versicherungsagenturen geschlossen bleiben, weil sie von der Corona-Notfall-Verordnung behandelt wurden wie Reisebüros. Besuche bei den Klienten waren dagegen erlaubt, erzählt die Allianz-Vertreterin.

Auch ungeimpfte Kunden sind wichtig

Jetzt gilt wie in vielen Geschäften: Besucher müssen genesen oder geimpft sein. Aber, sagt Borowski: „Uns sind alle Kunden gleich wichtig.“ Deswegen hat sie sich für alle, die den 2-G-Status nicht nachweisen können oder wollen, etwas einfallen lassen, was durchaus als Charme-Offensive gegenüber Ungeimpften Schule machen könnte.

Sandra Borowski: „Uns sind alle Kunden gleich wichtig.“ Quelle: André Neumann

An der Tür hängt ein Papier, das nicht nur über die 2-G-Regel informiert, sondern auf dem auch steht: „Liebe ungeimpfte Kunden, bitte klopfen Sie am Fenster, wir helfen Ihnen gern weiter!“ Das kann dann ein kurzes Gespräch gleich am Fenster sein, ein Telefon-Termin sowie eben auch ein Hausbesuch.

Wie zum Beweis klopft es an der Scheibe. Die ältere Frau, die draußen steht, ist zwar geimpft. Aber weil sie nur eine kleine Frage hat und ihr Fahrrad nicht erst anschließen mag, wählt sie das Gespräch am Fenster.

